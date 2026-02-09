Νέα παραίτηση από το επιτελείο Στάρμερ, τέλος και ο διευθυντής επικοινωνίας

Μετά τον σύμβουλο Μόργκαν Σουίνι παραιτήθηκε και ο Τιμ Άλαν - Ο Κιρ Στάρμερ χάνει δύο κορυφαία μέλη του επιτελείου του στη προσπάθειά του να αντιμετωπίσει την κυβερνητική κρίση που έχουν προκαλέσει οι αποκαλύψεις για το πρόσωπο του Πίτερ Μάντελσον και τις σχέσεις του με Επστάιν