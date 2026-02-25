Νέες φωτογραφίες για την υπόθεση Επστάιν, ο Στίβεν Χόκινγκ ανάμεσα σε δύο νεαρές με μπικίνι

Κλείσιμο

Καλυμμένοι με πίνακες με γυμνές γυναίκες οι τοίχοι στο διαμέρισμα Επστάιν στο Παρίσι

Πίνακας με τον Επστάιν να έχει δίπλα του δύο γυμνές γυναίκες

Ο υπερβολικός διάκοσμος στο διαμέρισμα Επστάιν στο Παρίσι

Οι αστυνομικοί βρήκαν και δονητές στο διαμέρισμα Επστάιν στο Παρίσι

Το διαμέρισμα είχε και κρεβάτια για μασάζ

Νέες φωτογραφίες με τον διάσημο καθηγητή Στίβεν Χόκινγκ αλλά και από το μυστικό λημέρι του Επστάιν στο Παρίσι πουγια τον καταδικασμένο παιδόφιλοΣτην πρώτη φωτογραφία ο Χόκινγκ φαίνεταιΑν και δεν έχει ξεκαθαριστεί πού ελήφθη η επίμαχη φωτογραφία, δεν αποκλείεται να απαθανατίστηκε στο νησί Little Saint James που είχε στην κατοχή του ο Επστάιν στις Παρθένες Νήσους.Όπως σημειώνει η Daily Mailστο εν λόγω νησί το 2006. Το όνομα του διάσημου καθηγητή του Κέιμπριτζ που έφυγε από τη ζωή του 2018 χτυπημένος από τη νόσο ALS,Την ίδια ώρα η Le ParisienΑνάμεσα στα καρέ βρίσκονται ένα τραπέζι μασάζ, ερωτικά παιχνίδια και εικόνες γυμνών γυναικών στους τοίχους.Το εν λόγω διαμέρισμα με τα 18 δωμάτια βρίσκεται στην Avenue Foch με τους Γάλλους εισαγγελείς να εκτιμούν ότι χρησιμοποιήθηκε για τη διάπραξη ειδεχθών σεξουαλικών εγκλημάτων.Οι φωτογραφίες προέχονται από έρευνα του 2019 μετά από καταγγελίες για βιασμούς από τον Ζαν Λουκ Μπρουνέλ, έναν Γάλλο ατζέντη μοντέλων και μακροχρόνιο φίλο του Επστάιν.Όλο το διαμέρισμα που αγοράστηκε το 2001, είναι βαμμένο σε αποχρώσεις του κόκκινου, του πορτοκαλί και του ροζ ενώ στους τοίχους υπάρχουν φωτογραφίες γυμνών γυναικών - συμπεριλαμβανομένης μιας που δείχνει τον Επστάιν δίπλα σε δύο γυμνόστηθες γυναίκεςΤο ακίνητο διέθετε επίσης παράξενη διακόσμηση με ζώα, από κέρατα αντιλόπης και ένα ταριχευμένο ελεφαντάκι και γύπα έως έπιπλα καλυμμένα με ψεύτικα δέρματα τίγρης.