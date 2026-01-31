ΗΠΑ: Χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους της Μινεάπολης και σε όλη τη χώρα κατά της αστυνομίας μετανάστευσης

Μαθητές και φοιτητές από την Καλιφόρνια έως τη Νέα Υόρκη συμμετείχαν σε πανεθνική ημέρα αποχής - Ο Μπρους Σπρίνγκστιν συμμετείχε σε εκδήλωση μνήμης για τα δύο θύματα που τραυματίστηκαν θανάσιμα από πυρά των πρακτόρων της ICE