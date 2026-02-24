Απειλές Πούτιν στην 4η επέτειο του πολέμου στην Ουκρανία: Οι αντίπαλοί μας γνωρίζουν τι θα συμβεί, αν χρησιμοποιήσουν πυρηνικά σε βάρος μας





Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, οι αντίπαλοι της Μόσχας κατανοούν πιθανόν ποια θα μπορούσε να είναι η κατάληξη οποιασδήποτε επίθεσης εναντίον της Ρωσίας ή των ρωσικών δυνάμεων, με τη χρήση ενός «πυρηνικού στοιχείου». Οι δηλώσεις του έγιναν στη «σκιά» της ανησυχίας που εξέφρασε η ρωσική υπηρεσία πληροφοριών, SVR, σχετικά με αυτό που περιέγραψε ως μια πιθανή μεταφορά στοιχείων τεχνολογίας πυρηνικών όπλων στην Ουκρανία.



Λίγο νωρίτερα, ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Γιούρι Ουσάκοφ, δήλωσε πως η Ρωσία θα ενημερώσει τις ΗΠΑ σχετικά με αυτό που λέει πως είναι απόπειρες από την Ουκρανία να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.



Putin’den Erdoğan’a mesaj, İngiltere’ye uyarı 👇



🔴 “Karadeniz’in altından Türkiye’ye giden Türk Akımı ve Mavi Akım doğalgaz boruhatlarını patlatmaya çalışıyorlar… Bir türlü sakinleşemediler, barışa giden müzakere sürecini baltalamak için ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar” pic.twitter.com/JwyfWJpPHN — Kerim HAS (@Kerim_HAS) February 24, 2026

Μιλώντας πάντως με αφορμή τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από την έναρξη του πολέμου , ο Πούτιν δήλωσε ότι οι αντίπαλοι της Ρωσίας «δεν κατάφεραν να επιφέρουν στρατηγική ήττα στο πεδίο της μάχης» και πλέον καταφεύγουν, όπως είπε, σε «μεμονωμένη και μαζική τρομοκρατία».«Βομβαρδισμοί πόλεων, σαμποτάζ σε υποδομές, απόπειρες δολοφονίας κρατικών και στρατιωτικών αξιωματούχων – όλα αυτά εντάσσονται σε αυτή τη λογική», ανέφερε ενώπιον αξιωματούχων της FSB. Πρόσθεσε ότι «υπάρχει απόλυτη ανάγκη, από τη δική τους πλευρά, να ηττηθεί η Ρωσία», προειδοποιώντας πως αν η«ωθηθεί στα άκρα», οι αντίπαλοί της «θα το μετανιώσουν».

Κατά τη διάρκεια του πολέμου, η Ουκρανία έχει πραγματοποιήσει επανειλημμένες επιθέσεις σε ρωσικές αποθήκες καυσίμων, διυλιστήρια και λιμάνια, ενώ η Μόσχα την κατηγορεί και για σειρά δολοφονιών ανώτερων στρατιωτικών στελεχών. Στις τηλεοπτικές του δηλώσεις, ο Πούτιν άφησε να εννοηθεί ότι ρωσικοί ενεργειακοί αγωγοί στη Μαύρη Θάλασσα θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχο.Ο Ρώσος πρόεδρος διέταξε «την ενίσχυση της αντιτρομοκρατικής προστασίας ενεργειακών και μεταφορικών υποδομών και χώρων μαζικής συνάθροισης, την παροχή μέγιστης κάλυψης σε κρίσιμες εγκαταστάσεις και, όπου απαιτείται, την εφαρμογή πρόσθετων μέτρων ασφάλειας».Παράλληλα, κατηγόρησε την Ουκρανία ότι, με τη βοήθεια δυτικών υπηρεσιών πληροφοριών, επιχειρεί να υπονομεύσει την ειρηνευτική διαδικασία μεταξύ των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένων, όπως είπε, απειλών κατά ρωσικών ενεργειακών αγωγών.