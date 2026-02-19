Αστυνομικοί της Νέας Υόρκης σώζουν τραυματισμένο αετό από τον παγωμένο ποταμό Χάντσον, δείτε βίντεο
Ο αετός φαίνεται να έχει αίμα στο φτερό του, ενώ παράλληλα στέκεται αβοήθητος πάνω σε ένα σπασμένο κομμάτι πάγου

Μία συγκλονιστική διάσωση ενός αετού πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης (17/2) στον ποταμό Χάντσον από την Αστυνομία της Νέας Υόρκης.

Όπως καταγράφηκε σε βίντεο από την στολή ενός αστυνομικού που δημοσίευσε το αστυνομικό τμήμα της Νέας Υόρκης στο Χ, οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν τραυματισμένο αετό κοντά στη γέφυρα George Washington και έσπευσαν να τον σώσουν με σκάφος.

Ο αετός φαίνεται να έχει αίμα στο φτερό του, ενώ παράλληλα στέκεται αβοήθητος πάνω σε ένα σπασμένο κομμάτι πάγου.

Ένας αστυνομικός πλησιάζει το ζώο και ακούγεται να λέει «όλα είναι εντάξει, φίλε, όλα είναι εντάξει. Νομίζω ότι είναι καλά, νομίζω ότι είμαστε εντάξει», την ώρα που τοποθετεί ένα ραβδί με σχοινί γύρω από το λαιμό του πουλιού.

Καθώς το σκάφος πλησιάζει τον τραυματισμένο αετό, ο ίδιος αστυνομικός τοποθετεί ένα μουσαμά πάνω από του και τον φέρνει στο σκάφος. Στη συνέχεια, τον τυλίγει με μια άλλη κουβέρτα και τον βάζει προσεκτικά σε ένα κλουβί.

Μόλις αποβιβάστηκαν από το σκάφος, το ζώο μεταφέρθηκε σε καταφύγιο ζώων στο Νιου Τζέρσεϊ.

