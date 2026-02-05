Νευρικός ο Στάρμερ όταν μιλούσε για τον Μάντελσον στη Βουλή: Προσπαθούσε να κρατήσει σταθερό το τρεμάμενο χέρι του
Κιρ Στάρμερ Βουλή Τζέφρι Επστάιν

Νευρικός ο Στάρμερ όταν μιλούσε για τον Μάντελσον στη Βουλή: Προσπαθούσε να κρατήσει σταθερό το τρεμάμενο χέρι του

Ο Βρετανός πρωθυπουργός δέχθηκε πίεση από την αντιπολίτευση στο πλαίσιο του σκανδάλου για τον διορισμό του Πίτερ Μάντελσον

Νευρικός ο Στάρμερ όταν μιλούσε για τον Μάντελσον στη Βουλή: Προσπαθούσε να κρατήσει σταθερό το τρεμάμενο χέρι του
Με εμφανή νευρικότητα εμφανίστηκε χθες στη Βουλή των Κοινοτήτων ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ, κατά την πρώτη του τοποθέτηση μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου που αφορά τον διορισμό του Πίτερ Μάντελσον στη θέση του πρέσβη των ΗΠΑ. Σύμφωνα με ειδικό στη γλώσσα του σώματος, τα χέρια του Στάρμερ έτρεμαν «είτε από άγχος είτε από οργή», καθώς ενημέρωνε το Σώμα.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε ενώπιον των βουλευτών ότι το πρώην μέλος της Βουλής των Λόρδων, τον οποίο ο ίδιος διόρισε πρέσβη στην Ουάσιγκτον, «πρόδωσε το Ηνωμένο Βασίλειο». Ήταν η πρώτη εμφάνιση του Στάρμερ στο Κοινοβούλιο μετά την αποκάλυψη της επαφής του με τον Τζέφρι Επστάιν, που έχει προκαλέσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση.



Κατά τη διάρκεια της Ώρας του Πρωθυπουργού, ο Στάρμερ φάνηκε εμφανώς ταραγμένος όταν δέχθηκε ερωτήσεις από την ηγέτιδα των Συντηρητικών Κέμι Μπάντενοκ. Σε αρκετές στιγμές, προσπάθησε να σταθεροποιήσει τα χέρια του, την ώρα που εξηγούσε ότι η διαδικασία διερεύνησης εγγράφων που σχετίζονται με τον διορισμό του Μάντελσον δεν θα έχει πολιτικό χαρακτήρα.

Ειδικός στη γλώσσα του σώματος σχολίασε ότι η στάση και οι κινήσεις του πρωθυπουργού υποδήλωναν έντονη συναισθηματική φόρτιση, επισημαίνοντας πως το τρέμουλο των χεριών θα μπορούσε να ερμηνευθεί είτε ως ένδειξη άγχους είτε ως καταπιεσμένης οργής για την τροπή της υπόθεσης.
