Ελεύθερο έμεινε το άτομο που είχε προσαχθεί για την υπόθεση της μητέρας της δημοσιογράφου του NBC

Το άτομο προσήχθη έπειτα από έλεγχο ρουτίνας σε όχημα στο Ρίο Ρίκο, κοντά στα σύνορα με το Μεξικό - Αφέθηκε ελεύθερο μετά την ανάκρισή του, ενώ οι Αρχές ερεύνησαν και ένα σπίτι στην ίδια περιοχή