Τραμπ: Θα πρέπει να κάνουμε κάτι πολύ σκληρό εάν δεν συμφωνήσουμε με το Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει και δεύτερο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει «να κάνουν κάτι πολύ σκληρό» εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν, προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του προς το ισραηλινό τηλεοπτικό κανάλι Channel 12, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα στο διαδίκτυο.

«Είτε θα καταλήξουμε σε συμφωνία, είτε θα πρέπει να κάνουμε κάτι πολύ σκληρό» φέρεται να είπε ο Τραμπ.

Σύμφωνα με το Channel 12 και τον ιστότοπο Axios, ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει στη Μέση Ανατολή και ένα δεύτερο αεροπλανοφόρο, καθώς συνεχίζεται η ένταση μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Τεχεράνης με αφορμή το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και την καταστολή των πρόσφατων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

ILTV On The Hour – February 10, 2026 | Bibi Heads to Washington, Rafah Strikes & Sydney Protests


«Άλλη μια αρμάδα κατευθύνεται προς τα εκεί»

«Έχουμε μια αρμάδα που κατευθύνεται προς τα εκεί και μια άλλη μπορεί να ακολουθήσει», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι «σκέφτεται» να στείλει μια άλλη ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρων.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι υπήρξαν συζητήσεις για την αποστολή μιας δεύτερης ομάδας κρούσης αεροπλανοφόρων στην περιοχή.
Αυτό ισχύει επιπλέον του USS Abraham Lincoln και της ομάδας κρούσης του, η οποία περιλαμβάνει μαχητικά αεροσκάφη, πυραύλους Tomahawk και πολλά πλοία.

Σημειώνεται ότι οι ΗΠΑ είχαν δύο αεροπλανοφόρα στην περιοχή κατά τη διάρκεια μεγάλου μέρους του πολέμου στη Γάζα.

Σύμφωνα με το Axios, η Τεχεράνη έχει επιμείνει δημόσια ότι δεν θα διαπραγματευτεί κανένα άλλο ζήτημα εκτός από το πυρηνικό της πρόγραμμα και ακόμη και τότε δεν θα παραιτηθεί από το δικαίωμά της να εμπλουτίζει ουράνιο.

Αυτό έχει οδηγήσει τους υποστηρικτές στην Ουάσινγκτον και στο Ισραήλ να καταλήξουν σε μια συνολική συμφωνία, ενόψει της συνάντησης Τραμπ - Νετανιάχου, που δεν φαίνεται να είναι εφικτή και ο Τραμπ θα πρέπει αντ' αυτού να προχωρήσει στη στρατιωτική επιλογή.

Από την πλευρά του, ο Τραμπ δήλωσε ότι ήταν «αυτονόητο» οποιαδήποτε συμφωνία να καλύπτει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αλλά ότι πίστευε επίσης ότι θα ήταν δυνατό να αντιμετωπιστούν τα αποθέματα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν.

«Μπορούμε να κάνουμε μια εξαιρετική συμφωνία με το Ιράν», είπε.
