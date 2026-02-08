Τα μυστήρια της Μόσχας: Οι επαφές Επστάιν με Ρώσους αξιωματούχους και οι επίμονες προσπάθειες να συναντήσει τον Πούτιν
Τα μυστήρια της Μόσχας: Οι επαφές Επστάιν με Ρώσους αξιωματούχους και οι επίμονες προσπάθειες να συναντήσει τον Πούτιν
Τα έγγραφα δείχνουν τις απόπειρες Επστάιν να επικοινωνήσει με ανθρώπους του Κρεμλίνου - Έρευνα για έρευνα για πιθανές διασυνδέσεις του με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες ξεκινά η Πολωνία - Απορρίπτει κάθε σχέση η Μόσχα
Από τις εκατομμύρια σελίδες εγγράφων και πειστηρίων που έχουν δοθεί εδώ και δύο εβδομάδες στην δημοσιότητα είναι δεδομένο πως προκύπτουν στοιχεία για μία πλειάδα ανθρώπων του παγκόσμιου πολιτικού αλλά και οικονομικού στερεώματος, αλλά είναι επίσης ξεκάθαρο πως δεν υπάρχουν σε αυτά απτά στοιχεία που να δίνουν αντίστοιχες με τις αποκαλύψεις διώξεις.
Ένα από τα βασικά ερωτήματα από το 2018 είναι το εάν ο Τζέφρι Επστάιν υπήρξε κατάσκοπος για κάποια από τις μυστικές υπηρεσίες του κόσμους, με τις θεωρίες που αναπτύχθηκαν να τον συνδέουν με τη Μοσάντ, την CIA αλλά και την FSB. Τα έγγραφα δείχνουν προς όλες τις κατευθύνσεις, αλλά και καμία ταυτόχρονα, διατηρώντας έτσι «ζωντανή« την φλόγα που μετατρέπει μία θεωρία σε σενάριο.
Ποια ήταν όμως η σχέση - μέσα από την εικόνα που έρχεται στο φως από τα πειστήρια - για τις προσπάθειες του Επστάιν να προσεγγίσει την Μόσχα, το Κρεμλίνο και τον ίδιο τον Πούτιν;
Ο Τζέφρι Επστάιν είχε ένα μήνυμα που ήθελε να φτάσει με κάθε τρόπο στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.
Ήταν Ιούνιος του 2018 - περίπου έναν χρόνο μετά τον αιφνίδιο θάνατο του μόνιμου εκπροσώπου της Ρωσίας στα Ηνωμένα Έθνη, Βιτάλι Τσούρκιν. Ο Τσούρκιν ήταν ένα πρόσωπο με το οποίο ο Επστάιν συναντιόταν τακτικά στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με νέα έγγραφα που έδωσε στη δημοσιότητα το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης. Μάλιστα, ο Επστάιν είχε προσφερθεί να βοηθήσει τον γιο του Τσούρκιν, Μαξίμ, να βρει εργασία σε εταιρεία διαχείρισης πλούτου στη Νέα Υόρκη.
Τώρα, ο Επστάιν αναζητούσε επαφή με έναν διαφορετικό Ρώσο αξιωματούχο - τον υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ. Στις 24 Ιουνίου 2018, έστειλε email στον Νορβηγό πολιτικό Τόρμπγιορν Γιάγκλαντ, τότε γενικό γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης: «Νομίζω ότι θα μπορούσες να προτείνεις στον Πούτιν ότι ο Λαβρόφ μπορεί να πάρει μια εικόνα μιλώντας μαζί μου. Ο Βιτάλι Τσούρκιν το έκανε, αλλά πέθανε».
Ο Γιάγκλαντ απάντησε ότι θα συναντούσε τον βοηθό του Λαβρόφ την επόμενη Δευτέρα και θα το ανέφερε.
Ο Επστάιν ανταπάντησε: «Ο Τσούρκιν ήταν εξαιρετικός. Κατάλαβε τον Τραμπ μετά τις συζητήσεις μας. Δεν είναι περίπλοκο. Πρέπει να φανεί ότι παίρνει κάτι – τόσο απλό». Αν και το ενδιαφέρον του Επστάιν για την «στρατολόγηση» μοντέλων από τη Ρωσία και άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης είχε ήδη αποκαλυφθεί, η νέα δέσμη εγγράφων ρίχνει φως στις προσπάθειές του να προσεγγίσει υψηλόβαθμους Ρώσους αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του Πούτιν, τον οποίο προσπάθησε επανειλημμένα να συναντήσει ή να μιλήσει μαζί του.
Η δημοσιοποίηση περισσότερων επικοινωνιών του Επστάιν με διεθνείς πολιτικούς, μεταξύ αυτών και Ρώσους αξιωματούχους, έχει πυροδοτήσει νέες εικασίες για τα κίνητρά του. Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε αυτή την εβδομάδα σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ότι η χώρα του θα ξεκινήσει έρευνα για πιθανές διασυνδέσεις του Επστάιν με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες.
«Όλο και περισσότερα στοιχεία, πληροφορίες και σχόλια στον παγκόσμιο Τύπο σχετίζονται με την υποψία ότι αυτό το άνευ προηγουμένου σκάνδαλο παιδεραστίας οργανώθηκε από κοινού με τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών», δήλωσε ο Τουσκ. «Δεν χρειάζεται να σας εξηγήσω πόσο σοβαρή είναι για την ασφάλεια του πολωνικού κράτους η ολοένα και πιο πιθανή εκδοχή ότι οι ρωσικές υπηρεσίες συνδιοργάνωσαν αυτή την επιχείρηση», πρόσθεσε. «Αυτό μπορεί να σημαίνει μόνο ότι κατέχουν και επιβαρυντικό υλικό για πολλούς ηγέτες που παραμένουν ενεργοί μέχρι σήμερα».
Το Κρεμλίνο απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι ο Επστάιν ήταν κατάσκοπος της Ρωσίας. «Η θεωρία ότι ο Επστάιν ελεγχόταν από τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών μπορεί να εκληφθεί με πολλούς τρόπους – αλλά όχι σοβαρά», δήλωσε την Πέμπτη ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, προσθέτοντας ότι οι δημοσιογράφοι δεν θα έπρεπε «να χάνουν τον χρόνο τους» με τέτοιες κατηγορίες.
Ένα από τα βασικά ερωτήματα από το 2018 είναι το εάν ο Τζέφρι Επστάιν υπήρξε κατάσκοπος για κάποια από τις μυστικές υπηρεσίες του κόσμους, με τις θεωρίες που αναπτύχθηκαν να τον συνδέουν με τη Μοσάντ, την CIA αλλά και την FSB. Τα έγγραφα δείχνουν προς όλες τις κατευθύνσεις, αλλά και καμία ταυτόχρονα, διατηρώντας έτσι «ζωντανή« την φλόγα που μετατρέπει μία θεωρία σε σενάριο.
Ποια ήταν όμως η σχέση - μέσα από την εικόνα που έρχεται στο φως από τα πειστήρια - για τις προσπάθειες του Επστάιν να προσεγγίσει την Μόσχα, το Κρεμλίνο και τον ίδιο τον Πούτιν;
Ο Τζέφρι Επστάιν είχε ένα μήνυμα που ήθελε να φτάσει με κάθε τρόπο στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.
Ήταν Ιούνιος του 2018 - περίπου έναν χρόνο μετά τον αιφνίδιο θάνατο του μόνιμου εκπροσώπου της Ρωσίας στα Ηνωμένα Έθνη, Βιτάλι Τσούρκιν. Ο Τσούρκιν ήταν ένα πρόσωπο με το οποίο ο Επστάιν συναντιόταν τακτικά στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με νέα έγγραφα που έδωσε στη δημοσιότητα το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης. Μάλιστα, ο Επστάιν είχε προσφερθεί να βοηθήσει τον γιο του Τσούρκιν, Μαξίμ, να βρει εργασία σε εταιρεία διαχείρισης πλούτου στη Νέα Υόρκη.
Τώρα, ο Επστάιν αναζητούσε επαφή με έναν διαφορετικό Ρώσο αξιωματούχο - τον υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ. Στις 24 Ιουνίου 2018, έστειλε email στον Νορβηγό πολιτικό Τόρμπγιορν Γιάγκλαντ, τότε γενικό γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης: «Νομίζω ότι θα μπορούσες να προτείνεις στον Πούτιν ότι ο Λαβρόφ μπορεί να πάρει μια εικόνα μιλώντας μαζί μου. Ο Βιτάλι Τσούρκιν το έκανε, αλλά πέθανε».
Ο Γιάγκλαντ απάντησε ότι θα συναντούσε τον βοηθό του Λαβρόφ την επόμενη Δευτέρα και θα το ανέφερε.
Ο Επστάιν ανταπάντησε: «Ο Τσούρκιν ήταν εξαιρετικός. Κατάλαβε τον Τραμπ μετά τις συζητήσεις μας. Δεν είναι περίπλοκο. Πρέπει να φανεί ότι παίρνει κάτι – τόσο απλό». Αν και το ενδιαφέρον του Επστάιν για την «στρατολόγηση» μοντέλων από τη Ρωσία και άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης είχε ήδη αποκαλυφθεί, η νέα δέσμη εγγράφων ρίχνει φως στις προσπάθειές του να προσεγγίσει υψηλόβαθμους Ρώσους αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του Πούτιν, τον οποίο προσπάθησε επανειλημμένα να συναντήσει ή να μιλήσει μαζί του.
Η δημοσιοποίηση περισσότερων επικοινωνιών του Επστάιν με διεθνείς πολιτικούς, μεταξύ αυτών και Ρώσους αξιωματούχους, έχει πυροδοτήσει νέες εικασίες για τα κίνητρά του. Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε αυτή την εβδομάδα σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ότι η χώρα του θα ξεκινήσει έρευνα για πιθανές διασυνδέσεις του Επστάιν με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες.
«Όλο και περισσότερα στοιχεία, πληροφορίες και σχόλια στον παγκόσμιο Τύπο σχετίζονται με την υποψία ότι αυτό το άνευ προηγουμένου σκάνδαλο παιδεραστίας οργανώθηκε από κοινού με τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών», δήλωσε ο Τουσκ. «Δεν χρειάζεται να σας εξηγήσω πόσο σοβαρή είναι για την ασφάλεια του πολωνικού κράτους η ολοένα και πιο πιθανή εκδοχή ότι οι ρωσικές υπηρεσίες συνδιοργάνωσαν αυτή την επιχείρηση», πρόσθεσε. «Αυτό μπορεί να σημαίνει μόνο ότι κατέχουν και επιβαρυντικό υλικό για πολλούς ηγέτες που παραμένουν ενεργοί μέχρι σήμερα».
Το Κρεμλίνο απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι ο Επστάιν ήταν κατάσκοπος της Ρωσίας. «Η θεωρία ότι ο Επστάιν ελεγχόταν από τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών μπορεί να εκληφθεί με πολλούς τρόπους – αλλά όχι σοβαρά», δήλωσε την Πέμπτη ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, προσθέτοντας ότι οι δημοσιογράφοι δεν θα έπρεπε «να χάνουν τον χρόνο τους» με τέτοιες κατηγορίες.
Ένας ιδιότυπος γεωπολιτικός παράγονταςΑναλυτές επισημαίνουν στο CNN ότι τα έγγραφα δείχνουν κυρίως έναν Επστάιν που προσπαθούσε να συναναστρέφεται ισχυρά πρόσωπα και να παρουσιαστεί ως ένας ιδιότυπος γεωπολιτικός παράγοντας.
Τα έγγραφα δεν αποδεικνύουν αν ο Επστάιν κατάφερε ποτέ να συνδεθεί πραγματικά με τον Ρώσο πρόεδρο.
Στις 9 Μαΐου 2013, σύμφωνα με τα έγγραφα, ο Επστάιν έγραψε στον πρώην πρωθυπουργό του Ισραήλ Εχούντ Μπάρακ ότι ο Γιάγκλαντ «θα δει τον Πούτιν στο Σότσι» στις 20 Μαΐου και ότι τον ρώτησε αν ο Επστάιν θα ήταν διαθέσιμος για συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο, «για να εξηγήσει πώς η Ρωσία μπορεί να δομήσει συμφωνίες ώστε να ενθαρρύνει τις δυτικές επενδύσεις».
«Δεν τον συνάντησα ποτέ – ήθελα να το ξέρεις», πρόσθεσε.
Λίγες ημέρες αργότερα, στις 14 Μαΐου 2013, ο Γιάγκλαντ ενημέρωσε τον Επστάιν ότι σκόπευε να μεταφέρει μήνυμα στον Πούτιν πως ο Επστάιν θα μπορούσε να φανεί χρήσιμος. «Έχω έναν φίλο που μπορεί να σας βοηθήσει να λάβετε τα απαραίτητα μέτρα και μετά να σας παρουσιάσει, και να ρωτήσει αν σας ενδιαφέρει να τον συναντήσετε», έγραφε. Η απάντηση του Επστάιν ήταν χαρακτηριστική: «Βρίσκεται σε μοναδική θέση να κάνει κάτι μεγάλο, όπως έκανε το Σπούτνικ για την κούρσα του Διαστήματος. Μπορείς να του πεις ότι εσύ κι εγώ είμαστε κοντά και ότι συμβουλεύω τον Γκέιτς – αυτό είναι εμπιστευτικό. Θα χαρώ να τον συναντήσω, αλλά για τουλάχιστον δύο με τρεις ώρες, όχι λιγότερο». Ο Μπιλ Γκέιτς, μέσω εκπροσώπου του, έχει χαρακτηρίσει δημόσια τη συνάντησή του με τον Επστάιν «σοβαρό σφάλμα κρίσης», αρνούμενος οποιαδήποτε ανάρμοστη συμπεριφορά.
Σε άλλο email προς τον Μπάρακ, στις 21 Μαΐου 2013, ο Επστάιν ισχυρίστηκε – χωρίς αποδείξεις – ότι είχε αρνηθεί αίτημα του Πούτιν να συναντηθούν στο περιθώριο οικονομικού συνεδρίου στην Αγία Πετρούπολη, λέγοντας ότι αν ο Ρώσος πρόεδρος ήθελε συνάντηση «θα έπρεπε να αφιερώσει πραγματικό χρόνο και ιδιωτικότητα». Δεν είναι σαφές αν ο Πούτιν έκανε ποτέ πράγματι τέτοιο αίτημα.
Έναν χρόνο αργότερα, τον Ιούλιο του 2014, email προς τον Επστάιν υποδηλώνει ότι είχε προγραμματισμένη συνάντηση με τον Πούτιν και είχε προσκαλέσει τον ιδρυτή του LinkedIn να συμμετάσχει. Ο Τζόι Ίτο, τότε διευθυντής του Media Lab του MIT, έγραψε: «Δεν κατάφερα να πείσω τον Ριντ να αλλάξει το πρόγραμμά του για να πάει να συναντήσει τον Πούτιν μαζί σου ;-)».
Ο Ίτο έχει έκτοτε ζητήσει συγγνώμη για τη σχέση του με τον Επστάιν και για την αποδοχή χρηματοδότησης από εκείνον.
Ορισμένες από τις επαφές του Επστάιν με Ρώσους αξιωματούχους έγιναν σε ιδιαίτερα ευαίσθητη περίοδο για τις σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας – μετά τις κατηγορίες των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών ότι η Μόσχα παρενέβη στις προεδρικές εκλογές του 2016, τις οποίες κέρδισε ο Ντόναλντ Τραμπ.
Τον Ιούνιο του 2018, ο Γιάγκλαντ ενημέρωσε τον Επστάιν ότι σκόπευε να μείνει στην κατοικία του στο Παρίσι, ερχόμενος από τη Μόσχα, όπου θα συναντούσε τον Πούτιν, τον Λαβρόφ και τον τότε πρωθυπουργό της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ. «Λυπάμαι που δεν είμαι μαζί σου για να συναντήσω τους Ρώσους», απάντησε ο Επστάιν. Την Πέμπτη, η νορβηγική οικονομική εισαγγελία Økokrim ανακοίνωσε ότι άνοιξε έρευνα για τον Γιάγκλαντ, βάσει των στοιχείων που περιλαμβάνονται στα έγγραφα Επστάιν. Ο δικηγόρος του, Άντερς Μπρόσβεετ, δήλωσε ότι ο πελάτης του θα συνεργαστεί πλήρως και θα παραδώσει «κρίσιμα ευρήματα και σχετική τεκμηρίωση». Ο Γιάγκλαντ αρνείται οποιαδήποτε παρανομία.
Τα έγγραφα υποδηλώνουν ότι ο Επστάιν είχε στενή σχέση με τουλάχιστον έναν Ρώσο που συνδεόταν με την FSB – τη βασική υπηρεσία ασφαλείας της Ρωσίας και διάδοχο της KGB. Σε email του 2015 προς τον δισεκατομμυριούχο επενδυτή Πίτερ Τιλ, ο Επστάιν αναφερόταν στον Σεργκέι Μπελιάκοφ ως «πολύ καλό μου φίλο». Ο Μπελιάκοφ, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο TASS, αποφοίτησε από την Ακαδημία της FSB το 1999 και τότε ηγείτο του Ιδρύματος του Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης.
Μετά τη συμμετοχή του στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης το 2015, ο Μπάρακ ενημέρωσε τον Επστάιν ότι είχε συναντήσει αρκετούς Ρώσους αξιωματούχους, μεταξύ αυτών τον Λαβρόφ και την επικεφαλής της ρωσικής κεντρικής τράπεζας, Ελβίρα Ναμπιούλινα.
«Ευχαριστώ που τα έστησες όλα», έγραψε ο Μπάρακ.
Η λίστα επαφών του Επστάιν περιελάμβανε και τη Μάσα Ντρόκοβα Μπούχερ, Ρωσίδα venture capitalist και πρώην εκπρόσωπό του. Η Μπούχερ, γνωστή στη Ρωσία για τη συμμετοχή της στο φιλοπουτινικό κίνημα Νάσι, είχε βοηθήσει τον Επστάιν το 2017, μετά την καταδίκη του το 2008. Αργότερα δήλωσε ότι εγκατέλειψε το κίνημα και παραιτήθηκε από τη ρωσική υπηκοότητα το 2022, μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Η σχέση τους φαίνεται στενή, με ανταλλαγές emails και μηνυμάτων, στα οποία η Μπούχερ τον ευχαριστούσε για τη βοήθεια και τις συμβουλές του στη δημιουργία του επενδυτικού της ταμείου.
Τέλος, τα αρχεία πτήσεων δείχνουν ότι ο Επστάιν ταξίδεψε πράγματι στη Ρωσία. Το 2002, ο ίδιος και η Γκισλέιν Μάξγουελ πέταξαν από την Κοπεγχάγη στη Μόσχα και έπειτα στην Αγία Πετρούπολη, πριν αναχωρήσουν για την Ιρλανδία. Φωτογραφία του το 1998 τον δείχνει στο Σάροφ, κλειστή πόλη πυρηνικής έρευνας, μπροστά στο σπίτι του Αντρέι Ζαχάροφ.
Το 2018, ο Επστάιν υπέβαλε εκ νέου αίτηση για ρωσική βίζα και, λίγους μήνες πριν από τη σύλληψή του το 2019 για ομοσπονδιακές κατηγορίες sex trafficking ανηλίκων, η ομάδα του ρωτούσε για τη μεταφορά της βίζας σε νέο διαβατήριο.
Ένα ακόμη κομμάτι στο παζλ ενός ανθρώπου που επεδίωξε συστηματικά να κινείται στις σκιές της εξουσίας – χωρίς ποτέ να γίνει σαφές πόσο κοντά έφτασε πραγματικά.
Στις 9 Μαΐου 2013, σύμφωνα με τα έγγραφα, ο Επστάιν έγραψε στον πρώην πρωθυπουργό του Ισραήλ Εχούντ Μπάρακ ότι ο Γιάγκλαντ «θα δει τον Πούτιν στο Σότσι» στις 20 Μαΐου και ότι τον ρώτησε αν ο Επστάιν θα ήταν διαθέσιμος για συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο, «για να εξηγήσει πώς η Ρωσία μπορεί να δομήσει συμφωνίες ώστε να ενθαρρύνει τις δυτικές επενδύσεις».
«Δεν τον συνάντησα ποτέ – ήθελα να το ξέρεις», πρόσθεσε.
Λίγες ημέρες αργότερα, στις 14 Μαΐου 2013, ο Γιάγκλαντ ενημέρωσε τον Επστάιν ότι σκόπευε να μεταφέρει μήνυμα στον Πούτιν πως ο Επστάιν θα μπορούσε να φανεί χρήσιμος. «Έχω έναν φίλο που μπορεί να σας βοηθήσει να λάβετε τα απαραίτητα μέτρα και μετά να σας παρουσιάσει, και να ρωτήσει αν σας ενδιαφέρει να τον συναντήσετε», έγραφε. Η απάντηση του Επστάιν ήταν χαρακτηριστική: «Βρίσκεται σε μοναδική θέση να κάνει κάτι μεγάλο, όπως έκανε το Σπούτνικ για την κούρσα του Διαστήματος. Μπορείς να του πεις ότι εσύ κι εγώ είμαστε κοντά και ότι συμβουλεύω τον Γκέιτς – αυτό είναι εμπιστευτικό. Θα χαρώ να τον συναντήσω, αλλά για τουλάχιστον δύο με τρεις ώρες, όχι λιγότερο». Ο Μπιλ Γκέιτς, μέσω εκπροσώπου του, έχει χαρακτηρίσει δημόσια τη συνάντησή του με τον Επστάιν «σοβαρό σφάλμα κρίσης», αρνούμενος οποιαδήποτε ανάρμοστη συμπεριφορά.
Σε άλλο email προς τον Μπάρακ, στις 21 Μαΐου 2013, ο Επστάιν ισχυρίστηκε – χωρίς αποδείξεις – ότι είχε αρνηθεί αίτημα του Πούτιν να συναντηθούν στο περιθώριο οικονομικού συνεδρίου στην Αγία Πετρούπολη, λέγοντας ότι αν ο Ρώσος πρόεδρος ήθελε συνάντηση «θα έπρεπε να αφιερώσει πραγματικό χρόνο και ιδιωτικότητα». Δεν είναι σαφές αν ο Πούτιν έκανε ποτέ πράγματι τέτοιο αίτημα.
Έναν χρόνο αργότερα, τον Ιούλιο του 2014, email προς τον Επστάιν υποδηλώνει ότι είχε προγραμματισμένη συνάντηση με τον Πούτιν και είχε προσκαλέσει τον ιδρυτή του LinkedIn να συμμετάσχει. Ο Τζόι Ίτο, τότε διευθυντής του Media Lab του MIT, έγραψε: «Δεν κατάφερα να πείσω τον Ριντ να αλλάξει το πρόγραμμά του για να πάει να συναντήσει τον Πούτιν μαζί σου ;-)».
Ο Ίτο έχει έκτοτε ζητήσει συγγνώμη για τη σχέση του με τον Επστάιν και για την αποδοχή χρηματοδότησης από εκείνον.
Ορισμένες από τις επαφές του Επστάιν με Ρώσους αξιωματούχους έγιναν σε ιδιαίτερα ευαίσθητη περίοδο για τις σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας – μετά τις κατηγορίες των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών ότι η Μόσχα παρενέβη στις προεδρικές εκλογές του 2016, τις οποίες κέρδισε ο Ντόναλντ Τραμπ.
Τον Ιούνιο του 2018, ο Γιάγκλαντ ενημέρωσε τον Επστάιν ότι σκόπευε να μείνει στην κατοικία του στο Παρίσι, ερχόμενος από τη Μόσχα, όπου θα συναντούσε τον Πούτιν, τον Λαβρόφ και τον τότε πρωθυπουργό της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ. «Λυπάμαι που δεν είμαι μαζί σου για να συναντήσω τους Ρώσους», απάντησε ο Επστάιν. Την Πέμπτη, η νορβηγική οικονομική εισαγγελία Økokrim ανακοίνωσε ότι άνοιξε έρευνα για τον Γιάγκλαντ, βάσει των στοιχείων που περιλαμβάνονται στα έγγραφα Επστάιν. Ο δικηγόρος του, Άντερς Μπρόσβεετ, δήλωσε ότι ο πελάτης του θα συνεργαστεί πλήρως και θα παραδώσει «κρίσιμα ευρήματα και σχετική τεκμηρίωση». Ο Γιάγκλαντ αρνείται οποιαδήποτε παρανομία.
Τα έγγραφα υποδηλώνουν ότι ο Επστάιν είχε στενή σχέση με τουλάχιστον έναν Ρώσο που συνδεόταν με την FSB – τη βασική υπηρεσία ασφαλείας της Ρωσίας και διάδοχο της KGB. Σε email του 2015 προς τον δισεκατομμυριούχο επενδυτή Πίτερ Τιλ, ο Επστάιν αναφερόταν στον Σεργκέι Μπελιάκοφ ως «πολύ καλό μου φίλο». Ο Μπελιάκοφ, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο TASS, αποφοίτησε από την Ακαδημία της FSB το 1999 και τότε ηγείτο του Ιδρύματος του Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης.
Μετά τη συμμετοχή του στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης το 2015, ο Μπάρακ ενημέρωσε τον Επστάιν ότι είχε συναντήσει αρκετούς Ρώσους αξιωματούχους, μεταξύ αυτών τον Λαβρόφ και την επικεφαλής της ρωσικής κεντρικής τράπεζας, Ελβίρα Ναμπιούλινα.
«Ευχαριστώ που τα έστησες όλα», έγραψε ο Μπάρακ.
Η λίστα επαφών του Επστάιν περιελάμβανε και τη Μάσα Ντρόκοβα Μπούχερ, Ρωσίδα venture capitalist και πρώην εκπρόσωπό του. Η Μπούχερ, γνωστή στη Ρωσία για τη συμμετοχή της στο φιλοπουτινικό κίνημα Νάσι, είχε βοηθήσει τον Επστάιν το 2017, μετά την καταδίκη του το 2008. Αργότερα δήλωσε ότι εγκατέλειψε το κίνημα και παραιτήθηκε από τη ρωσική υπηκοότητα το 2022, μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Η σχέση τους φαίνεται στενή, με ανταλλαγές emails και μηνυμάτων, στα οποία η Μπούχερ τον ευχαριστούσε για τη βοήθεια και τις συμβουλές του στη δημιουργία του επενδυτικού της ταμείου.
Τέλος, τα αρχεία πτήσεων δείχνουν ότι ο Επστάιν ταξίδεψε πράγματι στη Ρωσία. Το 2002, ο ίδιος και η Γκισλέιν Μάξγουελ πέταξαν από την Κοπεγχάγη στη Μόσχα και έπειτα στην Αγία Πετρούπολη, πριν αναχωρήσουν για την Ιρλανδία. Φωτογραφία του το 1998 τον δείχνει στο Σάροφ, κλειστή πόλη πυρηνικής έρευνας, μπροστά στο σπίτι του Αντρέι Ζαχάροφ.
Το 2018, ο Επστάιν υπέβαλε εκ νέου αίτηση για ρωσική βίζα και, λίγους μήνες πριν από τη σύλληψή του το 2019 για ομοσπονδιακές κατηγορίες sex trafficking ανηλίκων, η ομάδα του ρωτούσε για τη μεταφορά της βίζας σε νέο διαβατήριο.
Ένα ακόμη κομμάτι στο παζλ ενός ανθρώπου που επεδίωξε συστηματικά να κινείται στις σκιές της εξουσίας – χωρίς ποτέ να γίνει σαφές πόσο κοντά έφτασε πραγματικά.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα