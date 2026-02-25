Προς απαγόρευση οι πωλήσεις ενεργειακών ποτών σε παιδιά κάτω των 16 ετών στην Ισπανία

Η απαγόρευση θα προστεθεί σε άλλες πρωτοβουλίες που υιοθετήθηκαν τα τελευταία χρόνια





Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Κοινωνικών Δικαιωμάτων, Καταναλωτισμού και Ατζέντας 2030, Pablo Bustinduy, ο νέος κανονισμός θα απαγορεύει την πώληση ενεργειακών ποτών σε παιδιά κάτω των 16 ετών. Για προϊόντα με υψηλή περιεκτικότητα σε καφεΐνη —άνω των 32 mg ανά 100 ml— το όριο αυξάνεται στα 18 έτη.







Πηγές του υπουργείου επισημαίνουν ότι ο κανονισμός βρίσκεται υπό επεξεργασία και ότιι η νομοθεσία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, δεδομένου ότι πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία επεξεργασίας του σχεδίου νόμου και να τηρηθούν οι προθεσμίες του Υπουργικού Συμβουλίου.



Η απαγόρευση θα προστεθεί σε άλλες πρωτοβουλίες που υιοθετήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Την περασμένη εβδομάδα, η Επιτροπή Καταναλωτή συμπεριέλαβε τα ενεργειακά ποτά στον περιορισμό της διαφήμισης τροφίμων που θεωρούνται ανθυγιεινά για τους ανηλίκους. Το 2024, βασιλικό διάταγμα για τα υγιεινά και βιώσιμα σχολικά γεύματα απαγόρευσε ήδη την πώλησή τους σε σχολεία και κολέγια.



Εννέα στους δέκα Ισπανούς υποστηρίζουν την πρωτοβουλία

Η ανακοίνωση υποστηρίζεται από τα στοιχεία έρευνας για τη διαφήμιση τροφίμων και ενεργειακών ποτών που διεξήγαγε ο Ισπανικός Οργανισμός για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τη Διατροφή (AESAN), τα οποία δείχνουν ότι εννέα στους δέκα πολίτες στην Ισπανία υποστηρίζουν την απαγόρευση. Μεταξύ των ερωτηθέντων ηλικίας 18-35 ετών, η υποστήριξη είναι 88,3%.



Η μελέτη περιλαμβάνει επίσης στοιχεία για την κατανάλωση: το 25% των ερωτηθέντων πίνουν ενεργειακά ποτά κατά μέσο όρο δύο φορές την εβδομάδα- το 49% όσων τα καταναλώνουν πίνουν τουλάχιστον ένα την ημέρα και το 47% τα αναμειγνύει τακτικά με αλκοόλ.



Κλείσιμο



Ρύθμιση των διαφημίσεων τροφίμων για παιδιά

Επιπλέον, εκκρεμεί η έγκριση ενός άλλου κανονισμού με τον οποίο ο υπουργός, Pablo Bustinduy, θέλει να περιορίσει τη διαφήμιση τροφίμων που απευθύνεται σε παιδιά, με στόχο τη μείωση της έκθεσης των ανηλίκων σε υπερθερμιδικά και ανθυγιεινά τρόφιμα και ποτά που επηρεάζουν αρνητικά τις καταναλωτικές τους συνήθειες.



"Αυτές οι διαφημίσεις είναι επιβλαβείς για την υγεία τους", επέμεινε ο υπουργός, ο οποίος απηύθυνε έκκληση για το "καθήκον" των εταιρειών του κλάδου να μην προωθούν προϊόντα που βλάπτουν το δικαίωμα των παιδιών στην υγεία στην Ισπανία.



ισπανική κυβέρνηση προχωρά στην υιοθέτηση νόμου που προβλέπει απαγόρευση πώλησης ενεργειακών ποτών σε ανηλίκους και αυστηρότερους κανόνες για τη διαφήμιση ανθυγιεινών τροφίμων, με στόχο την προστασία της υγείας παιδιών και εφήβων.Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Κοινωνικών Δικαιωμάτων, Καταναλωτισμού και Ατζέντας 2030, Pablo Bustinduy, ο νέος κανονισμός θα απαγορεύει την πώληση ενεργειακών ποτών σε παιδιά κάτω των 16 ετών. Για προϊόντα με υψηλή περιεκτικότητα σε καφεΐνη —άνω των 32 mg ανά 100 ml— το όριο αυξάνεται στα 18 έτη.Η ρύθμιση εντάσσεται σε ευρύτερη δέσμη μέτρων για την παιδική υγεία. Σε ορισμένες περιφέρειες εφαρμόζονται ήδη παρόμοιοι κανόνες. Για παράδειγμα, στη Γαλικία, σύντομα θα τεθεί σε ισχύ κανονισμός που απαγορεύει τόσο την πώληση όσο και την κατανάλωση ενεργειακών ποτών σε νέους κάτω των 18 ετών, ενώ η περιφέρεια Αστούριας βρίσκεται στη διαδικασία κατάρτισης νομοθεσίας με το ίδιο ηλικιακό όριο. Η κεντρική κυβέρνηση επιδιώκει τώρα να ενοποιήσει τα κριτήρια σε ολόκληρη τη χώρα, ώστε να εφαρμοστεί ένα ενιαίο πλαίσιο.Πηγές του υπουργείου επισημαίνουν ότι ο κανονισμός βρίσκεται υπό επεξεργασία και ότιι η νομοθεσία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, δεδομένου ότι πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία επεξεργασίας του σχεδίου νόμου και να τηρηθούν οι προθεσμίες του Υπουργικού Συμβουλίου.Η απαγόρευση θα προστεθεί σε άλλες πρωτοβουλίες που υιοθετήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Την περασμένη εβδομάδα, η Επιτροπή Καταναλωτή συμπεριέλαβε τα ενεργειακά ποτά στον περιορισμό της διαφήμισης τροφίμων που θεωρούνται ανθυγιεινά για τους ανηλίκους. Το 2024, βασιλικό διάταγμα για τα υγιεινά και βιώσιμα σχολικά γεύματα απαγόρευσε ήδη την πώλησή τους σε σχολεία και κολέγια.Η ανακοίνωση υποστηρίζεται από τα στοιχεία έρευνας για τη διαφήμιση τροφίμων και ενεργειακών ποτών που διεξήγαγε ο Ισπανικός Οργανισμός για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τη Διατροφή (AESAN), τα οποία δείχνουν ότι εννέα στους δέκα πολίτες στην Ισπανία υποστηρίζουν την απαγόρευση. Μεταξύ των ερωτηθέντων ηλικίας 18-35 ετών, η υποστήριξη είναι 88,3%.Η μελέτη περιλαμβάνει επίσης στοιχεία για την κατανάλωση: το 25% των ερωτηθέντων πίνουν ενεργειακά ποτά κατά μέσο όρο δύο φορές την εβδομάδα- το 49% όσων τα καταναλώνουν πίνουν τουλάχιστον ένα την ημέρα και το 47% τα αναμειγνύει τακτικά με αλκοόλ.Η νομοθετική ρύθμιση βασίζεται επίσης στην έκθεση σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με την κατανάλωση ενεργειακών ποτών που εκπονήθηκε το 2021 από επιστημονική επιτροπή, η οποία προειδοποιούσε ότι η υψηλή κατανάλωση καφεΐνης μπορεί να οδηγήσει σε διαταραχές του ύπνου, ψυχολογικές και συμπεριφορικές επιπτώσεις, καθώς και σε καρδιαγγειακές παθήσεις.Ρύθμιση των διαφημίσεων τροφίμων για παιδιάΕπιπλέον, εκκρεμεί η έγκριση ενός άλλου κανονισμού με τον οποίο ο υπουργός, Pablo Bustinduy, θέλει να περιορίσει τη διαφήμιση τροφίμων που απευθύνεται σε παιδιά, με στόχο τη μείωση της έκθεσης των ανηλίκων σε υπερθερμιδικά και ανθυγιεινά τρόφιμα και ποτά που επηρεάζουν αρνητικά τις καταναλωτικές τους συνήθειες."Αυτές οι διαφημίσεις είναι επιβλαβείς για την υγεία τους", επέμεινε ο υπουργός, ο οποίος απηύθυνε έκκληση για το "καθήκον" των εταιρειών του κλάδου να μην προωθούν προϊόντα που βλάπτουν το δικαίωμα των παιδιών στην υγεία στην Ισπανία.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Bustinduy επικαλέστηκε και πάλι το πρόσφατο επιστημονικό πόρισμα, το οποίο αντικατοπτρίζει την ευρεία κοινωνική υποστήριξη για τον εν λόγω κανονισμό. Σύμφωνα με την έρευνα, οκτώ στους δέκα πολίτες πιστεύουν ότι πρέπει να απαγορευτεί κάθε διαφήμιση ανθυγιεινών προϊόντων που απευθύνεται σε ανηλίκους.