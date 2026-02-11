Ελεύθερο έμεινε το άτομο που είχε προσαχθεί για την υπόθεση της μητέρας της δημοσιογράφου του NBC

Το άτομο που είχε προσαχθεί για ανάκριση
στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση της Νάνσι Γκάθρι
αφέθηκε ελεύθερο, όπως μετέδωσε νωρίς το πρωί της Τετάρτης το τηλεοπτικό δίκτυο KNXV, συνεργαζόμενο με το CNN.
Οι αρχές επιβολής του νόμου είχαν προχωρήσει την Τρίτη στην προσαγωγή ενός προσώπου για ανάκριση, έπειτα από έλεγχο ρουτίνας σε όχημα στο Ρίο Ρίκο, περίπου μία ώρα οδικώς νότια του Τούσον, κοντά στα σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών με το Μεξικό.
Σύμφωνα με αξιωματούχο των διωκτικών αρχών που μίλησε στο CNN, η προσαγωγή βασίστηκε σε ερευνητικά στοιχεία που είχαν προκύψει κατά τη διάρκεια της έρευνας, ωστόσο δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες εις βάρος του προσώπου.
Το Pima County Sheriff’s Department ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι οι ερευνητές ολοκλήρωσαν την έρευνά τους σε ακίνητο στο Ρίο Ρίκο, στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης. Δεν έχουν δοθεί μέχρι στιγμής περισσότερες λεπτομέρειες για τα ευρήματα ή για την πορεία των ερευνών.
Σημειώνεται πως η προσαγωγή έγινε λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση από το FBI βίντεο και φωτογραφιών από κάμερα στο σπίτι της 84χρονης Νάνσι Γκάθρι
την ημέρα της εξαφάνισής της.
Στα πλάνα φαίνεται ένα οπλισμένο άτομο να έχει παραβιάσει την κάμερα στην μπροστινή πόρτα του σπιτιού της 84χρονης