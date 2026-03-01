Έντονος διάλογος του πρέσβη των ΗΠΑ με τον Ιρανό στον ΟΗΕ: «Το καθεστώς σας σκοτώνει χιλιάδες» - «Να είστε ευγενής», δείτε βίντεο
Μιλώντας στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ο Μάικ Γουόλτς δεν έκανε αναφορά σε αλλαγή καθεστώτος στη χώρα, ενώ υπήρξε ένταση με τον Ιρανό πρέσβη
Ο πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Μάικ Γουόλτς, λέει ότι η αμερικανική επίθεση σε βάρος του Ιράν, την οποία ενέκρινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά του Ιράν, στοχεύει στην αποδόμηση των πυραυλικών δυνατοτήτων της Ισλαμικής Δημοκρατίας, στην υποβάθμιση των ναυτικών της πόρων, στην αποδιοργάνωση του μηχανισμού που οπλίζει τις πολιτοφυλακές - πληρεξούσιους και στη διασφάλιση ότι το καθεστώς δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.
«Η ειρήνη δεν διατηρείται με την κατευνασμό εκείνων που την απειλούν. Η ειρήνη διατηρείται με τη δύναμη απέναντι στον τρόμο» τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Γουόλτς.
Σύμφωνα με τους Times of Israel, αξιοσημείωτο είναι ότι οι στόχοι που απαριθμεί ο Γουόλτς στη δήλωσή του στην έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με τη συνεχιζόμενη κρίση στο Ιράν δεν περιλαμβάνουν αλλαγή καθεστώτος.
Ο Τραμπ δήλωσε νωρίτερα ότι οι Ιρανοί θα πρέπει να αναλάβουν την κυβέρνησή τους μόλις υποχωρήσουν οι επιθέσεις.
«Δεν μπορούμε να αγνοούμε την επίμονη επιθετικότητα και βία»«Κανένα υπεύθυνο έθνος δεν μπορεί να αγνοήσει την επίμονη επιθετικότητα και βία», λέει ο Γουόλτς για το Ιράν.
«Εκπροσωπείτε ένα καθεστώς που έχει σκοτώσει τον ίδιο του τον λαό»Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Αμερικανού πρέσβη, ο πρέσβης του Ιράν στον ΟΗΕ, Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί, αντέδρασε και υπήρξε ο ακόλουθος έντονος διάλογος:
Iranian Ambassador: I would advise the US representative to be polite. It would be better for yourself and the country you represent.— Acyn (@Acyn) February 28, 2026
Waltz: I am not going to dignify this with another response, especially as you represent a regime that has killed its own people and imprisoned… pic.twitter.com/DVimIsOTYr
