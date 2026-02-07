Πίσω από την πιο συχνή καθημερινή συνήθεια βρίσκονται επιλογές που στηρίζονται στην αξιοπιστία μιας μάρκας και την υψηλή ποιότητα ενός προϊόντος
Ιταλία: Ερευνα για πιθανό σαμποτάζ στο σιδηροδρομικό δίκτυο κοντά στη Μπολόνια
Ιταλία: Ερευνα για πιθανό σαμποτάζ στο σιδηροδρομικό δίκτυο κοντά στη Μπολόνια
Το πρόβλημα προκλήθηκε την πρώτη ημέρα πλήρους διεξαγωγής των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων
Η ιταλική αστυνομία ερευνά την πιθανότητα σαμποτάζ μετά την καταστροφή καλωδίων ηλεκτροκίνησης σιδηροδρόμων στην Μπολόνια της βόρειας Ιταλίας, προκαλώντας καθυστερήσεις στα δρομολόγια τρένων, σύμφωνα με δηλώσεις ενός αξιωματούχου.
Ο κρατικός ιταλικός σιδηρόδρομος Ferrovie dello Stato (FS) ανακοίνωσε ότι το πρόβλημα με τις σιδηροδρομικές γραμμές το οποίο προκλήθηκε την πρώτη ημέρα πλήρους διεξαγωγής των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, δεν προκλήθηκε από κάποια τεχνική αστοχία.
Ο κρατικός ιταλικός σιδηρόδρομος Ferrovie dello Stato (FS) ανακοίνωσε ότι το πρόβλημα με τις σιδηροδρομικές γραμμές το οποίο προκλήθηκε την πρώτη ημέρα πλήρους διεξαγωγής των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, δεν προκλήθηκε από κάποια τεχνική αστοχία.
🇮🇹Italian authorities are investigating possible sabotage after power cables for trains were damaged near Bologna, disrupting rail services. Officials ruled out a technical fault as the cause, according to state railway operator Ferrovie dello Stato. pic.twitter.com/axR2vSItdV— NewsAspect (@newsaspect) February 7, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα