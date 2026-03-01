Χάος στις αεροπορικές μετακινήσεις από και προς τη Μέση Ανατολή, χάρτης δείχνει τα αεροσκάφη να απομακρύνονται
Χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν λόγω κλειστών εναέριων χώρων
Χιλιάδες ταξιδιώτες παραμένουν εγκλωβισμένοι ή κατευθύνονται σε άλλα αεροδρόμια από το πρωί του Σαββάτου, καθώς Ισραήλ, Κατάρ, Συρία, Ιράν, Ιράκ, Κουβέιτ και Μπαχρέιν έκλεισαν τον εναέριο χώρο τους.
Σύμφωνα με το FlightRadar24, δεν καταγράφεται πτητική δραστηριότητα πάνω από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μετά την ανακοίνωση της κυβέρνησης για «προσωρινό και μερικό κλείσιμο» του εναέριου χώρου ενώ την ίδια στιγμή το κλείσιμο των αεροδρομίων Ντουμπάι και Άμπου Ντάμπι οδήγησε σε ακύρωση περισσότερων από 1.000 πτήσεων από μεγάλες αεροπορικές εταιρείες της Μέσης Ανατολής, όπως αναφέρει ο The Guardian.
Συνολικά, σύμφωνα με το FlightRadar24, έχουν ακυρωθεί περισσότερες από 3.400 πτήσεις σε επτά αεροδρόμια της περιοχής, καθώς πολλοί εναέριοι χώροι παραμένουν κλειστοί.
Η αεροπορική εταιρεία Emirates ανακοίνωσε νωρίτερα ότι αναστέλλει προσωρινά όλες τις πτήσεις από και προς το Ντουμπάι μέχρι τουλάχιστον τις 15:00 ώρα ΗΑΕ τη Δευτέρα, λόγω του κλεισίματος του εναέριου χώρου σε όλη την περιοχή.
More than 3,400 flights have been cancelled today across seven airports in the Middle East (DXB, DOH, AUH, SHJ, KWI, BAH, DWC), as many airspaces remain closed for security reasons. pic.twitter.com/L48tAlVmGU— Flightradar24 (@flightradar24) March 1, 2026
