Χάος στις αεροπορικές μετακινήσεις από και προς τη Μέση Ανατολή, χάρτης δείχνει τα αεροσκάφη να απομακρύνονται
ΚΟΣΜΟΣ
Αεροδρόμια Μέση Ανατολή Πτήσεις Επίθεση στο Ιράν

Χάος στις αεροπορικές μετακινήσεις από και προς τη Μέση Ανατολή, χάρτης δείχνει τα αεροσκάφη να απομακρύνονται

Χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν λόγω κλειστών εναέριων χώρων

Χάος στις αεροπορικές μετακινήσεις από και προς τη Μέση Ανατολή, χάρτης δείχνει τα αεροσκάφη να απομακρύνονται
1 ΣΧΟΛΙΟ
Χιλιάδες ταξιδιώτες παραμένουν εγκλωβισμένοι ή κατευθύνονται σε άλλα αεροδρόμια από το πρωί του Σαββάτου, καθώς Ισραήλ, Κατάρ, Συρία, Ιράν, Ιράκ, Κουβέιτ και Μπαχρέιν έκλεισαν τον εναέριο χώρο τους.

Σύμφωνα με το FlightRadar24, δεν καταγράφεται πτητική δραστηριότητα πάνω από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μετά την ανακοίνωση της κυβέρνησης για «προσωρινό και μερικό κλείσιμο» του εναέριου χώρου ενώ την ίδια στιγμή το κλείσιμο των αεροδρομίων Ντουμπάι και Άμπου Ντάμπι οδήγησε σε ακύρωση περισσότερων από 1.000 πτήσεων από μεγάλες αεροπορικές εταιρείες της Μέσης Ανατολής, όπως αναφέρει ο The Guardian.



Συνολικά, σύμφωνα με το FlightRadar24, έχουν ακυρωθεί περισσότερες από 3.400 πτήσεις σε επτά αεροδρόμια της περιοχής, καθώς πολλοί εναέριοι χώροι παραμένουν κλειστοί.

Η αεροπορική εταιρεία Emirates ανακοίνωσε νωρίτερα ότι αναστέλλει προσωρινά όλες τις πτήσεις από και προς το Ντουμπάι μέχρι τουλάχιστον τις 15:00 ώρα ΗΑΕ τη Δευτέρα, λόγω του κλεισίματος του εναέριου χώρου σε όλη την περιοχή.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης