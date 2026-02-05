Στάρμερ: Ζητώ συγγνώμη που πίστεψα τα ψέματα του Μάντελσον

Ο Βρετανός πρωθυπουργός σημείωσε ότι η απόδοση ευθυνών είναι απαραίτητη, υπογραμμίζοντας πως «αυτό είναι που περιμένει η κοινωνία, αυτό αξίζουν τα θύματα και αυτό είναι που θα πράξω»