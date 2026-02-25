Η Ρωσία μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία για όλο το 2026, εκτιμά στρατιωτικό think tank

Σύμφωνα με το International Institute for Strategic Studies, η απειλή από πυραύλους και drone προς την Ευρώπη αυξάνεται – Οι στρατολόγοι στρέφονται πλέον σε «αλκοολικούς, εξαρτημένους από ναρκωτικά και, ειλικρινά, ασθενείς»

Ρωσία θα μπορέσει να διατηρήσει τον think tank εκτιμά ότι η ρωσική απειλή από πυραύλους και drone προς την Ευρώπη αυξάνεται.



Σύμφωνα με τον Guardian, o Bastian Giegerich, γενικός διευθυντής του International Institute for Strategic Studies, δήλωσε ότι υπάρχουν «ελάχιστες ενδείξεις» πως «η ικανότητα της Ρωσίας να συνεχίσει τον πόλεμό της κατά της



Fenella McGerty, ειδική στη χρηματοδότηση της άμυνας στο think tank, δήλωσε ότι, παρότι η ρωσική οικονομία επιβραδύνεται, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε «ενδεχόμενη μείωση» των στρατιωτικών δαπανών σε πραγματικούς όρους το 2026, αυτό θα πρέπει να αξιολογηθεί σε σύγκριση με αρκετά χρόνια έντονης ανάπτυξης.



Διπλασιάστηκαν οι στρατιωτικές δαπάνες από το 2021

Οι στρατιωτικές δαπάνες «έχουν διπλασιαστεί σε πραγματικούς όρους από το 2021», τόνισε, επιτρέποντας στη



Βλαντιμίρ Πούτιν ξεκίνησε πριν τέσσερα χρόνια. Η Ουκρανία δεν κατέρρευσε. Ωστόσο το Κρεμλίνο προσανατολίστηκε σε οικονομία πολέμου και συνεχίζει να πολεμά με υψηλή ένταση, αν και έχει 1,2 εκατομμύρια νεκρούς και τραυματίες.



«Παρά τις δυτικές συζητήσεις για μια βιώσιμη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η Ρωσία εντείνει τις επιθέσεις της στις κρίσιμες υποδομές και στα αστικά κέντρα της Ουκρανίας με συνδυασμό πυραύλων κρουζκαι βαλλιστικών πυραύλων, καθώς και drones μιας κατεύθυνσης», πρόσθεσε ο Giegerich.



Υπολείπεται ο ρυθμός στρατολόγησης

Αν αυτή η τάση συνεχιστεί, θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει το Κρεμλίνο σε μια «στιγμή αλήθειας», όπου θα έπρεπε να ρισκάρει μια δεύτερη αναγκαστική επιστράτευση, με κίνδυνο κοινωνικής αναταραχής παρόμοιας κλίμακας με εκείνη του Σεπτεμβρίου 2022.





«Στρέφονται σε αλκοολικούς, εξαρτημένους από ναρκωτικά και ασθενείς»



Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η Ρωσία στρατολογεί 30.000 έως 35.000 άτομα τον μήνα. Όμως, η ποιότητα των δυνάμεων φαίνεται να μειώνονται. Οι στρατολόγοι στρέφονται πλέον σε «αλκοολικούς, εξαρτημένους από ναρκωτικά και, ειλικρινά, ασθενείς».



Οι εκτιμήσεις για τις ρωσικές απώλειες ποικίλλουν. Στοιχεία που δημοσίευσε το βρετανικό υπουργείο Άμυνας νωρίτερα αυτόν τον μήνα ανέφεραν ότι η Ρωσία υπέστη 35.030 απώλειες τον Δεκέμβριο και 31.713 τον Ιανουάριο, αριθμοί κάπως χαμηλότεροι από τις «σχεδόν 40.000 τον μήνα» που ανέφεραν δυτικοί αξιωματούχοι σε ενημέρωση τη Δευτέρα.



Η Ρωσία μπορεί να πλήξει στόχους στην Ευρώπη

Η Μόσχα χρησιμοποιεί επίσης τον πόλεμο για να αναπτύξει νέες τακτικές μάχης, πυραύλους και επιθετικά drone, σύμφωνα με το think tank. Σε αυτά περιλαμβάνεται και ένα νέο μοντέλο Shahed-136, με δυνατότητα πλήγματος στόχων σε όλη την Ευρώπη σε απόσταση έως και 2.000 χιλιομέτρων.



Σύμφωνα με τον Giegerich, το ΝΑΤΟ πρέπει να «αυξήσει τις επενδύσεις του στην αντιπυραυλική άμυνα και στα συστήματα αντιμετώπισης drone». Η ανάγκη αυτή έγινε εμφανής όταν 21 ρωσικά drone εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας τον περασμένο Σεπτέμβριο, οδηγώντας στο κλείσιμο αρκετών αεροδρομίων και στην έκδοση οδηγιών προς τους κατοίκους τριών περιοχών να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους.



Απαιτούνται διαρκείς και σημαντικές επενδύσεις

Οι ευρωπαϊκές χώρες του ΝΑΤΟ και ο Καναδάς δεσμεύτηκαν για αύξηση των αμυντικών προϋπολογισμών στο 3,5% έως το 2035, ως απάντηση στην αυξανόμενη ρωσική απειλή και στις απαιτήσεις της κυβέρνησης Τραμπ οι οποίες ζητούν από την Ευρώπη να αναλάβει την κύρια ευθύνη για τη δική της ασφάλεια.



Ωστόσο, το IISS, στην ετήσια έκθεσή του «The Military Balance», προειδοποίησε ότι αυτό θα απαιτήσει «διαρκείς και σημαντικές επενδύσεις», τις οποίες πολλοί σύμμαχοι του ΝΑΤΟ θα δυσκολευτούν να επιτύχουν, καθώς ενδέχεται να απαιτηθούν περικοπές δαπανών και συμβιβασμοί σε άλλους τομείς.



Η Ευρώπη θα χρειαστεί επίσης «μέχρι και τη δεκαετία του 2030» για να μειώσει τη στρατιωτική εξάρτησή της από τις ΗΠΑ, δήλωσε ο Giegerich, καθώς παραμένει εξαρτημένη από έναν απρόβλεπτο Λευκό Οίκο για στρατιωτικές πληροφορίες, υπολογιστικές υποδομές cloud και διαστημικά μέσα. Η ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας αποτελεί επίσης προτεραιότητα, πρόσθεσε.