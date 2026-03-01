Με ένα Gold και ένα Bronze βραβείο διακρίθηκε το bwincares.gr στα E-volution Awards της Boussias Events, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα εμπειρίας χρήστη και τον σύγχρονο σχεδιασμό που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη WHY Agency.
Φωτιά στην πρώην έπαυλη του Χότζα κατά τη διάρκεια επεισοδίων στα Τίρανα, δείτε βίντεο
Φωτιά στην πρώην έπαυλη του Χότζα κατά τη διάρκεια επεισοδίων στα Τίρανα, δείτε βίντεο
Εκείνη την ώρα στο εσωτερικό βρίσκονταν κόσμος που συμμετείχε σε πρόγραμμα καλλιτεχνικής φιλοξενίας
Επεισόδια για ακόμα μια φορά σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στα Τίρανα, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας της αντιπολίτευσης κατά τα οποία οι διαδηλωτές έβαλα φωτιά και ανακαινισμένη πρώην κατοικία του Ενβέρ Χότζα.
Η κινητοποίηση της αντιπολίτευσης ξεκίνησε μπροστά από το πρωθυπουργικό μέγαρο και στη συνέχεια μέρος των διαδηλωτών κατευθύνθηκε προς την έδρα της Αστυνομίας, στην περιοχή Μπριλί στα Τίρανα. Στο σημείο είχαν αναπτυχθεί πάνω από 1.500 αστυνομικοί, με μεταλλικά κιγκλιδώματα. Όταν η ομάδα των διαδηλωτών επιχείρησε να προσεγγίσει το κτίριο, οι δυνάμεις ασφαλείας έκαναν χρήση υδροφόρων οχημάτων και δακρυγόνων για να τους απωθήσουν.
Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων εκτοξεύθηκαν αντικείμενα και βόμβες μολότοφ, με αποτέλεσμα να προκληθεί φωτιά στη Vila31 x ArtExplora, έναν πολιτιστικό χώρο που λειτουργεί στην ανακαινισμένη πρώην κατοικία του Ενβέρ Χότζα. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε τμήμα του μπαλκονιού και της αυλής του κτιρίου.
Πυροσβεστικές δυνάμεις και αστυνομία επενέβησαν άμεσα, περιορίζοντας τη φωτιά και αποτρέποντας την επέκτασή της. Εκείνη την ώρα στο εσωτερικό βρίσκονταν άτομα που συμμετείχαν σε πρόγραμμα καλλιτεχνικής φιλοξενίας ενώ σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση δεν υπήρξαν τραυματίες.
Ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος, Σαλί Μπερίσα, δήλωσε ότι η πορεία προς τη Γενική Διεύθυνση της Αστυνομίας είχε στόχο τη διαμαρτυρία κατά της ηγεσίας του Σώματος. Κατά τη διάρκεια της έντασης, βουλευτές της αντιπολίτευσης κινήθηκαν μπροστά του, ενώ αργότερα αποχώρησε από το σημείο με όχημα.
Η διαμαρτυρία παρέμεινε σε εξέλιξη έως αργά το βράδυ, με ισχυρή παρουσία αστυνομικών δυνάμεων σε κεντρικά σημεία της αλβανικής πρωτεύουσας.
Η κινητοποίηση της αντιπολίτευσης ξεκίνησε μπροστά από το πρωθυπουργικό μέγαρο και στη συνέχεια μέρος των διαδηλωτών κατευθύνθηκε προς την έδρα της Αστυνομίας, στην περιοχή Μπριλί στα Τίρανα. Στο σημείο είχαν αναπτυχθεί πάνω από 1.500 αστυνομικοί, με μεταλλικά κιγκλιδώματα. Όταν η ομάδα των διαδηλωτών επιχείρησε να προσεγγίσει το κτίριο, οι δυνάμεις ασφαλείας έκαναν χρήση υδροφόρων οχημάτων και δακρυγόνων για να τους απωθήσουν.
Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων εκτοξεύθηκαν αντικείμενα και βόμβες μολότοφ, με αποτέλεσμα να προκληθεί φωτιά στη Vila31 x ArtExplora, έναν πολιτιστικό χώρο που λειτουργεί στην ανακαινισμένη πρώην κατοικία του Ενβέρ Χότζα. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε τμήμα του μπαλκονιού και της αυλής του κτιρίου.
Πυροσβεστικές δυνάμεις και αστυνομία επενέβησαν άμεσα, περιορίζοντας τη φωτιά και αποτρέποντας την επέκτασή της. Εκείνη την ώρα στο εσωτερικό βρίσκονταν άτομα που συμμετείχαν σε πρόγραμμα καλλιτεχνικής φιλοξενίας ενώ σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση δεν υπήρξαν τραυματίες.
Ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος, Σαλί Μπερίσα, δήλωσε ότι η πορεία προς τη Γενική Διεύθυνση της Αστυνομίας είχε στόχο τη διαμαρτυρία κατά της ηγεσίας του Σώματος. Κατά τη διάρκεια της έντασης, βουλευτές της αντιπολίτευσης κινήθηκαν μπροστά του, ενώ αργότερα αποχώρησε από το σημείο με όχημα.
Η διαμαρτυρία παρέμεινε σε εξέλιξη έως αργά το βράδυ, με ισχυρή παρουσία αστυνομικών δυνάμεων σε κεντρικά σημεία της αλβανικής πρωτεύουσας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα