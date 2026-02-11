Ανακρίνουν ύποπτο για την απαγωγή της μητέρας της δημοσιογράφου του NBC, το βίντεο που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας
Όπως μεταδίδει το ΤΜΖ ο άνδρας που προσήχθη δεν φαίνεται να έχει κάποια σχέση με την οικογένεια Γκάθρι
Στην προσαγωγή ενός ατόμου (person of interest) σχετικά με την απαγωγή της μητέρας της παρουσιάστριας του NBC, Σαβάνα Γκάθρι, προχώρησαν οι αρχές στην κομητεία Πίμα των ΗΠΑ.
Σύμφωνα με τη New York Post, ο άνδρας συνελήφθη στην περιοχή Ρίο Ρίκο από αστυνομικούς που τον παρακολουθούσαν.
«Χωρίς να μπω σε πολλές λεπτομέρειες, θα πω ότι έχουμε κάνει σημαντική πρόοδο τις τελευταίες 36-48 ώρες χάρη στις τεχνικές δυνατότητες του FBI και των στελεχών μας και πιστεύω ότι έχουμε στα χέρια μας ένα άτομο ενδιαφέροντος (person of interest)» δήλωσε ο επικεφαλής του FBI.
H προσαγωγή έγινε λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση από το FBI βίντεο και φωτογραφιών από κάμερα στο σπίτι της 84χρονης Νάνσι Γκάθρι την ημέρα της εξαφάνισής της.
Στα πλάνα φαίνεται ένα οπλισμένο άτομο να έχει παραβιάσει την κάμερα στην μπροστινή πόρτα του σπιτιού της 84χρονης
WATCH: Video released of suspect in Nancy Guthrie's kidnapping pic.twitter.com/uNufP31BA7— BNO News (@BNONews) February 10, 2026
