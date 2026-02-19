Απίστευτη «απαγωγή» υπεραιωνόβιου εκατομμυριούχου στην Ταϊβάν: Τον άρπαξαν παιδιά και εγγόνια επειδή παντρεύτηκε 68χρονη και της έγραψε την περιουσία του
ΚΟΣΜΟΣ
Ταϊβάν Ηλικιωμένος Ταϊπέι Νοσοκομείο Εκατομμυριούχος

Απίστευτη «απαγωγή» υπεραιωνόβιου εκατομμυριούχου στην Ταϊβάν: Τον άρπαξαν παιδιά και εγγόνια επειδή παντρεύτηκε 68χρονη και της έγραψε την περιουσία του

Η ενέδρα στήθηκε έξω από νοσοκομείο στην Ταϊπέι - Όπως λένε οι συγγενείς του, ο εκατομμυριούχους έγραψε ακίνητα αξίας 5,3 εκατ. ευρώ στη γυναίκα που τον φρόντιζε

Απίστευτη «απαγωγή» υπεραιωνόβιου εκατομμυριούχου στην Ταϊβάν: Τον άρπαξαν παιδιά και εγγόνια επειδή παντρεύτηκε 68χρονη και της έγραψε την περιουσία του
4 ΣΧΟΛΙΑ
Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν έξω από νοσοκομείο στην Ταϊβάν όταν συγγενείς ενός υπεραιωνόβιου εκατομμυριούχου τον άρπαξαν μέσα από τα χέρια της γυναίκας που τον φρόντιζε καθώς, όπως καταγγέλλουν, ο ηλικίας 102 άνδρας είχε παντρευτεί μυστικά την 68χρονη και της είχε γράψει την περιουσία του.

Στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας έξω από νοσοκομείο στην Ταϊπέι στις 3 Φεβουαρίου, φαίνεται ο ηλικιωμένος εκατομμυριούχος να βγαίνει σε αναπηρικό καροτσάκι που σπρώχνει η 68χρονη.

Ξαφνικά τρεις από τους γιους του, τρεις νύφες και τέσσερα εγγόνια του, όρμηξαν, πήραν τον υπεραιωνόβιο συγγενή της και έσπρωξαν την 68χρονη, η οποία, κατά πληροφορίες, τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της συμπλοκής.



Όταν έφτασαν στο σημείο αστυνομικοί, οι «απαγωγείς» ενημέρωσαν ότι ο ηλικιωμένος άνδρας ήταν ο πατέρας και ο πεθερός τους και τελικά τους επετράπη να τον πάρουν μαζί τους.

Σύμφωνα με την Daily Mail το περιστατικό σημειώθηκε λίγες εβδομάδες μετά την εγγραφή στις 5 Ιανουαρίου του γάμου του 102 ετών άνδρα με την 68χρονη γυναίκα που τον φρόντιζε. Όπως καταγγέλλουν τα παιδιά του, ανακάλυψαν τον γάμο μόνο όταν προσπάθησαν να τον επισκεφθούν στις 8 Ιανουαρίου και τους αρνήθηκαν την πρόσβαση.

Κατά πληροφορίες ο εκατομμυριούχος μεταβίβασε επτά οικόπεδα και μια ασφάλεια ζωής αξίας 5,3 εκατ. ευρώ στην 68χρονη και τα παιδιά της.

Κλείσιμο
Από την πλευρά της η 68χρονη που κατηγορείται ότι αποξένωσε τον υπεραιωνόβιο άνδρα από την οικογένειά του, αρνείται τα πάντα, έχει υποβάλει μήνυση για εξαναγκασμό και δημόσια προσβολή και έχει ζητήσει ασφαλιστικά μέτρα κατά της οικογένειας.
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Η νέα σχεδίαση, η εξελιγμένη πλατφόρμα, ο υβριδικός κινητήρας, οι κορυφαίες αναρτήσεις και τα εξελιγμένα συστήματα ασφάλειας του νέου T-Roc καθιστούν το νέο μοντέλο της Volkswagen μια ολοκληρωμένη πρόταση για τον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης