Ανάλυση CNN: Ενεργειακό σοκ και πετρέλαιο πάνω από 100 δολάρια από μια ενδεχόμενη αμερικανική επίθεση στο Ιράν

Η πιθανότητα επίθεσης των ΗΠΑ αυξάνει τον κίνδυνο ενεργειακού σοκ, με τις τιμές πετρελαίου και βενζίνης να απειλούν την οικονομική σταθερότητα και το πολιτικό κλίμα ενόψει εκλογών - Ιράν: Αντιπρόταση για τα πυρηνικά υπό την απειλή περιορισμένου πλήγματος από τον Τραμπ