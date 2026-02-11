Τραμπ για Ιράν: «Στείλαμε τεράστιο στόλο, καταστρέψαμε το πυρηνικό τους πρόγραμμα και ίσως πλήξουμε ξανά»

Ο πρόεδρος τω ΗΠΑ εξετάζει αποστολή δεύτερου αεροπλανοφόρου στη Μέση Ανατολή – «Θέλουν συμφωνία μαζί μου, αν δεν κάνουν deal θα είναι ανόητοι»