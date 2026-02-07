Στη δίνη του σκανδάλου Μάντελσον η Βρετανία: Έφοδος της αστυνομίας σε σπίτια του πρώην υπουργού, που διοχέτευε ευαίσθητες πληροφορίες στον Επστάιν

Ως υπουργός της κυβέρνησης Μπράουν, το 2008, ο Πίτερ Μάντελσον διέρρεε απόρρητες πληροφορίες στον Επστάιν, ενώ είχε ξεσπάσει η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση - Ο Στάρμερ γνώριζε για την σχέση αυτή, αλλά διόρισε πρέσβη στην Ουάσινγκτον τον πρώην υπουργό - Έρευνες για «οικονομικό έγκλημα»