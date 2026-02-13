Επίθεση Νιούσομ στον Τραμπ από το Μόναχο: Είναι ο πιο καταστροφικός πρόεδρος όλων των εποχών
Διάσκεψη του Μονάχου Γκάβιν Νιούσομ Ντόναλντ Τραμπ

Επίθεση Νιούσομ στον Τραμπ από το Μόναχο: Είναι ο πιο καταστροφικός πρόεδρος όλων των εποχών

Η κλιματική κρίση πλήττει άμεσα τους Αμερικανούς, δεν υπάρχει ρεπουμπλικανικό και δημοκρατικό θερμόμετρο, αλλά μόνο η πραγματικότητα, τόνισε ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας

Επίθεση Νιούσομ στον Τραμπ από το Μόναχο: Είναι ο πιο καταστροφικός πρόεδρος όλων των εποχών
Σφοδρή επίθεση κατά του Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε από τη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ, ο οποίος μίλησε ευθέως για τον «πιο καταστροφικό πρόεδρο που υπήρξε ποτέ.

Ποτέ στην ιστορία της Αμερικής δεν υπήρξε πιο καταστροφικός πρόεδρος από τον σημερινό ένοικο του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον, είπε ο Δημοκρατικός κυβερνήτης και κατηγόρησε τον Αμερικανό πρόεδρο ότι «προσπαθεί να αναδημιουργήσει τον 19ο αιώνα».

 Ο πρόεδρος των ΗΠΑ «ποντάρει στην ηλιθιότητα», είπε ακόμη.

Ο Νιούσομ, από την αρχή της δεύτερης θητείας του Τραμπ, επιτίθεται στον πρόεδρο με δηλώσεις και σαρκαστικές αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα. Αλλά και ο Τραμπ δεν παραλείπει να επιτίθεται στον κυβερνήτη που είναι ένα από τα φαβορί των Δημοκρατικών για τις προεδρικές εκλογές του 2028.

«Αποδεικνύουμε ότι μπορούμε να υλοποιήσουμε, να ανταγωνιστούμε και να κυριαρχήσουμε, αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να γυρίσει το χρόνο πίσω», είπε και πρόσθεσε: «Ελπίζω, αν δεν υπάρχει τίποτα άλλο που μπορώ να μεταφέρω σήμερα, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι προσωρινός. Θα έχει φύγει σε τρία χρόνια».

Ο Νιούσομ είπε ακόμη ότι η κλιματική κρίση πλήττει άμεσα τους Αμερικανούς, καθώς «οι άνθρωποι καίγονται, πνίγονται, ζεσταίνονται· έχουμε ταυτόχρονα ξηρασίες και πλημμύρες, πρωτοφανείς πυρκαγιές».

«Η Καλιφόρνια είναι μια μεγάλη Δημοκρατική πολιτεία, αλλά έχει περισσότερους Ρεπουμπλικάνους από τις περισσότερες ρεπουμπλικανικές πολιτείες, και έχουμε προ πολλού ξεπεράσει τις κομματικές διαμάχες σε αυτό το θέμα, γιατί δεν υπάρχει ρεπουμπλικανικό θερμόμετρο, δεν υπάρχει δημοκρατικό θερμόμετρο. Υπάρχει μόνο η πραγματικότητα».
