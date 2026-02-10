Ο Τραμπ αντιτίθεται στην προσάρτηση της Δυτικής Όχθης στο Ισραήλ επαναβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος
Η Ουάσιγκτον τονίζει τη σημασία της σταθερότητας στο παλαιστινιακό έδαφος μετά τις αποφάσεις του ισραηλινού συμβουλίου ασφαλείας
Την αντίθεση του Ντόναλντ Τραμπ στην προσάρτηση της κατεχόμενης Δυτική Όχθη στο Ισραήλ επαναβεβαίωσε χθες, Δευτέρα, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, σε δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα μέσω του πρακτορείου ειδήσεων Reuters, με φόντο αποφάσεις της ισραηλινής κυβέρνησης που αφορούν την ενίσχυση του ελέγχου της Ιερουσαλήμ σε περιοχές παλαιστινιακού ενδιαφέροντος.
Η δήλωση του Λευκού Οίκου εκδόθηκε ως απάντηση στην έγκριση από το ισραηλινό συμβούλιο ασφαλείας σειράς μέτρων που στοχεύουν στην ενίσχυση της διοικητικής επιρροής της Ιερουσαλήμ σε περιοχές της Δυτικής Όχθης, τις οποίες οι Παλαιστίνιοι θεωρούν μέρος του μελλοντικού τους κράτους.
«Ο πρόεδρος Τραμπ έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν υποστηρίζει την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ», αναφέρεται στη δήλωση, η οποία αποδίδεται σε αξιωματούχο του Λευκού Οίκου που δεν κατονομάζεται.
Ωστόσο, η αμερικανική δήλωση δεν καταδικάζει ρητά τα μέτρα που ενέκρινε το Ισραήλ, τα οποία θεωρείται ότι παραβιάζουν τις Συμφωνίες του Όσλο, καθώς επεκτείνουν τις διοικητικές αρμοδιότητες της Ιερουσαλήμ σε περιοχές που τελούν υπό τον έλεγχο της Παλαιστινιακής Αρχής.
Ανάλογες, γενικόλογες εκκλήσεις για διατήρηση της σταθερότητας στη Δυτική Όχθη έχει απευθύνει η Ουάσιγκτον και στο παρελθόν, σε απάντηση σε αμφιλεγόμενες αποφάσεις του Ισραήλ για επέκταση οικισμών στην περιοχή, χωρίς να προχωρήσει σε ευθεία καταδίκη των συγκεκριμένων ενεργειών.
«Η σταθερότητα στη Δυτική Όχθη είναι κλειδί για την ειρήνη»Στην ίδια ανακοίνωση, ο αξιωματούχος υπογραμμίζει ότι «μια σταθερή Δυτική Όχθη διατηρεί το Ισραήλ ασφαλές και ευθυγραμμίζεται με τον στόχο αυτής της κυβέρνησης να επιτύχει την ειρήνη στην περιοχή», επαναλαμβάνοντας τη θέση της Ουάσιγκτον υπέρ της αποκλιμάκωσης και της αποφυγής μονομερών ενεργειών.
Χωρίς αναφορά σε επαφές με την κυβέρνηση ΝετανιάχουΠαράλληλα, στη δήλωση δεν διευκρινίζεται εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εκφράσει επισήμως τις ανησυχίες τους προς την κυβέρνηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου αναφορικά με τις αποφάσεις του συμβουλίου ασφαλείας.
