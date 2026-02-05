Με τρεις δεκαετίες εμπειρίας, η Savills Greece επηρέασε καθοριστικά την εξέλιξη της αγοράς ακινητων, μετατρέποντάς τη σε ένα σύγχρονο επενδυτικό περιβάλλον διεθνών προδιαγραφών.
Νευρικός ο Στάρμερ όταν μιλούσε για τον Μάντελσον στη Βουλή: Προσπαθούσε να κρατήσει σταθερό το τρεμάμενο χέρι του
Νευρικός ο Στάρμερ όταν μιλούσε για τον Μάντελσον στη Βουλή: Προσπαθούσε να κρατήσει σταθερό το τρεμάμενο χέρι του
Ο Βρετανός πρωθυπουργός δέχθηκε πίεση από την αντιπολίτευση στο πλαίσιο του σκανδάλου για τον διορισμό του Πίτερ Μάντελσον
Με εμφανή νευρικότητα εμφανίστηκε χθες στη Βουλή των Κοινοτήτων ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ, κατά την πρώτη του τοποθέτηση μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου που αφορά τον διορισμό του Πίτερ Μάντελσον στη θέση του πρέσβη των ΗΠΑ. Σύμφωνα με ειδικό στη γλώσσα του σώματος, τα χέρια του Στάρμερ έτρεμαν «είτε από άγχος είτε από οργή», καθώς ενημέρωνε το Σώμα.
Ο Βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε ενώπιον των βουλευτών ότι το πρώην μέλος της Βουλής των Λόρδων, τον οποίο ο ίδιος διόρισε πρέσβη στην Ουάσιγκτον, «πρόδωσε το Ηνωμένο Βασίλειο». Ήταν η πρώτη εμφάνιση του Στάρμερ στο Κοινοβούλιο μετά την αποκάλυψη της επαφής του με τον Τζέφρι Επστάιν, που έχει προκαλέσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση.
Κατά τη διάρκεια της Ώρας του Πρωθυπουργού, ο Στάρμερ φάνηκε εμφανώς ταραγμένος όταν δέχθηκε ερωτήσεις από την ηγέτιδα των Συντηρητικών Κέμι Μπάντενοκ. Σε αρκετές στιγμές, προσπάθησε να σταθεροποιήσει τα χέρια του, την ώρα που εξηγούσε ότι η διαδικασία διερεύνησης εγγράφων που σχετίζονται με τον διορισμό του Μάντελσον δεν θα έχει πολιτικό χαρακτήρα.
Ειδικός στη γλώσσα του σώματος σχολίασε ότι η στάση και οι κινήσεις του πρωθυπουργού υποδήλωναν έντονη συναισθηματική φόρτιση, επισημαίνοντας πως το τρέμουλο των χεριών θα μπορούσε να ερμηνευθεί είτε ως ένδειξη άγχους είτε ως καταπιεσμένης οργής για την τροπή της υπόθεσης.
Ο Βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε ενώπιον των βουλευτών ότι το πρώην μέλος της Βουλής των Λόρδων, τον οποίο ο ίδιος διόρισε πρέσβη στην Ουάσιγκτον, «πρόδωσε το Ηνωμένο Βασίλειο». Ήταν η πρώτη εμφάνιση του Στάρμερ στο Κοινοβούλιο μετά την αποκάλυψη της επαφής του με τον Τζέφρι Επστάιν, που έχει προκαλέσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση.
🚨🇬🇧 Watch UK Prime Minister Keir Starmer have to physically grab his own hands earlier today in Parliament, just to stop them shaking‼️— Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) February 4, 2026
He was being interrogated over his knowledge of Jeffrey Epstein at the time…! pic.twitter.com/9SjYbc9Hza
Κατά τη διάρκεια της Ώρας του Πρωθυπουργού, ο Στάρμερ φάνηκε εμφανώς ταραγμένος όταν δέχθηκε ερωτήσεις από την ηγέτιδα των Συντηρητικών Κέμι Μπάντενοκ. Σε αρκετές στιγμές, προσπάθησε να σταθεροποιήσει τα χέρια του, την ώρα που εξηγούσε ότι η διαδικασία διερεύνησης εγγράφων που σχετίζονται με τον διορισμό του Μάντελσον δεν θα έχει πολιτικό χαρακτήρα.
Ειδικός στη γλώσσα του σώματος σχολίασε ότι η στάση και οι κινήσεις του πρωθυπουργού υποδήλωναν έντονη συναισθηματική φόρτιση, επισημαίνοντας πως το τρέμουλο των χεριών θα μπορούσε να ερμηνευθεί είτε ως ένδειξη άγχους είτε ως καταπιεσμένης οργής για την τροπή της υπόθεσης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα