Με γκρι κοστούμι Dolce & Gabbana η Μελάνια Τραμπ στην ομιλία για την Κατάσταση της Ένωσης, δείτε βίντεο

Η πρώτη κυρία εμφανίστηκε με ανθρακί ταγέρ και γόβες Manolo Blahnik, συνεχίζοντας τη στροφή σε αυστηρά, μονοχρωματικά σύνολα

Με αυστηρό, επιχειρηματικό ύφος επέλεξε να εμφανιστεί η Μελάνια Τραμπ στην ομιλία για την Κατάσταση της Ένωσης, φορώντας σκούρο γκρι κοστούμι του οίκου Dolce & Gabbana, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Η πρώτη κυρία φόρεσε ανθρακί παντελόνι με φαρδιά γραμμή και σακάκι του ιταλικού οίκου, συνδυασμένα με λευκό βαμβακερό πουκάμισο, ενώ ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με γκρι φλανελένιες γόβες Manolo Blahnik.



Η Μελάνια Τραμπ έχει επιλέξει επανειλημμένα δημιουργίες του οίκου Dolce & Gabbana, παρά τις κατά καιρούς αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η εταιρεία, ενώ είχε φορέσει διπλόπετο σακάκι τύπου σμόκιν του ίδιου οίκου και στην επίσημη προεδρική της φωτογραφία.



Κατά τη δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, η πρώτη κυρία έχει στραφεί συχνά σε αυστηρά, επαγγελματικού τύπου σύνολα, επιλέγοντας πολλές φορές μονοχρωματικά κοστούμια.

Την περασμένη εβδομάδα, κατά την παρουσίαση του επίσημου φορέματός της σε έκθεση του μουσείου Smithsonian, η Μελάνια Τραμπ αναφέρθηκε στο προσωπικό της ενδιαφέρον για τη μόδα και τη δημιουργική διαδικασία.

«Προσωπικά, απολαμβάνω όλη τη διαδικασία του σχεδιασμού, από την αρχή μέχρι το τέλος», δήλωσε την Παρασκευή. «Χρειάζεται χρόνο, είναι αργή, αλλά το τελικό αποτέλεσμα είναι πάντα μαγικό».
