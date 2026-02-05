Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Στάρμερ: Ζητώ συγγνώμη που πίστεψα τα ψέματα του Μάντελσον
Ο Βρετανός πρωθυπουργός σημείωσε ότι η απόδοση ευθυνών είναι απαραίτητη, υπογραμμίζοντας πως «αυτό είναι που περιμένει η κοινωνία, αυτό αξίζουν τα θύματα και αυτό είναι που θα πράξω»
Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τα θύματα του Τζέφρι Επστάιν για τον διορισμό του Πίτερ Μάντελσον στη θέση του πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναλαμβάνοντας προσωπικά την ευθύνη και δηλώνοντας ότι «πίστεψε τα ψέματά του».
Σε δήλωσή του, ο Στάρμερ αναφέρθηκε στο βαρύ και διαρκές τραύμα που, όπως είπε, κουβαλούν τα θύματα του Έπσταϊν, τονίζοντας ότι πρόκειται για εμπειρίες «που οι περισσότεροι δεν μπορούμε καν να φανταστούμε» και ότι αναγκάστηκαν να τις ξαναζήσουν «ξανά και ξανά». Όπως σημείωσε, για χρόνια είδαν τη λογοδοσία να καθυστερεί και, σε πολλές περιπτώσεις, να τους αρνείται.
«Θέλω να πω ξεκάθαρα αυτό: ζητώ συγγνώμη», ανέφερε ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας: «Συγγνώμη για όσα σας έγιναν. Συγγνώμη που τόσοι άνθρωποι με εξουσία σας απογοήτευσαν. Συγγνώμη που πίστεψα τα ψέματα του Μάντελσον και τον διόρισα, και συγγνώμη που ακόμη και σήμερα αναγκάζεστε να βλέπετε αυτή την υπόθεση να εκτυλίσσεται ξανά δημόσια».
Ο Στάρμερ υπογράμμισε, ωστόσο, ότι η στάση της κυβέρνησής του θα είναι ξεκάθαρη. «Σε αυτή τη χώρα δεν θα γυρίσουμε το βλέμμα αλλού», δήλωσε, προσθέτοντας ότι δεν θα υπάρξει αδιαφορία ούτε ανοχή σε πρακτικές που αντιμετωπίζουν τη δικαιοσύνη ως προαιρετική επιλογή για τους ισχυρούς. «Θα αναζητήσουμε την αλήθεια, θα υπερασπιστούμε την ακεραιότητα της δημόσιας ζωής και θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας, προς το συμφέρον της δικαιοσύνης», τόνισε.
"I am sorry, sorry for what was done to you, sorry that so many people with power failed you, sorry for having believed Mandelson's lies and appointing him"— BBC Breaking News (@BBCBreaking) February 5, 2026
PM Keir Starmer issues apology to victims of Jeffrey Epstein, adding "we will pursue the truth"https://t.co/ggSOI9OvGc pic.twitter.com/ozWSI2pMk4
