Πυροβολισμοί σε σχολή στη Ρωσία με έναν νεκρό, «δεν θα υπάρξουν αθώοι αυτή τη μέρα» είπε ο 17χρονος δράστης
Πυροβολισμοί σε σχολή στη Ρωσία με έναν νεκρό, «δεν θα υπάρξουν αθώοι αυτή τη μέρα» είπε ο 17χρονος δράστης

Ο φύλακας της σχολής που τον είδε πρώτος και κάλεσε και την αστυνομία προσπάθησε να τον σταματήσει αλλά ο 17χρονος τον πυροβόλησε θανάσιμα

Πυροβολισμοί σε σχολή στη Ρωσία με έναν νεκρό, «δεν θα υπάρξουν αθώοι αυτή τη μέρα» είπε ο 17χρονος δράστης
Ένα άτομο σκοτώθηκε και τουλάχιστον ακόμα τρία τραυματίστηκαν σε ένοπλη επίθεση σε τεχνική σχολή στην Ανάπα, στη βόρεια ακτή της Μαύρης Θάλασσας στη Ρωσία. Δράστης φέρεται να είναι 17χρονος μαθητής, ο οποίος συνελήφθη από τις αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, ο ανήλικος εισέβαλε στο εκπαιδευτικό ίδρυμα κρατώντας ένα κυνηγετικό όπλο που είχε κλέψει από συγγενή του. Ο φύλακας της σχολής που τον είδε πρώτος και κάλεσε και την αστυνομία προσπάθησε να τον σταματήσει αλλά ο 17χρονος τον πυροβόλησε θανάσιμα.



Από το αιματηρό περιστατικό υπάρχουν τουλάχιστον τρεις ακόμα τραυματίες, ενώ ο δράστης συνελήφθη από αστυνομικούς της Rosgvardiya. Στο προσωπικό του λογαριασμό στο Telegram, ο νεαρός είχε γράψει ότι «δεν θα υπάρχουν αθώοι αυτή τη μέρα».

Ένας από τους φοιτητές είπε στο 93.RU ότι ο Ιλιά (όπως είναι το όνομα του δράστη) «φαίνονταν φυσιολογικός». «Κανείς δεν τον χτυπούσε, δεν τον κορόιδευε, τουλάχιστον δημόσια».



Το κανάλι Mash στο Telegram, επικαλούμενο φοιτητές του κολεγίου, μετέδωσε ότι ο 17χρονος φέρεται να είχε καταβάλει 500.000 ρούβλια ως δωροδοκία προκειμένου να λάβει πρόωρα δίπλωμα στη «Συντήρηση αυτοκινήτων», αλλά τελικά εξαπατήθηκε.

Κλείσιμο
Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο κυβερνήτης της περιφέρειας Κρασνοντάρ χαρακτήρισε το περιστατικό «αποτρόπαιο έγκλημα» και ευχαρίστησε τις δυνάμεις επιβολής του νόμου και τη Rosgvardiya για την άμεση αντίδρασή τους, σημειώνοντας ότι «δεν επέτρεψαν μεγάλα θύματα».



Η Ανακριτική Επιτροπή ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε ποινική έρευνα για την υπόθεση, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί αναλυτικές επίσημες πληροφορίες για τα κίνητρα.


Επαναλαμβανόμενα περιστατικά

Το συμβάν στην Ανάπα δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό. Στα τέλη Ιανουαρίου, στο Νιζνεκάμσκ, μαθητής επιτέθηκε με μαχαίρι σε καθαρίστρια, ενώ πριν από λίγες ημέρες στην Ούφα, μαθητής άνοιξε πυρ με τουφέκι εναντίον καθηγητών και συμμαθητών του.

