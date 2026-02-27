Η στιγμή που το τραμ στο Μιλάνο εκτροχιάζεται, τουλάχιστον δύο νεκροί και 40 τραυματίες: Δείτε βίντεο
Η στιγμή που το τραμ στο Μιλάνο εκτροχιάζεται, τουλάχιστον δύο νεκροί και 40 τραυματίες: Δείτε βίντεο
Στο βίντεο που είναι τραβηγμένο από κάμερα στο παρμπριζ αυτοκινήτου που είναι σταματημένο σε φανάρι, φαίνεται το τραμ την ώρα που στρίβει να παίρνει απότομα κλίση και να προσκρούει σε τοίχο
Τον γύρο του διαδικτύου κάνει το βίντεο από τη στιγμή που τραμ στο Μιλάνο εκτροχιάζεται, με αποτέλεσμα δύο νεκρούς και 40 τραυματίες.
Στο βίντεο που είναι τραβηγμένο από κάμερα στο παρμπριζ αυτοκινήτου που είναι σταματημένο σε φανάρι, φαίνεται το τραμ την ώρα που στρίβει να παίρνει απότομα κλίση και τελικά να προσκρούει σε έναν τοίχο. Σύμφωνα με τον μέχρι τώρα απολογισμό, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τρεις περαστικοί είναι σε σοβαρή κατάσταση. Οι υπόλοιποι τραυματίες φέρουν ελαφρότερα τραύματα.
Δείτε το βίντεο
Τα τζάμια του οχήματος με εκκωφαντικό θόρυβο σπάνε, ενώ το τραμ σκάει με δύναμη στο έδαφος.
Δείτε live βίντεο του Reuters από το σημείο
Σύμφωνα με αναφορές, το ένα θύμα είναι ένας άνδρας, του οποίου η ταυτότητα δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί, ο οποίος χτυπήθηκε από το όχημα.
Το ατύχημα συνέβη λίγο μετά τις 4:00 μ.μ. στη Viale Vittorio Veneto, καθώς το τραμ ταξίδευε από την Piazza Repubblica προς την Porta Venezia, ενώ μεγάλος αριθμός ασθενοφόρων είναι στο σημείο.
«Το τραμ εκτροχιάστηκε και όλοι μας πεταχτήκαμε», είπαν άλλοι επιβάτες, ενώ μια γυναίκα που ήταν μέσα ανέφερε: «Το τραμ έστριψε, ανέβασε ταχύτητα και χτύπησε ένα κτίριο».
«Είχα ανέβει στην προηγούμενη στάση και στεκόμουν δίπλα στον οδηγό. Όλοι έπεσαν πάνω μου», πρόσθεσε ένας άλλος.
Σημειώνεται ότι πολλοί τραυματίες βρίσκονται ακόμα στον τόπο του ατυχήματος, όπου οι πυροσβέστες και αρκετά ασθενοφόρα ανταποκρίθηκαν για να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες. Μερικοί από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση.
Στο βίντεο που είναι τραβηγμένο από κάμερα στο παρμπριζ αυτοκινήτου που είναι σταματημένο σε φανάρι, φαίνεται το τραμ την ώρα που στρίβει να παίρνει απότομα κλίση και τελικά να προσκρούει σε έναν τοίχο. Σύμφωνα με τον μέχρι τώρα απολογισμό, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τρεις περαστικοί είναι σε σοβαρή κατάσταση. Οι υπόλοιποι τραυματίες φέρουν ελαφρότερα τραύματα.
Δείτε το βίντεο
Τα τζάμια του οχήματος με εκκωφαντικό θόρυβο σπάνε, ενώ το τραμ σκάει με δύναμη στο έδαφος.
Το τραμ βγήκε από τις γραμμέςΣύμφωνα με τον skytg24, το τραμ βγήκε από τις γραμμές για άγνωστη προς το παρόν αιτία και προσέκρουσε σε κτήριο, με αποτέλεσμα να έχουν εγκλωβιστεί πολλοί επιβάτες σε αυτό. Μέχρι στιγμής, έχει γίνει γνωστό ότι έχει σκοτωθεί ένας άνθρωπος.
Δείτε live βίντεο του Reuters από το σημείο
Οι πυροσβέστες έφτασαν μετά από λίγα λεπτά στο σημείο του συμβάντος και προσπαθούν να απεγκλωβίσουν από τα συντρίμμια επιβάτες. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το τραμ φέρεται να είχε αναπτύξει αρκετά υψηλή ταχύτητα, πριν εκτροχιαστεί
Deadly tram derailment in Italy's Milan https://t.co/105J5IIpe9— Reuters (@Reuters) February 27, 2026
Σύμφωνα με αναφορές, το ένα θύμα είναι ένας άνδρας, του οποίου η ταυτότητα δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί, ο οποίος χτυπήθηκε από το όχημα.
Το ατύχημα συνέβη λίγο μετά τις 4:00 μ.μ. στη Viale Vittorio Veneto, καθώς το τραμ ταξίδευε από την Piazza Repubblica προς την Porta Venezia, ενώ μεγάλος αριθμός ασθενοφόρων είναι στο σημείο.
Un tram della linea 9 è deragliato a Milano, finendo la sua corsa fuori dai binari contro un edificio e investendo delle persone, che si trovano al momento incastrate sotto il mezzo. Il bilancio dell'incidente è ancora provvisorio ma c'è una vittima. Secondo quanto si apprende,… pic.twitter.com/s14eMS7cmn— Sky tg24 (@SkyTG24) February 27, 2026
«Νόμιζα ότι έκανε σεισμό»«Νόμιζα ότι έκανε σεισμό. Καθόμουν και έπεσα στο πάτωμα, μαζί με τους άλλους επιβάτες. Ήταν τρομερό», δήλωσε αρχικά στο ιταλικό πρακτορείο ένας από τους επιβάτες και πρόσθεσε: «Ευτυχώς, χτύπησα μόνο το γόνατό μου, αλλά ο άντρας δίπλα μου αιμορραγούσε από το κεφάλι. Μου πήρε λίγο χρόνο να σηκωθώ και να κατέβω».
«Το τραμ εκτροχιάστηκε και όλοι μας πεταχτήκαμε», είπαν άλλοι επιβάτες, ενώ μια γυναίκα που ήταν μέσα ανέφερε: «Το τραμ έστριψε, ανέβασε ταχύτητα και χτύπησε ένα κτίριο».
«Είχα ανέβει στην προηγούμενη στάση και στεκόμουν δίπλα στον οδηγό. Όλοι έπεσαν πάνω μου», πρόσθεσε ένας άλλος.
Σημειώνεται ότι πολλοί τραυματίες βρίσκονται ακόμα στον τόπο του ατυχήματος, όπου οι πυροσβέστες και αρκετά ασθενοφόρα ανταποκρίθηκαν για να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες. Μερικοί από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα