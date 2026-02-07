Πίσω από την πιο συχνή καθημερινή συνήθεια βρίσκονται επιλογές που στηρίζονται στην αξιοπιστία μιας μάρκας και την υψηλή ποιότητα ενός προϊόντος
Φωτιά σε στρατιωτική εγκατάσταση στην Τεχεράνη, διαψεύδονται σενάρια έκρηξης, δείτε βίντεο
Ιρανικά πρακτορεία αναφέρουν ότι η φωτιά ξέσπασε σε ξυλουργείο και τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο – Καμία αναφορά σε τραυματισμούς
Σύμφωνα με ανακοίνωση εκπροσώπου του ιρανικού στρατού, η φωτιά αποδόθηκε σε βραχυκύκλωμα και «τέθηκε υπό έλεγχο χάρη στην ταχεία επέμβαση των πυροσβεστών», χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Οι Αρχές υπογράμμισαν ότι δεν σημειώθηκε έκρηξη, διαψεύδοντας τις σχετικές αναρτήσεις που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο.
Fire reported at the Army barracks in Tehran, Iran. @UnbAlpha #IranMassacre #IranRevolution2026 pic.twitter.com/6Ni2i1crPa— Unbiased Alpha (@UnbAlpha) February 6, 2026
Όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο Nour News, φωτογραφίες που αναρτήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης συνοδεύονταν από τον τίτλο «έκρηξη στην Τεχεράνη», γεγονός που ενίσχυσε τη σύγχυση γύρω από το περιστατικό.
در انفجار ساعاتی پیش در تهران سخنگوی آتشنشانی گفته بود یک کارگاه نجاری آتش گرفته که مهار شد— Marian (@marianmeyer0) February 6, 2026
هم اکنون شعلههای سرکش کارگاه نجاری ستاد ارتش رو مشاهده میکنید که از کیلومترها مشخصه.#جاویدشاه pic.twitter.com/YCk1d628H3
Πυρκαγιές και εκρήξεις στο Ιράν συχνά προκαλούν ανησυχία για ενδεχόμενες επιθέσεις από το Ισραήλ ή τις Ηνωμένες Πολιτείες, ιδιαίτερα μετά τα ισραηλινά πλήγματα κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου τον Ιούνιο. Στη σύγκρουση εκείνη συμμετείχε και η Ουάσινγκτον, βομβαρδίζοντας ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις και σκοτώνοντας υψηλόβαθμους στρατιωτικούς αξιωματούχους και πυρηνικούς επιστήμονες.
#BREAKING A fire engulfed a base belonging to the Joint Staff of the Islamic Republic of Iran Army in eastern Tehran, photos released by Iranian media showed.— Iran International English (@IranIntl_En) February 6, 2026
State-run Mehr News said the blaze broke out in a wood workshop at one of the Joint Staff headquarters’ facilities and… pic.twitter.com/1ABEfwrrTp
