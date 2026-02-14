Ανάμικτες οι αντιδράσεις των Ευρωπαίων σε όσα είπε ο Ρούμπιο στο Μόναχο: «Ανάσα και ανακούφιση», αλλά και «περιμέναμε κάτι άλλο»
Ανάμικτες οι αντιδράσεις των Ευρωπαίων σε όσα είπε ο Ρούμπιο στο Μόναχο: «Ανάσα και ανακούφιση», αλλά και «περιμέναμε κάτι άλλο»
Ο διαφορετικός τόνος που χρησιμοποίησε ο Αμερικανός διπλωμάτης σε σύγκριση με τον Τζέι Ντι Βανς πέρσι, προκάλεσε ανακούφιση σε μεγάλο μέρος του ακροατηρίου στο Μόναχο - Υπήρξαν, όμως, και αντίθετες φωνές που μίλησαν για «πολιτική MAGA»
Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, κάλεσε από το βήμα της Διάσκεψης του Μονάχου για «αναζωογόνηση» της συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης, βασισμένη στη κοινή «μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά» που τις συνδέει. Στην ομιλία του, ο Αμερικανός διπλωμάτης προσπάθησε να καθησυχάσει τους Ευρωπαίους, οι οποίοι ήταν ανήσυχοι μετά από έναν χρόνο δασμών και απειλών από τον Ντόναλντ Τραμπ, που είχαν προκαλέσει αμφιβολίες για τη συνέχεια του NATO.
Ο Ρούμπιο τόνισε, ωστόσο, την επιθυμία της Ουάσιγκτον να συνεργαστεί «μαζί σας, τους φίλους μας εδώ στην Ευρώπη», περιγράφοντας «μια ιερή κληρονομιά, έναν αδιάσπαστο δεσμό» που ενώνει τις ΗΠΑ και τους Ευρωπαίους εταίρους. «Ανήκουμε μαζί», είπε χαρακτηριστικά. «Αντί για απλές συνεργασίες, εμείς είμαστε μέρος της ίδιας πολιτιστικής κληρονομιάς, του δυτικού πολιτισμού. Είμαστε δεμένοι μεταξύ μας από τους βαθύτερους δεσμούς που θα μπορούσαν να μοιραστούν έθνη, δεσμοί που διαμορφώθηκαν από αιώνες κοινής ιστορίας, χριστιανικής πίστης, πολιτισμού, κληρονομιάς, γλώσσας, καταγωγής και των θυσιών των προγόνων μας».
Αναφερόμενος στις απαιτήσεις του Τραμπ για «σοβαρότητα και αμοιβαιότητα», ο Ρούμπιο δήλωσε ότι τις εκφράζει, «επειδή μας νοιάζει βαθιά».
Η σημερινή ομιλία του Ρούμπιο ήρθε ως μια προσπάθεια να ενισχυθεί το ηθικό των Ευρωπαίων, οι οποίοι ακόμα προσπαθούν να ανακάμψουν από τις απειλές του Τραμπ για εισβολή στη Γροιλανδία τον περασμένο μήνα, γεγονός που προκάλεσε τη μεγαλύτερη ρήξη μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρώπης των τελευταίων δεκαετιών.
Η ομιλία του Ρούμπιο σημείωσε επίσης μια σαφή στροφή, ως προς τον τόνο, σε σχέση με τις πιο επιθετικές περσινές παρατηρήσεις του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος είχε κατηγορήσει την Ευρώπη για καταστολή της ελευθερίας του λόγου και υποχώρηση από τις «θεμελιώδεις αξίες» της.
«Ανάσα και ανακούφιση» από τη μια...
Ο πρόεδρος της Διάσκεψης, Βόλφγκανγκ Ίσινγκερ, σχολίασε ότι το «παρηγορητικό και φιλικό» μήνυμα του Ρούμπιο για «σύμπραξη και αλληλένδετες σχέσεις» προκάλεσε «ανάσα ανακούφισης» στην αίθουσα.
Ο Ρούμπιο επανέλαβε πολλές από τις ίδιες θέσεις και στόχους πολιτικής που είχε εκθέσει ο Βανς πέρυσι, καταγγέλλοντας την κυριαρχία μη δυτικών χωρών στις κρίσιμες αλυσίδες εφοδιασμού και τις πράσινες ενεργειακές πολιτικές που αποσκοπούν στην «κατευνασμό ενός κλίματος λατρείας» και την «εξαθλίωση των λαών μας». Ακόμα, υπογράμμισε ότι η Ευρώπη και οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν την απειλή της μαζικής μετανάστευσης και της «εκμηδένισης του πολιτισμού». «Η εθνική ασφάλεια δεν είναι απλώς μια σειρά τεχνικών ζητημάτων», είπε. «Τι ακριβώς υπερασπιζόμαστε; Υπερασπιζόμαστε έναν μεγάλο πολιτισμό... Μόνο αν είμαστε ανυποχώρητοι στην κληρονομιά μας και περήφανοι για αυτή τη κοινή κληρονομιά μπορούμε να αρχίσουμε μαζί τη δουλειά για να φανταστούμε και να διαμορφώσουμε το οικονομικό και πολιτικό μας μέλλον».
…«δεν είναι αυτό που περιμέναμε» από την άλλη
Ωστόσο, το μήνυμα του Ρούμπιο δεν έγινε δεκτό με τον ίδιο τρόπο από όλους τους παρευρισκόμενους. Ένας Γερμανός διπλωμάτης σχολίασε ότι «δεν ήταν η απάντηση που περιμέναμε», προσθέτοντας ότι η ομιλία απευθυνόταν περισσότερο σε «αμερικανικό κοινό» παρά στους Ευρωπαίους. Ένας άλλος Ευρωπαίος αξιωματούχος είπε ότι «ήταν το MAGA, χωρίς όμως καμία ουσιαστική προσέγγιση», επισημαίνοντας την έλλειψη αναφοράς στη Ρωσία και την Ουκρανία.
Ωστόσο, ο Γιούργκεν Χαρτ, Γερμανός βουλευτής του CDU, δήλωσε ότι «ο Ρούμπιο παραμένει πιστός στο ΝΑΤΟ, κάτι που είναι θετικό. Οι Ευρωπαίοι όμως δεν θα εμπλακούν στους αμερικανικούς πολιτιστικούς πολέμους».
