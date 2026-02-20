Γαλλία: Δύο 16χρονοι συνελήφθησαν με την κατηγορία ότι σχεδίαζαν τρομοκρατική επίθεση
Γαλλία: Δύο 16χρονοι συνελήφθησαν με την κατηγορία ότι σχεδίαζαν τρομοκρατική επίθεση

Συνελήφθησαν την Τρίτη και έχουν τεθεί υπό κράτηση - σχεδίαζαν να επιτεθούν σε «ένα εμπορικό κέντρο ή μια συναυλιακή αίθουσα» - Το 2025 ασκήθηκε δίωξη σε 22 ανηλίκους για τρομοκρατικές υποθέσεις

Δύο 16χρονοι συνελήφθησαν στη Γαλλία και ο ένας από αυτούς, «γοητευμένος» από τον τζιχαντισμό, παραδέχτηκε ότι σχεδίαζε μια «βίαιη ενέργεια» με στόχο «ένα εμπορικό κέντρο ή μια συναυλιακή αίθουσα», ανακοίνωσε απόψε η αντιτρομοκρατική εισαγγελία (Pnat).

Ο φερόμενος ως αρχηγός του διδύμου σκόπευε «να κλέψει ένα όπλο» και ομολόγησε ότι είχε αγοράσει χημικά προϊόντα για να κάνει «δοκιμές ανάφλεξης» στο σπίτι του.

Σύμφωνα με την Pnat, οι δύο ανήλικοι συνελήφθησαν την Τρίτη και έχουν τεθεί υπό κράτηση. Η εισαγγελία σκοπεύει να τους ασκήσει δίωξη για «σύσταση συμμορίας με σκοπό την προετοιμασία εγκλημάτων σε βάρος προσώπων» και ζήτησε να προφυλακιστεί ο «αρχηγός» και να αφεθεί ελεύθερος, υπό δικαστική επιτήρηση, ο δεύτερος 16χρονος. Ο τελευταίος ήταν «ενήμερος για τα σχέδια» του φίλου του και πιστεύεται ότι ενθάρρυνε τις βίαιες, ριζοσπαστικές πεποιθήσεις του.

«Εδώ και τέσσερα-πέντε χρόνια, παρατηρούμε ότι ολοένα και νεότεροι άνθρωποι συλλαμβάνονται» ως ύποπτοι για τρομοκρατικές ενέργειες και πολλοί από αυτούς είναι κάτω των 20 ετών ή ανήλικοι, είχε δηλώσει στα τέλη του 2025 ο εισαγγελέας της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας Ολιβιέ Κριστάν. «Είναι κυρίως αγόρια, συχνά έχουν εγκαταλείψει το σχολείο», πρόσθεσε ο επικεφαλής της Pnat. «Πλατφόρμες σαν το TikTok ή το Telegram έχουν αλγορίθμους που τους οδηγούν γρήγορα, όταν αναζητήσουν περιεχόμενο ακραίας βίας, σε υλικό τζιχαντιστικής φύσης, που τους πείθει ότι η κακοδαιμονία τους οφείλεται στην κοινωνία και επομένως η απάντηση είναι να της επιτεθούν».

Τον περασμένο μήνα ο Κριστάν είπε ότι το 2025 ασκήθηκε δίωξη σε 22 ανηλίκους για τρομοκρατικές υποθέσεις, αριθμός που αντιστοιχεί στο 20% του συνόλου των ατόμων που ερευνήθηκαν την περασμένη χρονιά.
