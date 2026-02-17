Το περασμένο οικονομικό έτος (2025) αποδείχθηκε εξαιρετικά αποδοτικό για τη γνωστή εταιρεία δομικών και χημικών υλικών, που φέτος κλείνει 25 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και ατενίζει το μέλλον με περισσή αισιοδοξία.
Ισπανία: Υπό έρευνα οι εταιρείες κοινωνικών δικτύων για υλικό κακοποίησης παιδιών φτιαγμένο με ΑΙ
Ισπανία: Υπό έρευνα οι εταιρείες κοινωνικών δικτύων για υλικό κακοποίησης παιδιών φτιαγμένο με ΑΙ
Η κυβέρνηση Σάντσεθ προετοιμάζει την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για άτομα κάτω των 16 ετών
Η ισπανική κυβέρνηση θα ζητήσει από τη Δικαιοσύνη να διερευνήσει τις εταιρείες που κατέχουν κοινωνικά δίκτυα, όπως το X, το Meta και το TikTok, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν έχουν διαπράξει ποινικά αδικήματα, καθώς φέρεται να επέτρεψαν στην τεχνητή νοημοσύνη να δημιουργήσει και να διαδώσει υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.
Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του έλαβε την απόφαση προκειμένου να προστατεύσει «την ψυχική υγεία, την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα των γιων και των θυγατέρων μας» και να τερματίσει την ατιμωρησία των τεράστιων πλατφορμών κοινωνικών μέσων.
Η κίνηση της κυβέρνησης, αναφέρει ο Guardian, έρχεται έπειτα από έκθεση εμπειρογνωμόνων που ανέλυσε «την πιθανή ποινική ευθύνη των ολοένα και πιο διαδεδομένων πρακτικών στο ψηφιακό περιβάλλον, όπως η δημιουργία και η διάδοση σεξουαλικού περιεχομένου και σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών μέσω deepfakes».
Εν τω μεταξύ η κυβέρνηση προετοιμάζει σειρά μέτρων που θα περιλαμβάνουν την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για άτομα κάτω των 16 ετών. Ακόμη προετοιμάζει νομοθεσία που θα καθιστά τις εταιρείες τεχνολογίας υπεύθυνες για επιβλαβές ή περιεχόμενο μίσους.
Σε ένα άλλο επίπεδο «τρέχει» έρευνα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την πλατφόρμα X του Έλον Μασκ για την παραγωγή σεξουαλικά άσεμνων εικόνων και τη διάδοση πιθανών υλικών σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών από το chatbot τεχνητής νοημοσύνης της πλατφόρμας, το Grok.
