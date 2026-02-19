Τραμπ κατά Ομπάμα για τους εξωγήινους, τον κατηγορεί ότι έδωσε απόρρητες πληροφορίες
Ο ίδιος ο πρόεδρος δήλωσε άγνοια για το αν είναι πραγματικοί ή όχι, αλλά πάντως η δήλωση του προκατόχου του «ήταν μεγάλο λάθος»
Σε άλλες… διαστάσεις πέρασε η κόντρα μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Μπαράκ Ομπάμα, με τον πρώτο να κατηγορεί τον προκάτοχό του ότι αποκάλυψε απόρρητες πληροφορίες.
Αφρομή μια δήλωση του Μπαράκ Ομπάμα προ ημερών σχετικά με τους εξωγήινους και το αν υπάρχουν ή όχι.
Οι δημοσιογράφοι που συνόδευαν τον Τραμπ στο Air Force 1 ρώτησαν τον Αμερικανό πρόεδρο αν έχει δει και αυτός ενδείξεις για «μη ανθρωώπινους επισκέπτες στη Γη».
«Έδωσε απόρρητες πληροφορίες, δεν θα έπρεπε να το είχε κάνει αυτό», είπε ο Τραμπ, χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά στο όνομα του προκατόχου του.
«Υπάρχουν, λοιπόν, εξωγήινοι;» επέμεινε ο δημοσιογράφος για να του απαντήσει ο Τραμπ: «Δεν ξέρω αν είναι πραγματικοί ή όχι, έκανε όμως μεγάλο λάθος».
«Είναι οι εξωγήινοι αληθινοί;» ρώτησε ο Μπράιαν Τάιλερ Κόεν τον Μπαράκ Ομπάμα με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ να απαντά: «είναι αληθινοί αλλά δεν τους έχω δει».
Σαν να ήθελε, μάλιστα, να ρίξει ακόμα περισσότερο «λάδι στη φωτιά», ο Ομπάμα έσπευσε να συμπληρώσει «δεν τους κρύβουμε στην Area 51. Δεν υπάρχει κάποια υπόγεια εγκατάσταση εκτός αν υπάρχει η τεράστια συνωμοσία και την κρύβουν από τον πρόεδρο των ΗΠΑ».
«Και ποιο ήταν το πρώτο ερώτημα που θέσατε όταν γίνατε πρόεδρος;» ρωτήθηκε ο Μπαράκ Ομπάμα και απάντησε γελώντας «πού είναι οι εξωγήινοι».
Τα δημοσιεύματα ανάγκασαν τον πρωήν πρόεδρο σε διευκρινιστική δήλωση μέσω Instagram στην οποία έγραψε ότι «προσπαθούσα να διατηρήσω το πνεύμα του "γρήγορου γύρου" ερωταπαντήσεων, αλλά αφού έχει τραβήξει την προσοχή, ας το ξεκαθαρίσω. Στατιστικά, το σύμπαν είναι τόσο αχανές που οι πιθανότητες να υπάρχει ζωή εκεί έξω είναι μεγάλες. Αλλά οι αποστάσεις μεταξύ των ηλιακών συστημάτων είναι τόσο μεγάλες που οι πιθανότητες να μας έχουν επισκεφτεί εξωγήινοι είναι μικρές, και δεν είδα καμία απόδειξη κατά τη διάρκεια της προεδρίας μου ότι εξωγήινοι έχουν έρθει σε επαφή μαζί μας. Αλήθεια!»
DOOCY: Barack Obama said that aliens are real. Have you seen any evidence of non-human visitors to earth?— Aaron Rupar (@atrupar) February 19, 2026
TRUMP: Well, he gave classified information. He's not supposed to be doing that.
DOOCY: So aliens are real?
TRUMP: I don't know if they're real or not. He made a big… pic.twitter.com/OrihM2EWca
Η δήλωση του ΟμπάμαΗ επίμαχη δήλωση του Μπαράκ Ομπάμα έγινε σε podcast όταν κλήθηκε να απαντήσει στο ερώτημα αν οι εξωγήινοι είναι αληθινοί.
my entire feed is obama confirming alienspic.twitter.com/JFLAn82eX9— Supreme (@supremebeme) February 15, 2026
