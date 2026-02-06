Δολοφονία μέρα μεσημέρι γυναίκας στο Σικάγο μπροστά στα μάτια της κόρης της
ΚΟΣΜΟΣ
Σικάγο Δολοφονία

Βίντεο δείχνει τρεις ενόπλους να τρέχουν προς το αυτοκίνητο των θυμάτων και να πυροβολούν πολλές φορές

4 ΣΧΟΛΙΑ
Τουλάχιστον τρεις ένοπλοι άρχισαν να πυροβολούν σε αυτοκίνητο στο Σικάγο, σκοτώνοντας μια νεαρή γυναίκα, την ώρα που η κόρη της, που είναι βρέφος, έκλαιγε στο πίσω κάθισμα.

Η ένοπλη επίθεση έλαβε χώρα το απόγευμα της Τετάρτης, όταν οι ένοπλοι δράστες άρχισαν να ρίχνουν δεκάδες σφαίρες στο λευκό σεντάν.

Η επίθεση καταγράφηκε σε βίντεο από τρομοκρατημένο μάρτυρα, αναφέρει η New York Post.

Τα πλάνα δείχνουν τουλάχιστον τρεις ένοπλους να τρέχουν προς το αυτοκίνητο των θυμάτων, το οποίο είχε συγκρουστεί με ένα SUV, πυροβολώντας επανειλημμένα, ενώ οι περαστικοί κρύβονταν για να σωθούν.

Στη συνέχεια, οι δολοφόνοι μπήκαν σε ένα κόκκινο Alfa Romeo και πυροβόλησαν αρκετές φορές πριν φύγουν από τον τόπο του εγκλήματος, όπως δείχνει το βίντεο.

Θύμα είναι η 26χρονη Γκάμπριελ Άγερς που ήταν στο κάθισμα του συνοδηγού. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου υπέκυψε στα τραύματά της λίγο αργότερα.

Ο 27χρονος οδηγός, η ταυτότητα του οποίου δεν έχει δημοσιοποιηθεί, νοσηλεύτηκε με τραύματα από σφαίρες στους γλουτούς και στο χέρι και είναι εκτός κινδύνου.

Το κοριτσάκι, παρά τον καταιγισμό σφαιρών, δεν έπαθε τίποτα. Τη βρήκαν στο κάθισμα του αυτοκινήτου και να κλαίει και να κρατάει γλειφιτζούρι.

Δεν είναι σαφές, αναφέρει η New York Post, αν η δολοφονημένη γυναίκα ή ο οδηγός ήταν οι γονείς του παιδιού.
4 ΣΧΟΛΙΑ

