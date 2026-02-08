Ατύχημα στη Βενετία: Ταχύπλοο συγκρούστηκε με γόνδολες και προσέκρουσε στη γέφυρα του Ριάλτο

Σύμφωνα με όσα φέρεται να δήλωσε ο χειριστής του σκάφους στις Α ρχές, το κιβώτιο ταχυτήτων μπλόκαρε, καθιστώντας το ακυβέρνητο - Από το περιστατικό οκτώ άτομα κατέληξαν στο νερό