Στάρμερ: Ζητώ συγγνώμη που πίστεψα τα ψέματα του Μάντελσον
ΚΟΣΜΟΣ
Κιρ Στάρμερ Τζέφρι Επστάιν

Ο Βρετανός πρωθυπουργός σημείωσε ότι η απόδοση ευθυνών είναι απαραίτητη, υπογραμμίζοντας πως «αυτό είναι που περιμένει η κοινωνία, αυτό αξίζουν τα θύματα και αυτό είναι που θα πράξω»

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τα θύματα του Τζέφρι Επστάιν για τον διορισμό του Πίτερ Μάντελσον στη θέση του πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναλαμβάνοντας προσωπικά την ευθύνη και δηλώνοντας ότι «πίστεψε τα ψέματά του».

Σε δήλωσή του, ο Στάρμερ αναφέρθηκε στο βαρύ και διαρκές τραύμα που, όπως είπε, κουβαλούν τα θύματα του Έπσταϊν, τονίζοντας ότι πρόκειται για εμπειρίες «που οι περισσότεροι δεν μπορούμε καν να φανταστούμε» και ότι αναγκάστηκαν να τις ξαναζήσουν «ξανά και ξανά». Όπως σημείωσε, για χρόνια είδαν τη λογοδοσία να καθυστερεί και, σε πολλές περιπτώσεις, να τους αρνείται.

«Θέλω να πω ξεκάθαρα αυτό: ζητώ συγγνώμη», ανέφερε ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας: «Συγγνώμη για όσα σας έγιναν. Συγγνώμη που τόσοι άνθρωποι με εξουσία σας απογοήτευσαν. Συγγνώμη που πίστεψα τα ψέματα του Μάντελσον και τον διόρισα, και συγγνώμη που ακόμη και σήμερα αναγκάζεστε να βλέπετε αυτή την υπόθεση να εκτυλίσσεται ξανά δημόσια».

Ο Στάρμερ υπογράμμισε, ωστόσο, ότι η στάση της κυβέρνησής του θα είναι ξεκάθαρη. «Σε αυτή τη χώρα δεν θα γυρίσουμε το βλέμμα αλλού», δήλωσε, προσθέτοντας ότι δεν θα υπάρξει αδιαφορία ούτε ανοχή σε πρακτικές που αντιμετωπίζουν τη δικαιοσύνη ως προαιρετική επιλογή για τους ισχυρούς. «Θα αναζητήσουμε την αλήθεια, θα υπερασπιστούμε την ακεραιότητα της δημόσιας ζωής και θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας, προς το συμφέρον της δικαιοσύνης», τόνισε.

Καταλήγοντας, ο Βρετανός πρωθυπουργός σημείωσε ότι η απόδοση ευθυνών είναι απαραίτητη, υπογραμμίζοντας πως «αυτό είναι που περιμένει η κοινωνία, αυτό αξίζουν τα θύματα και αυτό είναι που θα πράξω».

