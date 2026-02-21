Ανάλυση CNN: Ενεργειακό σοκ και πετρέλαιο πάνω από 100 δολάρια από μια ενδεχόμενη αμερικανική επίθεση στο Ιράν
Η πιθανότητα επίθεσης των ΗΠΑ αυξάνει τον κίνδυνο ενεργειακού σοκ, με τις τιμές πετρελαίου και βενζίνης να απειλούν την οικονομική σταθερότητα και το πολιτικό κλίμα ενόψει εκλογών - Ιράν: Αντιπρόταση για τα πυρηνικά υπό την απειλή περιορισμένου πλήγματος από τον Τραμπ
Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο επίθεσης κατά του Ιράν, μιας χώρας που ελέγχει τα τρίτα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου παγκοσμίως και μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου. Οι συνέπειες για τις τιμές του πετρελαίου — και για το πορτοφόλι των Αμερικανών — θα μπορούσαν να είναι άμεσες και σοβαρές.
Οι ΗΠΑ ενισχύουν τις τελευταίες εβδομάδες τη στρατιωτική τους παρουσία στη Μέση Ανατολή, ενώ ο Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι ένα αμερικανικό πλήγμα μπορεί να είναι πιθανό. Η προοπτική αυτή έχει ήδη οδηγήσει τις τιμές του πετρελαίου σε απότομη άνοδο, σύμφωνα με ανάλυση του CNN.
«Ίσως χρειαστεί να το πάμε ένα βήμα παραπέρα, ίσως και όχι», δήλωσε ο Τραμπ. «Ίσως να κάνουμε μια συμφωνία. Θα το μάθετε μέσα στις επόμενες περίπου 10 ημέρες».
Το Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς, είχε ενισχυθεί κατά 7% από την Τρίτη και ξεπέρασε τα 70 δολάρια το βαρέλι — για πρώτη φορά από τον Ιούλιο, λίγο μετά την προηγούμενη επίθεση των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Το αμερικανικό αργό έχει αυξηθεί κατά 10 δολάρια τον τελευταίο μήνα.
