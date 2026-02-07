Φωτιά σε στρατιωτική εγκατάσταση στην Τεχεράνη, διαψεύδονται σενάρια έκρηξης, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν Φωτιά Στρατόπεδο

Φωτιά σε στρατιωτική εγκατάσταση στην Τεχεράνη, διαψεύδονται σενάρια έκρηξης, δείτε βίντεο

Ιρανικά πρακτορεία αναφέρουν ότι η φωτιά ξέσπασε σε ξυλουργείο και τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο – Καμία αναφορά σε τραυματισμούς

Φωτιά σε στρατιωτική εγκατάσταση στην Τεχεράνη, διαψεύδονται σενάρια έκρηξης, δείτε βίντεο
Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε χθες, Παρασκευή, σε ξυλουργείο που βρίσκεται εντός στρατοπέδου στην Τεχεράνη, σύμφωνα με ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων, προκαλώντας ανησυχία μετά τη διάδοση εικόνων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έκαναν λόγο για «έκρηξη».

Σύμφωνα με ανακοίνωση εκπροσώπου του ιρανικού στρατού, η φωτιά αποδόθηκε σε βραχυκύκλωμα και «τέθηκε υπό έλεγχο χάρη στην ταχεία επέμβαση των πυροσβεστών», χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Οι Αρχές υπογράμμισαν ότι δεν σημειώθηκε έκρηξη, διαψεύδοντας τις σχετικές αναρτήσεις που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο.



Όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο Nour News, φωτογραφίες που αναρτήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης συνοδεύονταν από τον τίτλο «έκρηξη στην Τεχεράνη», γεγονός που ενίσχυσε τη σύγχυση γύρω από το περιστατικό.



Πυρκαγιές και εκρήξεις στο Ιράν συχνά προκαλούν ανησυχία για ενδεχόμενες επιθέσεις από το Ισραήλ ή τις Ηνωμένες Πολιτείες, ιδιαίτερα μετά τα ισραηλινά πλήγματα κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου τον Ιούνιο. Στη σύγκρουση εκείνη συμμετείχε και η Ουάσινγκτον, βομβαρδίζοντας ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις και σκοτώνοντας υψηλόβαθμους στρατιωτικούς αξιωματούχους και πυρηνικούς επιστήμονες.

Κλείσιμο

Thema Insights

To ξενοδοχειακό συγκρότημα που επενδύει στους ανθρώπους του

Στην Παλαιόχωρα Χανίων, το BEYOND Luxury Retreat εισάγει μια σπάνια καινοτομία στην ελληνική φιλοξενία, δημιουργώντας αυτόνομο κτίριο διαμονής προσωπικού στο κέντρο του συγκροτήματος, με ίδια θέα και ποιότητα χώρου με τους φιλοξενούμενους!

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης