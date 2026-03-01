Ακυρώνονται 45 πτήσεις σήμερα από το «Ελ. Βενιζέλος» λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή
Ακυρώνονται 45 πτήσεις σήμερα από το «Ελ. Βενιζέλος» λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή
Εξετάζεται το ενδεχόμενο της παράτασης της αναστολής των πτήσεων και πέραν της 3ης Μαρτίου όπως έχει ήδη ανακοινωθεί
Εντείνονται τα προβλήματα στις αερομεταφορές λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, πολύ περισσότερο δε από την στιγμή που τα αεροδρόμια που επηρεάζονται είναι διεθνείς κόμβοι συνδέοντας ευρύτερα προορισμούς σε όλο τον κόσμο με πολύ μεγάλα μερίδια στη διεθνή αεροπορική συνδεσιμότητα.
Ενδεικτικά, το Διεθνές Αεροδρόμιο στο Ντουμπάι (DBX), που υπέστη πλήγμα, αποτελεί το δεύτερο πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο στον κόσμο έχοντας υποδεχθεί το 2025 ένα σύνολο 95,2 εκατομμυρίων επιβατών, σημειώνοντας ιστορικό ρεκόρ με αύξηση κατά 3,1% έναντι του 2024, με ένα σύνολο 454.800 πτήσεων. Η Ινδία αποτελεί την πρώτη αγορά από πλευράς διεθνούς συνδεσιμότητας με 11,9 εκατ. ταξιδιώτες και το Λονδίνο νούμερο 1 αστικό προορισμό με 3,9 εκατ. ταξιδιώτες το 2025.
Ενδεικτικό της εκτεταμένης δυναμικής του δικτύου του αεροδρομίου του Ντουμπάι, με ελληνικό ενδιαφέρον, είναι και το γεγονός ότι η Emirates είναι η μοναδική αεροπορική που συνδέει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, χειμώνα καλοκαίρι, την Αθήνα με τις ΗΠΑ στο δρομολόγιο Ντουμπάι - Αθήνα - Νέα Υόρκη (Newark). Μάλιστα, η εταιρεία έχει αναβαθμίσει από πέρυσι τα αεροσκάφη της στον προορισμό, την ίδια στιγμή που άλλες (αμερικανικές) αεροπορικές διατηρούν συνδέσεις μόνο στο πλαίσιο των θερινών τους προγραμμάτων, αφήνοντας εκτός την χαμηλή περίοδο του χειμώνα όπου οι πληρότητες είναι σαφώς μικρότερες λόγω της υψηλής εποχικότητας του ελληνικού τουρισμού.
Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με τις σημερινές ακυρώσεις πτήσεων στο αεροδρόμιο της Αθήνας, «Ελευθέριος Βενιζέλος» λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, οι πληροφορίες κάνουν λόγο για 45 πτήσεις, που αφορούν τόσο τις αφίξεις όσο και τις αναχωρήσεις για σήμερα 1η Μαρτίου. Το θέμα του επαναπατρισμού των Ελλήνων που βρίσκονται στις πληγείσες περιοχές χειρίζεται το υπουργείο Εξωτερικών, όπου έχουν ανοίξει και οι σχετικές πλατφόρμες.
Από πλευράς τους, οι αεροπορικές, μετά τις ήδη ανακοινωθείσες ακυρώσεις πτήσεων επανεξετάζουν συνεχώς τα πλάνα τους παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις και παραπέμποντας σε συνεχείς ενημερώσεις. Η μεγαλύτερη εγχώρια αεροπορική, η AEGEAN έχει προχωρήσει μόνο για σήμερα σε 12 ακυρώσεις πτήσεων, είτε πρόκειται για αναχωρήσεις είτε για αφίξεις από και προς Τελ Αβίβ, Ερμπίλ, Ντουμπάι, Αμπου Ντάμπι, Ριάντ και Τζέντα -οι δύο τελευταίοι προορισμοι προστέθηκαν κατόπιν επικαιροποίησης σήμερα και ακόμη 15 είναι προγραμματισμένες για αύριο 2 Μαρτίου Επιπλέον, η εταιρεία παρατείνει τις ακυρώσεις των πτήσεων έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της 4ης Μαρτίου.
Αντίστοιχα και η άλλη εγχώρια αεροπορική, η SKY Express έχει ενημερώσει ότι, λόγω του κλειστού εναέριου χώρου του Ισραήλ, οι προγραμματισμένες πτήσεις στη σύνδεση με το διεθνές αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν έχουν ακυρωθεί τουλάχιστον έως Δευτέρα 2 Μαρτίου.
Οι εξελίξεις αξιολογούνται συνεχώς σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων αεροπορικών αρχών και οι εταιρείες θα προχωρούν συνεχώς σε προσαρμογές του προγράμματός τους για τα συγκεκριμένα δρομολόγια.
Ενδεικτικά, το Διεθνές Αεροδρόμιο στο Ντουμπάι (DBX), που υπέστη πλήγμα, αποτελεί το δεύτερο πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο στον κόσμο έχοντας υποδεχθεί το 2025 ένα σύνολο 95,2 εκατομμυρίων επιβατών, σημειώνοντας ιστορικό ρεκόρ με αύξηση κατά 3,1% έναντι του 2024, με ένα σύνολο 454.800 πτήσεων. Η Ινδία αποτελεί την πρώτη αγορά από πλευράς διεθνούς συνδεσιμότητας με 11,9 εκατ. ταξιδιώτες και το Λονδίνο νούμερο 1 αστικό προορισμό με 3,9 εκατ. ταξιδιώτες το 2025.
Ενδεικτικό της εκτεταμένης δυναμικής του δικτύου του αεροδρομίου του Ντουμπάι, με ελληνικό ενδιαφέρον, είναι και το γεγονός ότι η Emirates είναι η μοναδική αεροπορική που συνδέει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, χειμώνα καλοκαίρι, την Αθήνα με τις ΗΠΑ στο δρομολόγιο Ντουμπάι - Αθήνα - Νέα Υόρκη (Newark). Μάλιστα, η εταιρεία έχει αναβαθμίσει από πέρυσι τα αεροσκάφη της στον προορισμό, την ίδια στιγμή που άλλες (αμερικανικές) αεροπορικές διατηρούν συνδέσεις μόνο στο πλαίσιο των θερινών τους προγραμμάτων, αφήνοντας εκτός την χαμηλή περίοδο του χειμώνα όπου οι πληρότητες είναι σαφώς μικρότερες λόγω της υψηλής εποχικότητας του ελληνικού τουρισμού.
Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με τις σημερινές ακυρώσεις πτήσεων στο αεροδρόμιο της Αθήνας, «Ελευθέριος Βενιζέλος» λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, οι πληροφορίες κάνουν λόγο για 45 πτήσεις, που αφορούν τόσο τις αφίξεις όσο και τις αναχωρήσεις για σήμερα 1η Μαρτίου. Το θέμα του επαναπατρισμού των Ελλήνων που βρίσκονται στις πληγείσες περιοχές χειρίζεται το υπουργείο Εξωτερικών, όπου έχουν ανοίξει και οι σχετικές πλατφόρμες.
Από πλευράς τους, οι αεροπορικές, μετά τις ήδη ανακοινωθείσες ακυρώσεις πτήσεων επανεξετάζουν συνεχώς τα πλάνα τους παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις και παραπέμποντας σε συνεχείς ενημερώσεις. Η μεγαλύτερη εγχώρια αεροπορική, η AEGEAN έχει προχωρήσει μόνο για σήμερα σε 12 ακυρώσεις πτήσεων, είτε πρόκειται για αναχωρήσεις είτε για αφίξεις από και προς Τελ Αβίβ, Ερμπίλ, Ντουμπάι, Αμπου Ντάμπι, Ριάντ και Τζέντα -οι δύο τελευταίοι προορισμοι προστέθηκαν κατόπιν επικαιροποίησης σήμερα και ακόμη 15 είναι προγραμματισμένες για αύριο 2 Μαρτίου Επιπλέον, η εταιρεία παρατείνει τις ακυρώσεις των πτήσεων έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της 4ης Μαρτίου.
Αντίστοιχα και η άλλη εγχώρια αεροπορική, η SKY Express έχει ενημερώσει ότι, λόγω του κλειστού εναέριου χώρου του Ισραήλ, οι προγραμματισμένες πτήσεις στη σύνδεση με το διεθνές αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν έχουν ακυρωθεί τουλάχιστον έως Δευτέρα 2 Μαρτίου.
Οι εξελίξεις αξιολογούνται συνεχώς σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων αεροπορικών αρχών και οι εταιρείες θα προχωρούν συνεχώς σε προσαρμογές του προγράμματός τους για τα συγκεκριμένα δρομολόγια.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα