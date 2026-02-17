Πυρκαγιά κατέστρεψε το ιστορικό θέατρο Σανατζάρο της Νάπολης, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Πυρκαγιά Νάπολη

Πυρκαγιά κατέστρεψε το ιστορικό θέατρο Σανατζάρο της Νάπολης, δείτε βίντεο

Η στέγη έχει καταρρεύσει και εκκενώθηκαν όλες οι γύρω πολυκατοικίες - Τέσσερις άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα

Πυρκαγιά κατέστρεψε το ιστορικό θέατρο Σανατζάρο της Νάπολης, δείτε βίντεο
Πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε και επεκτάθηκε γύρω στις 6 το πρωί, τοπική ώρα, κατέστρεψε το ιστορικό θέατρο Σανατζάρο της Νάπολης, στην κεντρική περιοχή Κιάϊα.

Η στέγη του θεάτρου έχει καταρρεύσει. Εκκενώθηκαν όλες οι γύρω πολυκατοικίες και τέσσερις άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Στο σημείο της πυρκαγιάς εξακολουθούν να επιχειρούν έξι οχήματα της πυροσβεστικής.

Η πυρκαγιά ενδέχεται να οφείλεται σε βραχυκύκλωμα, ωστόσο τα αίτιά της δεν έχουν ακόμα εξακριβωθεί.




Το θέατρο εγκαινιάστηκε το 1874 και από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του συνδέθηκε με την παράδοση της ναπολιτάνικης κωμωδίας και του λαϊκού θεάτρου.

Κατά τον 20ό αιώνα γνώρισε περιόδους ακμής αλλά και παρακμής, ενώ υπέστη ζημιές κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Σταδιακά ανακαινίστηκε και επανήλθε σε πλήρη λειτουργία.

