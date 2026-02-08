Ο τροπικός κυκλώνας Μίτσελ ενισχύθηκε σε κατηγορία 3 και πλησιάζει στην Αυστραλία με ριπές ανέμου 195 χλμ/ώρα
Ο τροπικός κυκλώνας Μίτσελ ενισχύθηκε σε κατηγορία 3 και πλησιάζει στην Αυστραλία με ριπές ανέμου 195 χλμ/ώρα

Έκλεισε το λιμάνι Πορτ Χέντλαντ - Κίνδυνος πλημμυρών στη βορειοδυτική χώρα – Σε επιφυλακή η περιοχή Πίλμπαρα

Ο τροπικός κυκλώνας Μίτσελ ενισχύθηκε σε κατηγορία 3 και πλησιάζει στην Αυστραλία με ριπές ανέμου 195 χλμ/ώρα
Ο τροπικός κυκλώνας Μίτσελ ενισχύθηκε σήμερα κατευθυνόμενος προς τις βορειοδυτικές ακτές της Αυστραλίας, όπου βρίσκεται ο μεγαλύτερος κόμβος εξαγωγής σιδηρομεταλλεύματος παγκοσμίως, το Πορτ Χέντλαντ.

Το Πορτ Χέντλαντ έκλεισε χθες Σάββατο, όπως και τα κοντινά λιμάνια σε Ασμπέρτον, Κέιπ Πρέστον Γουέστ, Ντάμπιερ και στο νησί Βαρέινους, καθώς ο κυκλώνας Μίτσελ πλησιάζει απειλητικά την περιοχή Πίλμπαρα της Δυτικής Αυστραλίας.

Η αυστραλιανή μετεωρολογική υπηρεσία ανέφερε σήμερα ότι ο Μίτσελ έχει ενισχυθεί σε κυκλώνα «Κατηγορίας 3» στην πεντάβαθμη κλίμακα Σαφίρ-Σίμσον, συνοδευόμενος από ριπές ανέμου έως και 195 χλμ/ώρα.




Κυκλώνες τέτοιας έντασης μπορούν να προκαλέσουν εκτεταμένες καταστροφές και διακοπές ηλεκτροδότησης, προειδοποιεί η μετεωρολογική υπηρεσία.



Κλείσιμο
Ο κυκλώνας Μίτσελ εκτιμάται πως θα αρχίσει να πλήττει τις παράκτιες περιοχές της βορειοδυτικής Αυστραλίας, μεταξύ των κοινοτήτων Εξμάουθ και Όνσλοου, εντός των επομένων ωρών. Αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις που «είναι πιθανό να προκαλέσουν ξαφνικές πλημμύρες στη δυτική ακτή της Πίλμπαρα», προειδοποιούν οι αρχές.

