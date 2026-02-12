«Σώστε το μέλλον»: Το βίντεο της CIA για τη στρατολόγηση Κινέζων αξιωματικών

Στο βίντεο που είναι στα μανδαρινικά, ακούγεται ένας φανταστικός απογοητευμένος Κινέζος αξιωματούχος να θίγει τα φαινόμενα διαφθοράς στα κυβερνητικά κλιμάκια της χώρας





Στο βίντεο αφηγητής είναι ένας φανταστικός απογοητευμένος μεσαίου βαθμού αξιωματικός που υποστηρίζει ότι «το μόνο που ενδιαφέρει τους ηγέτες του κόμματός μας είναι να προστατεύουν τις δικές τους τσέπες», ενώ προσθέτει ότι «έχτισαν τις καριέρες τους πάνω σε ένα θεμέλιο ψεμάτων, αλλά αυτοί οι τοίχοι καταρρέουν και εμείς μένουμε να καθαρίσουμε το χάος τους». Συνεχίζει λέγοντας πως «κάθε άνθρωπος ικανός να μας ηγηθεί θεωρείται απειλή και απομακρύνεται χωρίς δεύτερη σκέψη».



Η δημοσίευση του βίντεο έγινε δύο εβδομάδες μετά την ανακοίνωση της Κίνας ότι ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ απομάκρυνε τον στρατηγό Τζανγκ Γιουξιά, ανώτατο αξιωματικό και υπαρχηγό της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής, καθώς και τον στρατηγό Λιου Τζενλί. Η απομάκρυνση του Τζανγκ, που ακολούθησε δεκάδες παρόμοιες κινήσεις κατά ανώτατων αξιωματικών τα τελευταία χρόνια, θεωρείται η σοβαρότερη εκκαθάριση στην κορυφή των κινεζικών ενόπλων δυνάμεων από την εποχή του Μάο Τσε Τουνγκ. Η CIA δεν συνέδεσε επίσημα το βίντεο με τις πρόσφατες εξελίξεις, ωστόσο αξιωματούχος της υπηρεσίας σχολίασε: «Το ερώτημα είναι αν η τέχνη μιμείται τη ζωή ή η ζωή την τέχνη».



Τα δύο πρώτα βίντεο που είχαν δημοσιευθεί τον Μάιο είχαν σχεδιαστεί ώστε να προσελκύσουν στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας και περιλάμβαναν οδηγίες επικοινωνίας με την υπηρεσία. Συγκέντρωσαν από 15 έως 20 εκατομμύρια προβολές στο YouTube, ενώ τρίτο βίντεο που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο με επικαιροποιημένες οδηγίες επικοινωνίας έχει ήδη ξεπεράσει τις 62 εκατομμύρια προβολές. Σύμφωνα με αξιωματούχο της CIA, οι προηγούμενες παραγωγές «έφτασαν σε εκατομμύρια ανθρώπους και ενέπνευσαν νέες πηγές», προσθέτοντας: «Αν δεν λειτουργούσαν, δεν θα δημοσιεύαμε περισσότερες».



Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο της CIA , της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ, στα κινέζικα μέσω του οποίου προσπαθεί να προσεγγίσει αξιωματικούς του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού που εμφανίζονται απογοητευμένοι από τη διαφθορά και τις εκκαθαρίσεις ανώτατων στρατηγών στην Κίνα Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους Financial Times , η CIA εντείνει τις δημόσιες προσπάθειες στρατολόγησης πληροφοριοδοτών στην Κίνα, δημοσιοποιώντας προωθητικό βίντεο στρατολόγησης που απευθύνεται σε στελέχη του κινεζικού στρατού. Το βίντεο με τίτλο «Save the Future» («Σώστε το μέλλον») δημοσιεύθηκε στο YouTube και σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εννέα μήνες μετά την πρώτη σειρά κινεζόφωνων βίντεο της υπηρεσίας που είχαν στόχο παρόμοιες επαφές.Ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ δήλωσε ότι η περσινή καμπάνια στα μανδαρινικά «έφτασε σε πολλούς Κινέζους πολίτες» και πρόσθεσε: «Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλοί ακόμη που αναζητούν έναν τρόπο να βελτιώσουν τη ζωή τους και να αλλάξουν τη χώρα τους προς το καλύτερο. Θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε σε κυβερνητικούς αξιωματούχους και πολίτες της Κίνας την ευκαιρία να εργαστούν μαζί για ένα πιο φωτεινό μέλλον».Στο βίντεο αφηγητής είναι ένας φανταστικός απογοητευμένος μεσαίου βαθμού αξιωματικός που υποστηρίζει ότι «το μόνο που ενδιαφέρει τους ηγέτες του κόμματός μας είναι να προστατεύουν τις δικές τους τσέπες», ενώ προσθέτει ότι «έχτισαν τις καριέρες τους πάνω σε ένα θεμέλιο ψεμάτων, αλλά αυτοί οι τοίχοι καταρρέουν και εμείς μένουμε να καθαρίσουμε το χάος τους». Συνεχίζει λέγοντας πως «κάθε άνθρωπος ικανός να μας ηγηθεί θεωρείται απειλή και απομακρύνεται χωρίς δεύτερη σκέψη».Η δημοσίευση του βίντεο έγινε δύο εβδομάδες μετά την ανακοίνωση της Κίνας ότι ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ απομάκρυνε τον στρατηγό Τζανγκ Γιουξιά, ανώτατο αξιωματικό και υπαρχηγό της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής, καθώς και τον στρατηγό Λιου Τζενλί. Η απομάκρυνση του Τζανγκ, που ακολούθησε δεκάδες παρόμοιες κινήσεις κατά ανώτατων αξιωματικών τα τελευταία χρόνια, θεωρείται η σοβαρότερη εκκαθάριση στην κορυφή των κινεζικών ενόπλων δυνάμεων από την εποχή του Μάο Τσε Τουνγκ. Η CIA δεν συνέδεσε επίσημα το βίντεο με τις πρόσφατες εξελίξεις, ωστόσο αξιωματούχος της υπηρεσίας σχολίασε: «Το ερώτημα είναι αν η τέχνη μιμείται τη ζωή ή η ζωή την τέχνη».Τα δύο πρώτα βίντεο που είχαν δημοσιευθεί τον Μάιο είχαν σχεδιαστεί ώστε να προσελκύσουν στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας και περιλάμβαναν οδηγίες επικοινωνίας με την υπηρεσία. Συγκέντρωσαν από 15 έως 20 εκατομμύρια προβολές στο YouTube, ενώ τρίτο βίντεο που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο με επικαιροποιημένες οδηγίες επικοινωνίας έχει ήδη ξεπεράσει τις 62 εκατομμύρια προβολές. Σύμφωνα με αξιωματούχο της CIA, οι προηγούμενες παραγωγές «έφτασαν σε εκατομμύρια ανθρώπους και ενέπνευσαν νέες πηγές», προσθέτοντας: «Αν δεν λειτουργούσαν, δεν θα δημοσιεύαμε περισσότερες».

Στόχος οι στρατιωτικοί Η νέα παραγωγή στοχεύει ειδικά στρατιωτικούς που αισθάνονται ανίσχυροι και ανησυχούν για τις συνέπειες στις οικογένειές τους. Στο σενάριο, ο φανταστικός αξιωματικός δηλώνει: «Δεν μπορούσα να επιτρέψω η τρέλα τους να γίνει μέρος του μέλλοντος της κόρης μου». Παρότι η Κίνα μπλοκάρει την πρόσβαση πολιτών σε πλατφόρμες όπως το YouTube και άλλα δυτικά κοινωνικά δίκτυα, οι χρήστες μπορούν να παρακάμψουν τους περιορισμούς μέσω εργαλείων όπως τα VPN.



Η πρωτοβουλία εντάσσεται στην προσπάθεια της CIA να ανασυγκροτήσει το δίκτυο κατασκόπων της στην Κίνα, το οποίο είχε καταστραφεί πριν από περίπου 15 χρόνια όταν το κινεζικό Υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας φυλάκισε ή εκτέλεσε δεκάδες Κινέζους που θεωρήθηκαν πληροφοριοδότες των ΗΠΑ, αφού εντόπισε το μυστικό σύστημα επικοινωνίας της υπηρεσίας με τις πηγές της.



Σημειώνεται ότι τα τελευταία χρόνια η Κίνα έχει εντείνει τις εκστρατείες ευαισθητοποίησης των πολιτών για την καταπολέμηση της κατασκοπείας, ενώ πριν από δύο χρόνια κάλεσε το κοινό να αναφέρει ύποπτες δραστηριότητες για τον εντοπισμό ξένων πρακτόρων. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, το νέο βίντεο πρόκειται επίσης να δημοσιευθεί στις πλατφόρμες X, Facebook, Instagram και LinkedIn.