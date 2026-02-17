Το ταξίδι που θα σου δώσει την ευκαιρία να γνωρίσεις μια χώρα τη στιγμή που αλλάζει, και να ανακαλύψεις έναν προορισμό που μόλις αρχίζει να αποκαλύπτει τους θησαυρούς του.
Πυρκαγιά κατέστρεψε το ιστορικό θέατρο Σανατζάρο της Νάπολης, δείτε βίντεο
Η στέγη έχει καταρρεύσει και εκκενώθηκαν όλες οι γύρω πολυκατοικίες - Τέσσερις άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα
Πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε και επεκτάθηκε γύρω στις 6 το πρωί, τοπική ώρα, κατέστρεψε το ιστορικό θέατρο Σανατζάρο της Νάπολης, στην κεντρική περιοχή Κιάϊα.
Η στέγη του θεάτρου έχει καταρρεύσει. Εκκενώθηκαν όλες οι γύρω πολυκατοικίες και τέσσερις άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Στο σημείο της πυρκαγιάς εξακολουθούν να επιχειρούν έξι οχήματα της πυροσβεστικής.
Η πυρκαγιά ενδέχεται να οφείλεται σε βραχυκύκλωμα, ωστόσο τα αίτιά της δεν έχουν ακόμα εξακριβωθεί.
Το θέατρο εγκαινιάστηκε το 1874 και από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του συνδέθηκε με την παράδοση της ναπολιτάνικης κωμωδίας και του λαϊκού θεάτρου.
Κατά τον 20ό αιώνα γνώρισε περιόδους ακμής αλλά και παρακμής, ενώ υπέστη ζημιές κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Σταδιακά ανακαινίστηκε και επανήλθε σε πλήρη λειτουργία.
In fiamme il teatro Sannazzaro, paura tra i residenti della zona— Francesco Borrelli (@NotizieFrance) February 17, 2026
'Siamo svegli dalle cinque, c'è una nube impressionante'
(ANSA) - NAPOLI, 17 FEB - Le fiamme, alte, il fumo denso. Paura tra i residenti della centralissima via Chiaia. pic.twitter.com/wTeXSawHCt
🔥Incendio al Teatro Sannazaro di Napoli.— Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) February 17, 2026
Coinvolte anche abitazioni vicine, da cui é in corso l’evacuazione dei residenti. In corso operazioni di 5 squadre dei Vigili del Fuoco. Foto di Tommaso Ederoclite. pic.twitter.com/yDELngQzv1
