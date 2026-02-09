Νέα παραίτηση από το επιτελείο Στάρμερ, τέλος και ο διευθυντής επικοινωνίας
ΚΟΣΜΟΣ
Βρετανία Παραίτηση Κιρ Στάρμερ Τζέφρι Επστάιν

Νέα παραίτηση από το επιτελείο Στάρμερ, τέλος και ο διευθυντής επικοινωνίας

Μετά τον σύμβουλο Μόργκαν Σουίνι παραιτήθηκε και ο Τιμ Άλαν - Ο Κιρ Στάρμερ χάνει δύο κορυφαία μέλη του επιτελείου του στη προσπάθειά του να αντιμετωπίσει την κυβερνητική κρίση που έχουν προκαλέσει οι αποκαλύψεις για το πρόσωπο του Πίτερ Μάντελσον και τις σχέσεις του με Επστάιν

Νέα παραίτηση από το επιτελείο Στάρμερ, τέλος και ο διευθυντής επικοινωνίας
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο Τιμ Άλαν, διευθυντής Επικοινωνίας του Bρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, παραιτήθηκε σήμερα, μία ημέρα μετά την παραίτηση του Μόργκαν Σουίνι, κορυφαίου συμβούλου του πρωθυπουργού, που επικαλέστηκε την υποστήριξη που είχε εκφράσει προς το πρόσωπο του Πίτερ Μάντελσον όταν ετέθη θέμα διορισμού του στην θέση του πρεσβευτή του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουάσινγκτον.

Ο Κιρ Στάρμερ χάνει δύο κορυφαία μέλη του επιτελείου του στη προσπάθειά του να αντιμετωπίσει την κυβερνητική κρίση που έχουν προκαλέσει οι αποκαλύψεις για το πρόσωπο του Πίτερ Μάντελσον και τις σχέσεις του με τον χρηματιστή, σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Επστάιν.

«Αποφάσισα να παραιτηθώ για να επιτρέψω τον σχηματισμό νέου επιτελείου στο No10. Εύχομαι στον πρωθυπουργό και την ομάδα του κάθε επιτυχία», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Αλαν που συνοδεύει την παραίτησή του.

Ο Τιμ Αλαν υπηρέτησε ως σύμβουλος του Τόνι Μπλερ από το 1992 έως το 1998. Συνέχισε δημιουργώντας μία από τις σημαντικότερες συμβουλευτικές εταιρείες δημοσίων υποθέσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τον Σεπτέμβριο 2025 ορίσθηκε εκτελεστικός διευθυντής Επικοινωνίας στην Ντάουνινγκ Στριτ.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

METRO: Η πιστοποίηση Top Employer για δεύτερη χρονιά αναδεικνύει τη φροντίδα της εταιρείας για τους ανθρώπους της

METRO: Η πιστοποίηση Top Employer για δεύτερη χρονιά αναδεικνύει τη φροντίδα της εταιρείας για τους ανθρώπους της

Η σημαντική πιστοποίηση επιβεβαιώνει τη δέσμευση της METRO να προσφέρει σταθερά εδώ και χρόνια ένα σύγχρονο, συμπεριληπτικό και υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον.

Φυσικές καταστροφές: Όταν η έγκαιρη πρόληψη προσφέρει προστασία

Η Ελλάδα δοκιμάζεται όλο και συχνότερα από πυρκαγιές, πλημμύρες και σεισμούς. Η γνώση, η πρόληψη και η σωστή προετοιμασία δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ανάγκη. Γιατί απέναντι στο απρόβλεπτο της Φύσης, η ετοιμότητα είναι η μεγαλύτερη ασπίδα.

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης