Μουσείο του Λούβρου: Νέος διευθυντής ο Κριστόφ Λεριμπό
Ο Λεριμπό υπήρξε διευθυντής του Μουσείου του Ορσέ – Η απόφαση ελήφθη μετά την παραίτηση της Λοράνς ντε Καρ, τέσσερις μήνες μετά τη ληστεία στο Λούβρο
Ο μέχρι στιγμής πρόεδρος του Ανακτόρου των Βερσαλλιών Κριστόφ Λεριμπό θα είναι ο νέος επικεφαλής του Μουσείου του Λούβρου, αναφέρουν τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης.
Ο Κριστόφ Λεριμπό, 62 ετών, υπήρξε διευθυντής του Μουσείου του Ορσέ, είναι διπλωματούχος της σχολής του Λούβρου και καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης. Είναι μέλος της Ακαδημίας Καλών Τεχνών του Παρισιού από το 2023, διαδεχόμενος τον Πιερ Καρντέν, εμβληματική προσωπικότητα του χώρου της γαλλικής υψηλής ραπτικής.
Σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έλαβε την απόφαση μετά την παραίτηση της ως τώρα διευθύντριας Λοράνς ντε Καρ, τέσσερις μήνες μετά τη ληστεία στο Λούβρο.
Η Λοράνς ντε Καρ είχε υποβάλει την παραίτησή της αμέσως μετά τη ληστεία στο Λούβρο, τον Οκτώβριο. Όμως, δεν είχε γίνει δεκτή από την υπουργό Πολιτισμού.
Χθες, ο Μακρόν χαρακτήρισε την πράξη της ως «πράξη ευθύνης», εκτιμώντας ότι το μουσείο είχε ανάγκη από «μια νέα ώθηση».
Η ληστεία έχει προκαλέσει κρίση στο Μουσείο του Λούβρου, καθώς έβγαλε στην επιφάνεια τα προβλήματά του. Συνεχώς, οι εργαζόμενοι προσφεύγουν σε απεργιακές κινητοποιήσεις, ενώ παράλληλα, έχουν δει το φως της δημοσιότητας οι φθορές στο κτίριο, όπως και η εξάρθρωση κυκλώματος απάτης στα εισιτήρια, με ζημιά που εκτιμάται σε «πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ».
Σε συνέντευξή της στην εφημερίδα «Le Figaro» μετά την παραίτησή της, η ντε Καρ εκτίμησε ότι έθεσε το Λούβρο «ξανά σε κίνηση». «Αυτή η διαύγεια μπορεί να ήταν κάποιες φορές επώδυνη, αλλά ήταν απαραίτητη για να βάλει το Λούβρο στον δρόμο του μετασχηματισμού. Ίσως σήμερα πληρώνω το τίμημα», δήλωσε. Διαβεβαίωσε επίσης ότι έκανε τα πάντα για να «προστατεύσει τον θεσμό».
Παράλληλα, ο Μακρόν αναμένεται ότι θα διορίσει την Ανίκ Λεμουάν στην προεδρία των μουσείων Ορσέ και Ορανζερί.
Το Μουσείο Ορσέ παρέμεινε χωρίς διευθυντής μετά τον αιφνίδιο θάνατο του προέδρου του Σιλβέν Αμίκ από καρδιακή προσβολή τον περασμένο Αύγουστο, σε ηλικία 58 ετών.
Η Λεμουάν έχει περάσει από διάφορα μουσειακά ιδρύματα, ενώ μέχρι πρότινος ήταν επικεφαλής του Petit Palais.
