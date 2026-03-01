Γκουτέρες για την κλιμάκωση στο Ιράν: Βιώνουμε μια σοβαρή απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια
Το διεθνές δίκαιο και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο πρέπει πάντοτε να γίνονται σεβαστά, ανέφερε ο ΓΓ του ΟΗΕ

«Το διεθνές δίκαιο και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο πρέπει πάντοτε να γίνονται σεβαστά» δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕΑντόνιο Γκουτέρες απευθυνόμενος στο Συμβούλιο Aσφαλείας που συνεδρίασε μετά τις κοινές επιχειρήσεις ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν, καθώς και για τις ανταποδοτικές επιθέσεις του Ιράν εναντίον του Ισραήλ και βάσεων των ΗΠΑ σε χώρες της περιοχής.

Παραθέτοντας απόσπασμα από τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, ο κ. Γκουτέρες δήλωσε ότι «όλα τα Μέλη οφείλουν να απέχουν από την απειλή ή τη χρήση βίας κατά της εδαφικής ακεραιότητας ή της πολιτικής ανεξαρτησίας οποιουδήποτε κράτους».

«Μπορεί να πυροδοτήσει αλυσίδα γεγονότων»

«Η στρατιωτική δράση ενέχει τον κίνδυνο να πυροδοτήσει μια αλυσίδα γεγονότων που κανείς δεν μπορεί να ελέγξει στην πιο ασταθή περιοχή του κόσμου», υπογράμμισε.

Καταδίκασε τα μαζικά στρατιωτικά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν – καθώς και τις επακόλουθες επιθέσεις του Ιράν, οι οποίες παραβίασαν την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Μπαχρέιν, του Ιράκ, της Ιορδανίας, του Κουβέιτ, του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

«Σοβαρή απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια»

«Βιώνουμε μια σοβαρή απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια», προειδοποίησε.

Ο κ. Γκουτέρες τόνισε «δεν υπάρχει βιώσιμη εναλλακτική λύση πέραν της ειρηνικής διευθέτησης των διεθνών διαφορών».

