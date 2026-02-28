Φωτογραφία - μήνυμα του Νετανιάχου: Συνομιλεί με τον Τραμπ έχοντας μπροστά του χάρτη της Μέσης Ανατολής και το βιβλίο «Σύμμαχοι σε πόλεμο»
ΚΟΣΜΟΣ
Μπενιαμίν Νετανιάχου Επικοινωνία Ντόναλντ Τραμπ Ιράν Επίθεση στο Ιράν

Φωτογραφία - μήνυμα του Νετανιάχου: Συνομιλεί με τον Τραμπ έχοντας μπροστά του χάρτη της Μέσης Ανατολής και το βιβλίο «Σύμμαχοι σε πόλεμο»

Η επικοινωνία τους πραγματοποιήθηκε εν μέσω των κοινών στρατιωτικών πληγμάτων των δύο χωρών κατά του Ιράν

Φωτογραφία - μήνυμα του Νετανιάχου: Συνομιλεί με τον Τραμπ έχοντας μπροστά του χάρτη της Μέσης Ανατολής και το βιβλίο «Σύμμαχοι σε πόλεμο»
19 ΣΧΟΛΙΑ
Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ είχε Μπενιαμίν Νετανιάχου, εν μέσω των κοινών στρατιωτικών πληγμάτων των δύο χωρών κατά του Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

Μαζί με την ανακοίνωση δόθηκε στη δημοσιότητα και φωτογραφία από το γραφείο του  Ισραηλινού πρωθυπουργού: Το βιβλίο «Σύμμαχοι σε πόλεμο: Πώς οι διαμάχες μεταξύ των συμμαχικών δυνάμεων διαμόρφωσαν τον πόλεμο και τον κόσμο», μια πολιτική ιστορία του Β' Παγκοσμίου Πολέμου του Τιμ Μπουβερί, βρίσκεται στο γραφείο του Νετανιάχου, μαζί με έναν μεγάλο χάρτη της περιοχής.

Δεν δόθηκαν άμεσα περαιτέρω λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συνομιλίας ή για τυχόν συντονισμό των επόμενων βημάτων.
19 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης