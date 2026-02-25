Τουλάχιστον 29 νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι από κατολισθήσεις στη Βραζιλία, δείτε βίντεο

Κίνδυνος νέων καταστροφών

Συνεχείς ακραίες καταστροφές

Δεκάδες κάτοικοι παρακολουθούσαν σιωπηλοί τους πυροσβέστες που εργάζονταν ασταμάτητα αναζητώντας επιζώντες. Κάθε φορά που τα μηχανήματα σταματούσαν, η σιωπή γινόταν βαριά.«Σχεδόν όλος ο κόσμος που έθαψε αυτή η κατολίσθηση είναι συγγενείς μου – η αδελφή μου, η ανιψιά μου», ανέφερε ο 32χρονος υπεύθυνος αποθήκης Κλέιτον Χόναν. «Ούρλιαξα, προσευχήθηκα (...) Νιώθω θλίψη, αλλά έχω ελπίδες πως θα βρούμε επιζώντες».Ωστόσο, ο συντονιστής της πολιτικής προστασίας στη Μίνας Ζεράις, Πάουλου Χομπέρτου Μπερμούντες Χεζέντσε, προειδοποίησε: «Όσο περνούν οι ώρες, τόσο οι πιθανότητες να βρεθούν επιζώντες γίνονται πιο απειροελάχιστες».Εθελοντές προσήλθαν με φτυάρια για να ενισχύσουν τις προσπάθειες διάσωσης. Η επιχείρηση καθίσταται δυσκολότερη λόγω του κινδύνου νέων πλημμυρών και κατολισθήσεων, καθώς και δομικών προβλημάτων σε όχθες και περιοχές κοντά στον ποταμό Παραϊμπούνα, ο οποίος έχει υπερχειλίσει, σύμφωνα με τον υποπυραγό Ενχίκε Μπαρσέλους του πυροσβεστικού σώματος της Μίνας Ζεράις.Οι αρχές ανέστειλαν τη λειτουργία των σχολείων στους πληγέντες δήμους, ενώ κάτοικοι κατέγραψαν με τα κινητά τους τηλέφωνα κτίρια να καταρρέουν μέσα σε δευτερόλεπτα.Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, ανέφερε μέσω της πλατφόρμας X: «Η προτεραιότητά μας είναι να εγγυηθούμε τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας, την αποκατάσταση των βασικών υπηρεσιών, την αρωγή στους ανθρώπους που ξεσπιτώθηκαν και την υποστήριξη της ανοικοδόμησης».Η Βραζιλία έχει βιώσει επανειλημμένα τραγωδίες λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων τα τελευταία χρόνια. Το 2024, πλημμύρες στον νότο άφησαν πίσω πάνω από 200 νεκρούς και περίπου δύο εκατομμύρια πληγέντες, σε μία από τις χειρότερες καταστροφές στη σύγχρονη ιστορία της χώρας. Το 2022, σφοδρή καταιγίδα στην Πετρόπολις, στην πολιτεία Ρίο ντε Ζανέιρο, είχε στοιχίσει τη ζωή σε 241 ανθρώπους.Ειδικοί συνδέουν τις περισσότερες από τις πρόσφατες φονικές καταστροφές με τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.