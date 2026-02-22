Ο Τραμπ απορεί γιατί το Ιράν δεν έχει «συνθηκολογήσει» δηλώνει ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ
Ο Τραμπ απορεί γιατί το Ιράν δεν έχει «συνθηκολογήσει» δηλώνει ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει προειδοποιήσει την Τεχεράνη με σοβαρές συνέπειες αν δεν καταφέρει να καταλήξει σε συμφωνία

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απορεί γιατί το Ιράν δεν έχει «συνθηκολογήσει» μπροστά στην αμερικανική στρατιωτική ανάπτυξη που στοχεύει να εξαναγκάσει την Ισλαμική Δημοκρατία να αποδεχτεί μια πυρηνική συμφωνία, δήλωσε χθες ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ.

Οι δύο χώρες ολοκλήρωσαν την Τρίτη έναν δεύτερο γύρο έμμεσων συνομιλιών στη Γενεύη, που έγιναν με τη μεσολάβηση του Ομάν, εν μέσω μιας εντατικής στρατιωτικής ανάπτυξης των ΗΠΑ στον Κόλπο, όπου η Ουάσινγκτον έχει στείλει δύο αεροπλανοφόρα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι «έκπληκτος» από τη στάση του Ιράν, ενώ έχει προειδοποιήσει την Τεχεράνη με σοβαρές συνέπειες αν δεν καταφέρει να καταλήξει σε συμφωνία, δήλωσε ο Γουίτκοφ στο Fox News σε συνέντευξη που παραχώρησε στη Λάρα Τραμπ, νύφη του Αμερικανού προέδρου.

«Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη "απογοητευμένος", επειδή ξέρει ότι έχει πολλές εναλλακτικές λύσεις, αλλά είναι έκπληκτος γιατί δεν έχουν...συνθηκολογήσει», είπε. «Γιατί, υπό αυτή την πίεση, με τη θαλάσσια και ναυτική δύναμη που έχουμε αναπτύξει εκεί, γιατί δεν ήρθαν σε εμάς να μας πουν: "Βεβαιώνουμε ότι δεν θέλουμε (πυρηνικό) όπλο, οπότε να τι είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε"»;

Παρά την πίεση αυτή, «είναι δύσκολο να τους φέρουμε σε αυτό το στάδιο», παραδέχτηκε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο ίδιος επιβεβαίωσε παράλληλα ότι είχε συνάντηση με τον Ρεζά Παχλεβί, τον γιο του έκπτωτου σάχη, ο οποίος δεν έχει επιστρέψει στο Ιράν από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979 που ανέτρεψε τη μοναρχία. «Συναντήθηκα μαζί του κατόπιν εντολής του προέδρου», είπε ο Γουίτκοφ, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.
