Ιταλία: Ερευνα για πιθανό σαμποτάζ στο σιδηροδρομικό δίκτυο κοντά στη Μπολόνια
Ιταλία Μπολόνια Τρένο

Το πρόβλημα προκλήθηκε την πρώτη ημέρα πλήρους διεξαγωγής των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων

Η ιταλική αστυνομία ερευνά την πιθανότητα σαμποτάζ μετά την καταστροφή καλωδίων ηλεκτροκίνησης σιδηροδρόμων στην Μπολόνια της βόρειας Ιταλίας, προκαλώντας καθυστερήσεις στα δρομολόγια τρένων, σύμφωνα με δηλώσεις ενός αξιωματούχου.

Ο κρατικός ιταλικός σιδηρόδρομος Ferrovie dello Stato (FS) ανακοίνωσε ότι το πρόβλημα με τις σιδηροδρομικές γραμμές το οποίο προκλήθηκε την πρώτη ημέρα πλήρους διεξαγωγής των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, δεν προκλήθηκε από κάποια τεχνική αστοχία.

