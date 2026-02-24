Αποκάλυψη Telegraph: Έκθεση μόνο για τα μάτια του Γκόρντον Μπράουν διέρρευσε στον Επστάιν ο Μάντελσον, του πήρε μόλις 38 λεπτά να το κάνει
Με την κατηγορία υπόπτου για παράβαση καθήκοντος, ο Βρετανος τέως πρέσβης στις ΗΠΑ αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση, αλλά οι έρευνες συνεχίζονται
Μόλις 38 λεπτά της ώρας. Τόσα χρειάστηκαν «ένα απόγευμα του Σαββάτου τον Ιούνιο του 2009», όπως γράφει η εφημερίδα Telegraph, για να στείλει ο Πίτερ Μάντελσον email προς τον Τζέφρι Επστάιν με ευαίσθητες πληροφορίες της τότε κυβέρνησης του Γκόρντον Μπράουν.
Αυτά, μαζί με άλλα στοιχεία, συγκεντρώθηκαν από τη Μητροπολιτική Αστυνομία, η οποία είχε δύο εντάλματα έρευνας σε δύο διευθύνσεις, στο Γουίλσιρ και Κάμντεν. Έτσι, στις 4:30 το απόγευμα της Δευτέρας, ο Βρετανός τέως πρέσβης στις Ηνωμένες Πολιτείες συνελήφθη από αστυνομικούς με πολιτικά και κρατήθηκε στο αστυνομικό τμήμα για εννέα ώρες. Η κατηγορία είναι αυτή της παράβασης καθήκοντος, δηλαδή του παραπτώματος ενώ βρισκόταν σε δημόσιο αξίωμα.
Ο 72χρονος Μάντελσον αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση και βρίσκεται εν αναμονή περαιτέρω έρευνας. Η γνωστή και ως Σκότλαντ Γιαρντ ξεκαθάρισε στην επίσημη ανακοίνωσή της ότι «δεν μπορούμε να δώσουμε περισσότερες πληροφορίες σε αυτό το στάδιο, ώστε να μην θίξουμε την ακεραιότητα της έρευνας».
Σύμφωνα με τους φακέλους Επστάιν και όσα κρατά στα χέρια της η αστυνομία, φαίνεται πως ο Λόρδος Μάντελσον το 2009, όταν κατείχε τη θέση του υπουργού Επιχειρήσεων, απέστειλε email στον καταδικασμένο για σεξουαλικά αδικήματα Επστάιν έκθεση που προοριζόταν για τον τότε πρωθυπουργό Γκόρντον Μπράουν. Η έκθεση συμπεριλάμβανε προτάσεις για μέτρα αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης, εκ των οποίων ένα σχέδιο «πώλησης δημόσιων περιουσιακών στοιχείων».
Το ευαίσθητο υπόμνημα προοριζόταν για μόλις πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων και ο Μάντελσον, αλλά ουσιαστικά έγιναν έξι μέσα σε 38 λεπτά, καθώς το έλαβε ο χρηματιστής και καταδικασμένος παιδόφιλος Επστάιν.
Παράλληλα, εμφανίστηκε να συζητά το ζήτημα φόρου στα μπόνους των τραπεζιτών και να επιβεβαιώνει το τότε επικείμενο σχέδιο διάσωσης του ευρώ, μόλις μια ημέρα πριν ανακοινωθεί το 2010. Υπενθυμίζεται ότι ο Μάντελσον κατείχε τη θέση του υπουργού Επιχειρήσεων από τον Οκτώβριο του 2008 μέχρι τον Μάιο του 2010, ενώ πριν από αυτή διετέλεσε Ευρωπαίος Επίτροπος Εμπορίου, από το 2004 έως το 2008.
Αν και ο Πίτερ Μάντελσον δεν έχει κάνει κάποια επίσημη δήλωση μετά τις αποκαλύψεις των στοιχείων, έχει ήδη δηλώσει ότι δεν έδρασε με κανέναν τρόπο εγκληματικά και ότι δεν είχε ως κίνητρο το οικονομικό κέρδος. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τους φακέλους, φαίνεται πως ο Έπστιν είχε στείλει απευθείας στον Μάντελσον 75.000 λίρες, μεταξύ 2003-2004.
Η κυβέρνηση βρίσκεται υπό πίεση. Η αρχηγός του Συντηρητικού Κόμματος, Κέιμι Μπέιντενοκ, δήλωσε ότι η σύλληψη Μάντελσον ήταν μια «καθοριστική στιγμή για την ηγεσία Στάρμερ». Οι πιέσεις όμως είναι και εντός του Εργατικού Κόμματος, με βουλευτές να επιθυμούν την πλήρη αποκάλυψη των στοιχείων που οδήγησαν στον διορισμό του ως Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών.
Η κυβέρνηση ξεκαθάρισε χθες ότι θα δημοσιεύσει περισσότερα στοιχεία στις «αρχές Μαρτίου» και ελπίζει – μέσω αυτών – να υποστηριχθούν οι ισχυρισμοί του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ ότι ο Μάντελσον «είπε ψέματα» κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ελέγχου του.
Τα καθοριστικά emails για το μέλλον του Μάντελσον
Οι αντιδράσεις και η στάση της βρετανικής κυβέρνησης
