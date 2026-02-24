ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Βραζιλία: Τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις καταρρακτώδεις βροχές
Βραζιλία: Τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις καταρρακτώδεις βροχές

Περίπου 440 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους στο Ζουίζ ντε Φόρα, καθώς η βροχή προκάλεσε πλημμύρες και κατολισθήσεις

Βραζιλία: Τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις καταρρακτώδεις βροχές
Τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν την πολιτεία Μίνας Ζεράις, στη νοτιοανατολική Βραζιλία, έγινε σήμερα γνωστό από τις τοπικές αρχές.

Η πυροσβεστική υπηρεσία επιβεβαίωσε 16 θανάτους στην πόλη Ζουίζ ντε Φόρα και έξι στην Ούμπα, σε απόσταση περίπου 110 χιλιομέτρων.

Ο πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα εξέφρασε τα συλλυπητήριά του με μια ανάρτηση στο Χ.

«Επικεντρωνόμαστε στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, την αποκατάσταση βασικών υπηρεσιών, τη στήριξη των εκτοπισμένων και τη βοήθεια για την ανοικοδόμηση», έγραψε.

Περίπου 440 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους στο Ζουίζ ντε Φόρα, σύμφωνα με τη δημοτική αρχή της πόλης, καθώς η βροχή προκάλεσε πλημμύρες και κατολισθήσεις και είχε ως αποτέλεσμα να ανασταλούν τα μαθήματα σε σχολεία.

Ειδικές ομάδες έχουν κινητοποιηθεί για να αντιμετωπίσουν περιστατικά και να αναζητήσουν αγνοούμενους, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Το ενημερωτικό μέσο G1 μετέδωσε πως 45 άνθρωποι αγνοούνται στην πόλη, μεταξύ αυτών παιδιά.

Κλείσιμο
Η κυβέρνηση της Βραζιλίας κήρυξε σε κατάσταση καταστροφής το Ζουίζ ντε Φόρα, επιταχύνοντας τις επιχειρήσεις ανακούφισης και ανθρωπιστικής βοήθειας, αναφέρθηκε σε μια ανακοίνωση.

Το μεγαλύτερο μέρος της Βραζιλίας εισέρχεται στην περίοδο κορύφωσης της εποχής των βροχών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού εκεί, από τον Δεκέμβριο στον Μάρτιο, με αποτέλεσμα να σημειώνονται συχνά σφοδρές βροχοπτώσεις, κεραυνοί, πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Η δημοτική αρχή της Ζουίζ ντε Φόρα ανέφερε πως πρόκειται για τον Φεβρουάριο με τις περισσότερες βροχές στην ιστορία της πόλης, με τον όγκο νερού που έχει πέσει να είναι ήδη ο διπλάσιος σε σύγκριση με την ποσότητα που αναμένεται μέσα σε έναν μήνα.

Η δήμαρχος της πόλης Μαργκαρίντα Σαλομάο δήλωσε σε μια ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η κατάσταση είναι «κρίσιμη».
