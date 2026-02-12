Ερντογάν: Πνέει άνεμος Τουρκίας στη διεθνή πολιτική σκηνή, εμείς καθορίζουμε την ατζέντα

Σφοδρή επίθεση κατά του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), αναφερόμενος στο επεισόδιο βίας που σημειώθηκε στη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας την Τετάρτη, εξαπέλυσε οο οποίος αναφέρθηκε, παράλληλα και στη θέση της χώρας του στη διεθνή πολιτική σκηνή, μια μέρα μετά τη συνάντηση με τονστην Άγκυρα.Όπως δήλωσε αρχικά, «γίναμε για ακόμη μία φορά μάρτυρες της φασιστικής και αλαζονικής πολιτικής του CHP. Για να εμποδίσουν την ορκωμοσία των υπουργών μας επέδειξαν κάθε είδους τραμπουκισμό, ακόμη και καταλαμβάνοντας το βήμα του έθνους. Δεν έχετε τη δύναμη να σταματήσετε αυτή την πορεία. Είναι η Εθνοσυνέλευση χώρος δράσης για να προκαλείτε καβγάδες κατά το δοκούν; Ήρθατε στο ιερό Κοινοβούλιο για να υπερασπιστείτε τα δικαιώματα του λαού ή για να σκορπάτε τρόμο;».Αναφερόμενος στις διεθνείς εξελίξεις, ο Τούρκος πρόεδρος σημείωσε ότι η χώρα παρακολουθεί στενά τις παγκόσμιες ανακατατάξεις και πρόσθεσε: «Η υφιστάμενη τάξη πραγμάτων κλονίζεται. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της Τουρκίας είναι το ΑΚΡ και η Συμμαχία του Λαού. Αναλογιστείτε τα γεγονότα της τελευταίας δεκαετίας και θυμηθείτε με τι παλέψαμε. Διαχειριστήκαμε πολλές κρίσεις με επιτυχία και ακυρώσαμε όλες τις παγίδες που στόχευαν να σύρουν τη χώρα σε θερμές συγκρούσεις».Ο Ερντογάν ισχυρίστηκε επίσης ότι η Τουρκία ενισχύει τη διεθνή της επιρροή: «Ακόμη κι αν κάποιοι δεν θέλουν να το αποδεχθούν, τα τελευταία χρόνια πνέει άνεμος Τουρκίας στη διεθνή πολιτική. Η πόρτα της χώρας μας χτυπά πιο συχνά για την αναζήτηση λύσεων σε περιφερειακές κρίσεις. Η Τουρκία καθορίζει την ατζέντα και επιδεικνύει ισχυρή παρουσία στη διεθνή σκηνή, αντάξια της ένδοξης ιστορίας της. Μόλις ξεκινήσαμε και στο μέλλον θα βρισκόμαστε σε πολύ καλύτερη θέση».