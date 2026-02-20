Ολοκληρώθηκε ο κεντρικός πύργος της Σαγράδα Φαμίλια, δείτε βίντεο
Έχουν περάσει 144 χρόνια από την έναρξη κατασκευής του έργου ζωής του Αντονί Γκαουντί και εκτιμάται ότι θα χρειαστούν άλλα δέκα

Ακόμη ένα βήμα πιο κοντά στην ολοκλήρωση είναι ο εμβληματικός ναός της Σαγράδα Φαμίλια στη Βαρκελώνη μετά την τοποθέτηση σήμερα της κορυφής του κεντρικού και πιο ψηλού πύργου.

Το κομμάτι, που τοποθετήθηκε σήμερα, όταν το επέτρεψαν μετά από μέρες οι καιρικές συνθήκες, είναι το τελευταίο κομμάτι από τους ύψους 17 μέτρων σταυρούς στην κορυφή των πύργων.





Τώρα πλέον η εκκλησία έχει ύψος 172,5 μέτρων και είναι το υψηλότερο κτίριο στη Βαρκελώνη και η υψηλότερη βασιλική στον κόσμο.

Έχουν περάσει 144 χρόνια από την έναρξη κατασκευής του έργου ζωής του Αντόνι Γκαουντί και εκτιμάται ότι θα χρειαστούν άλλα δέκα για την ολοκλήρωση του έργου καθώς πρέπει να γίνουν εργασίες στη νότια πρόσοψη.

Μια μικρή τελετή για την ολοκλήρωση του πύργου θα γίνει στις 10 Ιουνίου, όταν συμπληρώνονται 100 χρόνια από τον θάνατο του Γκαουντί.

Η Σαγράδα Φαμίλια είναι το πιο δημοφιλές σημείο στην πόλη με 5 εκατ. επισκέπτες τον χρόνο και έσοδα 150 εκατ. ευρώ, τα μισά από τα οποία διατίθενται στην κατασκευή.
