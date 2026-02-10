Στη δημοσιότητα βίντεο και φωτογραφίες του μασκοφόρου υπόπτου για την απαγωγή της μητέρας της παρουσιάστριας του NBC

Ο επικεφαλής του FBI γράφει σε ανάρτησή του ότι το οπτικό υλικό εμφανίζεται για πρώτη φορά

εξαφάνιση και απαγωγή της Νάνσι Γκάθρι, μητέρας της δημοσιογράφου του NBC Σαβάνα Γκάθρι.



Σε ανάρτησή του ο επικεφαλής του FBI Κας Πάτελ γράφει ότι «τις τελευταίες οκτώ ημέρες, το FBI και ο σερίφης της κομητείας Πίμα συνεργάζονται στενά με τους εταίρους μας στον ιδιωτικό τομέα για την ανάκτηση εικόνων ή βίντεο από το σπίτι της Νάνσι Γκάθρι που ενδέχεται να έχουν χαθεί, καταστραφεί ή να είναι απρόσιτα λόγω διάφορων παραγόντων, όπως της αφαίρεσης των συσκευών εγγραφής».









Στις φωτογραφίες εμφανίζεται ένα οπλισμένο άτομο που φαίνεται να έχει παραβιάσει την κάμερα στην μπροστινή πόρτα της Νάνσι Γκάθρι τα ξημερώματα της ημέρας που εξαφανίστηκε.



Νωρίτερα σήμερα, σε βίντεο που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Σαβάνα Γκάθρι ανέφερε: «



Η έκκληση έγινε ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, τη Δευτέρα παρήλθε προθεσμία που είχε τεθεί για την καταβολή λύτρων με αντάλλαγμα την ασφαλή επιστροφή της μητέρας της.



Είχε προηγηθεί άλλη προθεσμία καταβολής λύτρων, με απαίτηση πληρωμής σε Bitcoin, η οποία έληξε στις 5 Φεβρουαρίου χωρίς αποτέλεσμα.



Η Νάνσι Γκάθρι, 84 ετών, εξαφανίστηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας από το σπίτι της στο Τούσον της Αριζόνα και εθεάθη για τελευταία φορά στις 31 Ιανουαρίου. Οι Αρχές εκτιμούν ότι απομακρύνθηκε παρά τη θέλησή της. Η οικογένεια είχε γνωστοποιήσει από νωρίς ότι είναι διατεθειμένη να καταβάλει χρηματικό ποσό για την ασφαλή επιστροφή της.



Η εξαφάνιση της Νάνσι Γκάθρι δηλώθηκε επίσημα όταν δεν εμφανίστηκε στη λειτουργία της Κυριακής, την 1η Φεβρουαρίου, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στα υπόλοιπα μέλη της ενορίας. Έκτοτε, η οικογένεια έχει δώσει στη δημοσιότητα ακόμη τρία βίντεο, στα οποία δηλώνει πρόθυμη να συνομιλήσει με τους πιθανούς απαγωγείς και ζητά αποδείξεις ότι η μητέρα τους είναι ζωντανή.