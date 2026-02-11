Τραμπ για Ιράν: «Στείλαμε τεράστιο στόλο, καταστρέψαμε το πυρηνικό τους πρόγραμμα και ίσως πλήξουμε ξανά»
Ο πρόεδρος τω ΗΠΑ εξετάζει αποστολή δεύτερου αεροπλανοφόρου στη Μέση Ανατολή – «Θέλουν συμφωνία μαζί μου, αν δεν κάνουν deal θα είναι ανόητοι»
Κλιμακώνει τη ρητορική του απέναντι στο Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι η Τεχεράνη επιδιώκει συμφωνία μαζί του, την ώρα που εξετάζει την αποστολή δεύτερης ομάδας κρούσης αεροπλανοφόρων στη Μέση Ανατολή, εν μέσω αυξανόμενης έντασης.
«Θέλουν να κάνουν συμφωνία. Δεν θα μιλούσαν σε κανέναν άλλον, αλλά μιλούν σε μένα», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, επιτιθέμενος παράλληλα στους προκατόχους του, Μπαράκ Ομπάμα και Τζο Μπάιντεν, κατηγορώντας τους ότι «δημιούργησαν ένα τέρας» με την πολιτική τους έναντι της Τεχεράνης.
Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη αναπτύξει ισχυρή ναυτική παρουσία στην περιοχή. «Έχουμε μια αρμάδα που κατευθύνεται προς τα εκεί και μια άλλη μπορεί να ακολουθήσει», είπε, προσθέτοντας ότι «σκέφτεται» να στείλει και δεύτερη ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρων.
Σύμφωνα με το Channel 12 και τον ιστότοπο Axios, ο Λευκός Οίκος εξετάζει σοβαρά την αποστολή δεύτερου αεροπλανοφόρου στη Μέση Ανατολή, καθώς συνεχίζεται η ένταση μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης με αφορμή το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και την καταστολή των πρόσφατων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων. Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι έχουν υπάρξει σχετικές συζητήσεις.
Στην περιοχή βρίσκεται ήδη το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln με την ομάδα κρούσης του, η οποία περιλαμβάνει μαχητικά αεροσκάφη, πυραύλους Tomahawk και συνοδευτικά πολεμικά πλοία. Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια μεγάλου μέρους του πολέμου στη Γάζα, οι ΗΠΑ διατηρούσαν δύο αεροπλανοφόρα στην περιοχή.
Ο Τραμπ επανέλαβε ότι «την τελευταία φορά καταστρέψαμε την πυρηνική τους ισχύ και θα δούμε αν θα χρειαστεί να καταστρέψουμε περισσότερα αυτή τη φορά», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών πληγμάτων.
Σύμφωνα με το Axios, η Τεχεράνη επιμένει δημόσια ότι δεν θα διαπραγματευτεί κανένα ζήτημα πέραν του πυρηνικού της προγράμματος και ακόμη και τότε δεν πρόκειται να παραιτηθεί από το δικαίωμα εμπλουτισμού ουρανίου. Η στάση αυτή έχει οδηγήσει κύκλους στην Ουάσινγκτον και στο Ισραήλ να εκτιμούν ότι μια συνολική συμφωνία, ενόψει και της συνάντησης Τραμπ – Μπενιαμίν Νετανιάχου, δεν φαίνεται εφικτή και ότι η στρατιωτική επιλογή παραμένει στο τραπέζι.
Από την πλευρά του, ο Τραμπ δήλωσε πως θεωρεί «αυτονόητο» ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να καλύπτει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, προσθέτοντας ότι πιστεύει πως μπορεί να υπάρξει ρύθμιση και για τα αποθέματα βαλλιστικών πυραύλων της χώρας. «Μπορούμε να κάνουμε μια εξαιρετική συμφωνία με το Ιράν», ανέφερε.
PRESIDENT TRUMP on Iran: "They want to make a deal. They wouldn't talk to anybody else, but they're talking to me."— Fox News (@FoxNews) February 10, 2026
"Obama and Biden, what they did in terms of creating a monster with Iran was terrible." pic.twitter.com/LkOcIsUoTE
.@POTUS: We have a massive flotilla right now going over to Iran. I think they want to make a deal. I think they would be foolish if they didn't. We took out their nuclear power last time and we'll have to see if we take out more this time... pic.twitter.com/q1G8qMvmHm— Department of State (@StateDept) February 10, 2026
