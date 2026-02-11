«Θα τον αγαπώ για πάντα»: 31χρονος έπνιξε τον ίδιο του τον πατέρα σε πολυτελές ξενοδοχείο στην Ιρλανδία

Η αστυνομία απέτυχε να τον εντοπίσει

Όταν ο πατέρας του πληροφορήθηκε ότι θα επισκεπτόταν την Ιρλανδία, προσπάθησε να τον συναντήσει στο αεροδρόμιο.Ο εισαγγελέας της υπόθεσης ανέφερε ότι, παρά την ανησυχία για την κατάστασή του και την ειδοποίηση από τη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, η ιρλανδική αστυνομία δεν κατάφερε να τον εντοπίσει στο αεροδρόμιο του Δουβλίνου.Κάμερες κλειστού κυκλώματος έδειξαν ότι κινήθηκε για αρκετή ώρα εντός του αεροδρομίου και ότι δύο φορές κατευθύνθηκε προς τους χώρους στάθμευσης πριν επιστρέψει στον τερματικό σταθμό.Σε κάποια στιγμή, ο Χένρι πέταξε όλα τα προσωπικά του αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων του διαβατηρίου και του κινητού του τηλεφώνου.Ο Τζον, επιτυχημένος επιχειρηματίας που εργαζόταν στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, έφτασε στο αεροδρόμιο του Δουβλίνου από τη Νέα Υόρκη στις 12 Νοεμβρίου για να βοηθήσει τον γιο του και τον αναζήτησε στο νοσοκομείο Mater, όπου εκείνος λάμβανε συνταγή φαρμάκων.Στη συνέχεια πατέρας και γιος πήραν ταξί για το Ballyfin Demesne στην κομητεία Λις, όπου ο Τζον ΜακΓκόουαν είπε στον διευθυντή ότι είχε «κάποια ανησυχία» επειδή ο γιος του δεν έπαιρνε τα φάρμακά του, αλλά δεν θεώρησε ότι θα συνέβαινε κάτι σοβαρόΟ διευθυντής χαρακτήρισε πατέρα και γιο φυσιολογικούς και ευχάριστους στην επικοινωνία, σύμφωνα με τον εισαγγελέα.Το προσωπικό έδειξε στον Χένρι την πισίνα και του έδωσε μαγιό, ωστόσο αργότερα εθεάθη να περπατά γυμνός στον χώρο της πισίνας.Στη συνέχεια συναντήθηκε με υπαλλήλους του ξενοδοχείου και έκανε ένα «απρεπές σχόλιο» όταν του πρότειναν να τον συνοδεύσουν πίσω στο δωμάτιό του, λέγοντάς τους ότι διέμεναν σε ξύλινο σπιτάκι.Όταν ρωτήθηκε για τον πατέρα του, απάντησε: «Δεν είναι ο πατέρας μου».Λίγο αργότερα, ο Τζον βρέθηκε στον χώρο της πισίνας μέσα σε λίμνη αίματος και καλυμμένος με μπουρνούζι.Η νεκροψία έδειξε ότι πέθανε από ασφυξία λόγω χειροκίνητου στραγγαλισμού και απόφραξης του στόματος.Ο Χένρι εντοπίστηκε καθισμένος στη βιβλιοθήκη του ξενοδοχείου, κοιτάζοντας τη φωτιά, ενώ στο σημείο βρίσκονταν ήδη οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.Σε κατάθεσή του στην ιρλανδική αστυνομία, δήλωσε ότι στραγγάλισε τον πατέρα του μέχρι θανάτου.«Τον σκότωσα, τον στραγγάλισα, του είπα ότι θα τον αγαπώ για πάντα ό,τι κι αν γίνει καθώς έπαιρνε την τελευταία του ανάσα», ανέφερε.Είπε επίσης ότι μετρούσε μέχρι το 49 ενώ έπνιγε τον πατέρα του, αλλά εκείνος συνέχιζε να αναπνέει, οπότε συνέχισε να μετρά για ακόμη 20 δευτερόλεπτα πριν σταματήσει, προσθέτοντας ότι ήταν «σοκαριστικό πόσο χρόνο χρειάστηκε».Ανέφερε στους αστυνομικούς ότι ο πατέρας του είχε εξοργιστεί μαζί του επειδή ήταν γυμνός στην πισίνα.«Θύμωσε πάρα πολύ, η συμφωνία ήταν να δειπνήσουμε και μετά να πάρω τα φάρμακα. Μετά ένιωσα μια αίσθηση γαλήνης στην πισίνα».Ο κατηγορούμενος είχε παραδεχθεί σε γιατρούς ότι υπήρχε οικογενειακό ιστορικό διπολικής συναισθηματικής διαταραχής και ότι στο παρελθόν είχε εντοπιστεί να κάνει χρήση κάνναβης.Ωστόσο, οι γιατροί έκριναν τότε ότι δεν πληρούσε τα κριτήρια για εισαγωγή σε ψυχιατρική μονάδα.Η δίκη συνεχίζεται.