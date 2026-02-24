Η διευθύντρια του Λούβρου... θυμήθηκε να παραιτηθεί 4 μήνες μετά τη ληστεία του αιώνα
Η Λοράνς ντε Καρ υπέβαλε την παραίτησή της μετά την πρωτοφανή διάρρηξη, όταν κλέφτες αφαίρεσαν κοσμήματα του Στέμματος, αξίας 90 εκατ. ευρώ
Η διευθύντρια του Μουσείου του Λούβρου, Λοράνς ντε Καρ, υπέβαλε σήμερα την παραίτησή της, τέσσερις μήνες μετά την αποκαλούμενη «ληστεία του αιώνα».
Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έκανε δεκτή την παραίτησή της, χαιρετίζοντας την «πράξη ευθύνης σε μια εποχή που το μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου χρειάζεται ηρεμία και μια ισχυρή νέα ώθηση ώστε να υλοποιήσει σημαντικά έργα που αφορούν την ασφάλεια και τον εκσυγχρονισμό του».
Η κινηματογραφική διάρρηξη στο Μουσείο του Λούβρου έκανε τον γύρο του κόσμου στις 19 Οκτωβρίου, καθώς οι κλέφτες άρπαξαν κοσμήματα του Στέμματος – εκτιμώμενης αξίας σχεδόν 90 εκατ. ευρώ – χρησιμοποιώντας ένα κοινό ανυψωτικό μηχάνημα.
🇫🇷 Laurence Des Cars, Presidenta del museo del Louvre, ubicado en París, Francia, ha presentado su dimisión. pic.twitter.com/6W4KPmiHcr— Global News ESP (@GlobalNewsESP) February 24, 2026
