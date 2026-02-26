Θρίλερ με τυφλό πρόσφυγα που βρέθηκε νεκρός στο Μπάφαλο αφού αφέθηκε ελεύθερος από την αστυνομία συνόρων

Ο δήμαρχος του Μπάφαλο δήλωσε ότι ο θάνατος του Σαχ Αλάμ μπορούσε να αποφευχθεί, εκτιμώντας ότι είναι αποτέλεσμα των «απάνθρωπων» αποφάσεων των υπηρεσιών μετανάστευσης